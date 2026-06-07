وزارة التربية والتعليم تفتح باب التقديم للوظائف في مدارس IPS وتستقبل طلبات الالتحاق بالمدارس الرياضية ورياض الأطفال للعام 2026/2027

الإعلان عن فتح باب التقديم للوظائف في مدارس IPS عبر منصة إلكترونية، وإطلاق باب التسجيل في المدارس الإعدادية والثانوية الرياضية للعام الدراسي 2027/2026، وتفعيل رابط تقديم رياض الأطفال للعام 2026/2027 في إطار التحول الرقمي للوزارة.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقديم للوظائف المتاحة في مدارس "المدارس الرسمية الدولية" (IPS) عبر منصة إلكترونية مخصصة للتوظيف. يمكن للمهتمين الاطلاع على شروط التقدم والمتطلبات الخاصة بكل تخصص من خلال الرابط الرسمي للوظائف: https://job.ips-schools.com.

حرصت الوزارة على توضيح أن عملية التسجيل ستتم بالكامل عبر الإنترنت، بما يضمن سرعة وكفاءة اختيار الكوادر المؤهلة التي تسهم في رفع مستوى الخدمات التعليمية وتحقيق أهداف المنظومة. وقد دعت الوزارة جميع المتقدمين إلى مراجعة الشروط بدقة وإكمال جميع البيانات المطلوبة ضمن الفترة المحددة، مشددة على أن الاختيار سيعتمد على الكفاءة والخبرة وتوافق المؤهلات مع احتياجات المدارس الدولية.

في سياق متصل، أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن إجراءات الاستعداد للعام الدراسي 2027/2026، مع تركيز خاص على تنمية المواهب الرياضية لدى الطلبة. وفقًا للقرار الوزاري رقم (219) لسنة 2018، سيتم فتح باب التقديم للمدارس الإعدادية والثانوية الرياضية للذكور والإناث على مستوى الجمهورية، مخصصًا للدفعة الجديدة من طلاب الصف السادس الابتدائي للعام الدراسي 2026/2025. ستستمر عملية سحب ملفات المتقدمين من يوم الأحد 14 يونيو 2026 حتى الخميس 16 يوليو 2026، وفقاً للشروط المنصوص عليها في القرار الوزاري.

كما أُبلغ عن نية الوزارة التعاقد مع مدربين متخصصين لتوفير برامج تدريبية عالية الجودة تتماشى مع متطلبات المنهج الرياضي وتساهم في صقل مهارات الطلبة. على صعيد آخر، وضمن جهود التحول الرقمي وتسهيل الخدمات للأهالي، فعّلت وزارة التربية والتعليم رابط تقديم طلبات رياض الأطفال للعام الدراسي 2026/2027. يتيح هذا النظام الإلكتروني للآباء ومن يملكون أطفالًا من الجنسية المصرية التقدم مباشرةً عبر منصة موحدة تغطي جميع المحافظات، ما يسهم في تقليل الروتين وتوفير الوقت.

وتؤكد الوزارة أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا للمبادرات التي تم تنفيذها في الأعوام السابقة، حيث سعت إلى توحيد وتحديث الإجراءات الإدارية لتكون أكثر شفافية وسهولة للمتعاملين. جميع هذه الإجراءات تعكس التزام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتقديم بيئة تعليمية متكاملة تدعم التطور الأكاديمي والرياضي وتضمن وصول جميع الفئات المستحقة إلى الخدمات التعليمية بأعلى جودة





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

التوظيف المدارس الدولية الرياضة المدرسية رياض الأطفال التحول الرقمي

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

الزمالك يتعاقد مع جنى إبراهيم لتدعيم صفوف الفريق النسائيتعاقد نادي الزمالك مع جنى إبراهيم، لاعبة الاتحاد السكندري، في صفقة انتقال حر لمدة ثلاثة مواسم، لتدعيم صفوف الفريق النسائي استعدادًا للموسم الكروي 2026-2027.

Read more »

مجلس الشيوخ يستأنف جلساته العامة يناقش خطة التنمية 2026-2027 ومشروعات الطاقة الشمسيةيستأنف مجلس الشيوخ جلساته العامة برئاسة المستشار عصام فريد يوم الاثنين المقبل 8 يونيو، حيث يناقش تقرير اللجنة المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026-2027، إلى جانب مناقشة تقارير عدة لجان تتعلق بالتوسع في مشروعات الطاقة الشمسية، وتطبيق آليات الإفصاح الكربوني، وآلية تعديل حدود الكربون الأوروبية، ومقترحات لمشروعات البنية التحتية في محافظات دمياط وأسيوط وشمال سيناء.

Read more »

خطة التنمية ومشروعات الصحة والتعليم على طاولة مجلس الشيوخيناقش مجلس الشيوخ خلال جلستي 8 و9 يونيو مشروع قانون خطة التنمية 2026 2027 إلى جانب ملفات الصحة والتعليم والطاقة والإسكان ومشروعات خدمية تمس المواطنين بالمحافظات - الوطن

Read more »

النيابة تستدعي صبري نخنوخ من محبسه للتحقيق معه في اتهامات جديدةنشر في السبت 6 يونيو 2026 - 12:50 م | آخر تحديث: السبت 6 يونيو 2026 - 12:51 م

Read more »

فئات جديدة تستفيد .. توصية برلمانية بتوسيع مظلة الدعميأتي المحور الاجتماعي في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026/2027 كأحد الركائز الأساسية لتحقيق

Read more »

مصر تتسلم رئاسة المنظمة الإفريقية للتأمين من إثيوبيا لعام 2026–2027تسلمت مصر اليوم رئاسة المنظمة الإفريقية للتأمين (AIO) من إثيوبيا لمدة عام كامل، وذلك على هامش فعاليات المؤتمر السنوي الثاني والخمسين

Read more »