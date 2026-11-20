وزارة الزراعة تستكمل حملات تدريب المزارعين في 8 محافظات لتعزيز إنتاج الفول البلدي وصنف جيزة 716 المقاوم للهالوك، مع تطبيق أحدث التوصيات الفنية للري والتسميد.

تباشر وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حملة تدريبية واستشارية مكثفة تستهدف رفع إنتاجية المحاصيل البقولية ، وتحديداً محصول الفول البلدي ، في ثماني محافظات مصرية رئيسية. وتشمل هذه المحافظات " المنيا ، بني سويف ، الجيزة، النوبارية، الدقهلية، الشرقية، كفر الشيخ، والبحيرة"، وذلك تفعيلاً للتوجيهات المباشرة من علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وأحمد رزق، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بالوزارة. تهدف هذه المبادرات إلى نقل نتائج الأبحاث العلمية الميدانية مباشرة إلى حقول المزارعين، وتعزيز الأمن الغذائي من خلال تحسين الممارسات الزراعية.

التنسيق البحثي مع المعهد وقسم البقوليات

تتميز هذه الحملات بتكاملها مع الجهود البحثية الرصينة، حيث يتعاون المعهد المباشر مع معهد بحوث المحاصيل الحقلية، وقسم بحوث المحاصيل البقولية لضمان دقة المعلومات المعطاة. يشارك في تنفيذ البرامج التدريبية الدكتور مجاهد عمار، مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، والدكتور عادل الجارحي، رئيس قسم بحوث المحاصيل البقولية. يُعد هذا التمثيل العلمي المتخصص ضرورياً لربط التوصيات النظرية بالواقع العملي، وضمان أن تصل أحدث ما توصلت إليه الأبحاث الزراعية إلى الفئات المستهدفة بكفاءة عالية ووضوح.

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تركيز على الأصناف المقاومة والهالوك

يركز صلب المناهج التدريبية على التوعية بأفضل الممارسات الزراعية التي تساهم في النهوض بإنتاجية الفول البلدي والتوسع في زراعته بشكل مستدام. ويتم التركيز بشكل خاص على الصنفين "جيزة 716" و"سخا 5"، وهما أصناف تمتلك ميزة تنافسية حيوية في مقاومة مرض الهالوك، وهو ما يضمن الحفاظ على المحصول من المخاطر البيئية. يساعد هذا التوجه المزارعين على اختيار البذور الأفضل بيولوجياً، مما يقلل من الخسائر المحتملة ويرفع من جودة المحصول النهائي مقارنة بالأصناف التقليدية غير المقاومة.

تقنيات الزراعة وترشيد استهلاك المياه

تناولت الدورات التدريبية بشكل تفصيلي مختلف مراحل إنتاج المحصول، بدءاً من خدمة الأرض وتجهيزها للزراعة، مروراً بتحديد طرق الزراعة المثلى والمسافات والكثافة النباتية المناسبة. يهدف هذا الجانب التقني إلى ترشيد مياه الري وتحسين كفاءة استخدام الموارد المائية، وهو أمر بالغ الأهمية في ظل ندرة المياه. كما شملت الجلسات تحديد معدلات التقاوي المناسبة، والإشارة إلى أهمية استخدام العقدين ومعاملة البذور به بدقة، للمساعدة على تكوين العقد البكتيرية على الجذور وتثبيت الآزوت الجوي.

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تقليل الاعتماد على الأسمدة الكيميائية

يؤدي تعزيز عملية تثبيت الآزوت الجوي عبر العقد البكتيرية إلى تقليل الاعتماد الكبير على الأسمدة الآزوتية الكيماوية، مما يخفض تكاليف الإنتاج ويقلل من الآثار البيئية السلبية. كما تناولت البرامج التوصيات الدقيقة الخاصة بالتسميد والري، مع التحذير الصريح من الإفراط في استخدام الأسمدة الذي قد يضر بالتربة والمحصول. يضمن هذا النهج المتوازن تحقيق توازن بين الإنتاجية العالية والحفاظ على خصوبة التربة على المدى الطويل، بما يتماشى مع مبادئ الزراعة المستدامة.

إدارة الآفات والتفاعل الميداني المباشر

تناولت الجلسات أيضاً التعريف بأهم الآفات والأمراض التي تصيب محصول الفول البلدي، وطرق الوقاية منها، بالإضافة إلى استراتيجيات مكافحة الحشائش بالوسائل الميكانيكية واليدوية أو باستخدام مبيدات الحشائش المتخصصة عند الضرورة. وشهدت الدورات تفاعلاً ومناقشات موسعة بين الباحثين والأخصائيين والمهندسين الزراعيين والمزارعين، حيث تناولت أبرز التحديات التي تواجه الزراعة، وتم الرد على استفسارات المشاركين وتقديم الحلول العملية. وتؤكد الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي استمرار هذه البرامج لدعم منظومة الأمن الغذائي وتعزيز دور الفلاح المصري.