الإرشادات المرورية للقيادة في الشبورة المائية وتفاصيل الكثافات على الطرق في القاهرة والإسكندرية خلال الذروة الصباحية.

أعلن الراديو 9090 عن حالة الطريق في اليوم الثلاثاء، حيث بدأت حركة السير وسط حالة من الحيطة والحذر في جميع المحافظات الكبرى، نتيجة انتشار الشبورة المائية وتأثيرها المباشر على الرؤية والطرق الرئيسية. وقدم محمد صابر ، رئيس تحرير الشؤون الأمنية والمرورية بالراديو 9090، تقريرا مفصلا للحالة المرورية، مسلطا الضوء على الكثافات والازدحامات في المناطق الحيوية خلال فترة الذروة الصباحية.

الإرشادات الصارمة للقيادة في الشبورة

وقال محمد صابر، عبر أثير البرنامج المسمى صباحك ومطرحك مع الإعلامي أحمد يونس، إن الإدارة العامة للمرور قد وجهت تعليمات صارمة لقائدي السيارات للتعامل مع الشبورة، وتتمثل أبرز هذه الإرشادات في ضرورة خفض السرعات ومضاعفة مسافات الأمان بين المركبات. كما نصحت الإدارة باستخدام الأضواء غير المبهرة المناسبة للظروف الجوية، مع تشغيل مساحات الزجاج الأمامية والخلفية بشكل مستمر لضمان الرؤية.

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وشددت توجيهات المرور على أهمية الحرص على التهوية الجيدة داخل المقصورة لمنع تكثف بخار المياه على الزجاج، بالإضافة إلى تجنب استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة نهائيا. كما حذرت الإدارة من استخدام الفرامل المفاجئة التي قد تسبب الانزلاق أو الاصطدامات الخلفية، ونصحت سائقي السيارات باستخدام آلة التنبيه على فترات منتظمة لتحذير الآخرين من وجودهم في الظلام والضباب.

وأضافت الإرشادات ضرورة تشغيل أنوار الانتظار، وفي حال حدوث أي أعطال ميكانيكية أو فنية، يجب على قائد السيارة انتظار أقصى اليمين ووضع المثلث التحذيري. وفي حالة حدوث حوادث أو أعطال تعيق الحركة، تم تخصيص خط الإغاثة المرورية برقم 01221110000، حيث يتم إرسال سيارة تابعة لقسم الانتشار السريع بسرعة لإزالة أي أسباب قد تؤثر على سير الحركة المرورية.

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تفاصيل الازدحام في القاهرة الكبرى

وأوضح محمد صابر أن هناك كثافات مرورية واضحة على الدائري بهتيم، وعلى الطرق المؤدية إلى الخصوص والمرج والسلام، وكذلك أعلى منطقة باسوس، ومنطقة الوراق، والقوس الغربي. كما توجد أحجام مرورية بطريق بلبيس أمام استاد السلام في الاتجاه المتجه إلى موقف العاشر، وكذلك أحجام بمطلع كوبري التعمير للمتجهين إلى مناطق مدارس السلام وجامعات العبور والشروق.

ولتجنب هذه الكثافات، يُفضل للقادمين من محافظات الأقاليم سلوك محور بنها الحر، خاصة مع وجود أحجام مرورية بالطريق الزراعي بمنطقة قليوب في الاتجاه المتجه إلى مناطق ميت نما ومدخل شبرا الخيمة. كما توجد أحجام مرورية متفرقة بصلاح سالم، ويُفضل في هذا التوقيت سلوك محور النصر أو الخليفة المأمون، مع وجود كثافات متوسطة أعلى كوبري أكتوبر.

إرشادات الطرق في الإسكندرية والقليوبية

وفي محافظة الإسكندرية، أوضح صابر وجود أحجام مرورية بمحور أبو قير ومحور فيكتوريا إيمانويل في الاتجاه المتجه إلى كايروسيز مول، مشددا على أن الحل الأمثل هو استخدام محور المحمودية. وتتميز إدارة مرور الإسكندرية بانتشار الخدمات المرورية بكافة محاور المدينة تحت إشراف اللواء محمد عبداللطيف، مدير إدارة مرور الإسكندرية، لتسهيل الحركة وتقليل الاختناقات.

أما في محافظة القليوبية، فأشار التقرير إلى أن كافة الطرق والمحاور تعمل بشكل جيد وسط تكثيف للخدمات المرورية بإشراف اللواء محمد البطوطي، مدير إدارة مرور القليوبية. هذا الجهد يهدف إلى استيعاب أكبر قدر ممكن من حركة السيارات خلال فترة الذروة، وتنشر فرق الانتشار السريع على جميع محاور الطرق المؤدية إلى مداخل ومخارج القاهرة الكبرى في القطاعات السريعة والصحراوية.

الخطط العلاجية للحركة في شرق القاهرة

وفي إطار التعامل الاستباقي مع الكثافات، تم تفعيل خطة عاجلة في قطاع شرق القاهرة، حيث يتم رفع الانتظار الخاطئ بمحيط المدارس والجامعات للدفع بفرق الانتشار السريع. وقد وجه اللواء محمد سيف، وكيل الإدارة العامة لمرور القاهرة، بتكثيف الخدمات في هذه المناطق لاستيعاب أكبر قدر من حركة السيارات، وناشد المواطنين اتباع تعليمات رجال المرور وعدم تجاوز السرعات المقررة أمام المنشآت التعليمية.

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وتتوافد أحجام مرورية بكورنيش النيل في منطقة المظلات والساحل وروض الفرج باتجاه وسط البلد، وكذلك بنفق أحمد بدوي باتجاه المهمشة. وللمتجهين إلى مناطق مدارس شبرا وروض الفرج والساحل، يُفضل استخدام امتداد أحمد حلمي، بينما يفضل للمتجهين إلى مناطق غمرة وباب الشعرية والظاهر والعباسية استخدام شارع أحمد سعيد.

تفاصيل حركة السير في المناطق السكنية

وبالنسبة للجامعات والمدارس، يُفضل للمتجهين إلى جامعة عين شمس استخدام محور روكسي الجديد، بينما يُفضل للقادمين من مناطق التجمع والرحاب سلوك محور محمد نجيب وكوبري سمير غانم للوصول إلى جاردينيا ومدينة نصر. وتعمل إدارة مرور القاهرة تحت إشراف اللواء الدكتور شريف لطفي، وكيل الإدارة العامة لمرور القاهرة، لتصفية أي كثافات متوقعة في هذا الوقت.

كما توجد أحجام مرورية بكوبري 15 مايو في الاتجاه المتجه إلى مناطق الزمالك، ويُفضل استخدام كوبري الساحل أو الجلاء والجامعة أو نفق الأزهر. كما توجد أحجام بطريق الميثاق للقادم من التجمع الأول وكوبري الفطيم والمتجه إلى زهراء العاشر، مع وجود أحجام أعلى كوبري أبو وافية والحدائق والشارع الجديد.

وللمتجهين إلى مدارس مدينة نصر والمنهل والحي السابع والحي السادس، يُفضل استخدام كوبري جاردينيا أو محور طه حسين أو الواحة. أما للمتجهين إلى مناطق المطرية وحدائق القبة وسراي القبة والزيتون، فيُفضل استخدام ترعة الجبل ومنها كوبري سراي القبة، مما يعكس استراتيجية إدارة المرور في توجيه السيول المرورية عبر بدائل ذكية.