وزارة الأوقاف تكشف عن أسماء الثمانية متسابقين في الحلقة الثالثة من برنامج دولة التلاوة المقرر بثه في 20 نوفمبر 2026 مع تفاصيل الجوائز المادية والتسجيلية القيمة.

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية رسمياً عن هوية المشاركين في الحلقة الثالثة من الموسم الثاني لبرنامج " دولة التلاوة"، وهو الحدث الثقافي والديني المقرر بثه مساء يوم الجمعة 20 نوفمبر 2026، وذلك في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة. يأتي هذا الإعلان الرسمي لتوفير المعلومات الدقيقة للجمهور حول الأسماء المتنافسة على المراكز الأولى في هذا البرنامج التلفزيوني المتميز الذي تتعاون الوزارة في إدارته مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

الأسماء الرسمية لمتسابقي الحلقة الثالثة من البرنامج

تشمل القائمة الرسمية للمتسابقين في هذه الحلقة بالذات ثماني مواهب قرآنية شابة، وهم: يوسف عبده رعنة، وفياض أحمد فياض، وأحمد حسام الدين، ومحمود محمد خليفة، ومحمد محمود الخولي، وأحمد أشرف سرور، ومصطفى حمودة، وربيع إسماعيل خطاب. وقد تم تأكيد هذه الأسماء من قبل وزارة الأوقاف كمرشحين رسميين لخوض غمار المنافسات في هذا الجزء الثالث من الموسم، مما يعكس التنوع والتميز في الأسماء المختارة لهذه الدورة.

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قنوات البث وآليات العرض والتواصل الجماهيري

تحرص الوزارة على توفير سبل الوصول المباشر لبرنامج "دولة التلاوة" عبر شبكة واسعة من القنوات التلفزيونية والمنصات الرقمية، حيث ستعرض الحلقة الجديدة على قنوات الحياة، وCBC، وNile News (الناس)، ومصر قرآن كريم. بالإضافة إلى ذلك، سيكون من الممكن متابعة التنافسات والحصول على التغطية الكاملة عبر منصة "WATCH IT" الإلكترونية، مما يضمن شمولية البث واستهداف مختلف الشرائح العمرية والمجتمعية interested في فنون التلاوة.

هيكلية الجوائز المالية ومكافآت التميز القرآني

يبلغ القيمة الإجمالية للجوائز المالية المقدمة ضمن برنامج "دولة التلاوة" مليوني جنيه مصري، وهي مبلغ يعتبر من أكبر الحزم المالية في المسابقات القرآنية المحلية، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول في كل فرع من فروع المسابقة على مليون جنيه مصري كامل. ولا تقتصر حوافز البرنامج على الجانب المادي فقط، بل تمتد لتشمل قيمة فنية عالية تتمثل في تسجيل المصحف الشريف كاملاً بأصوات الفائزين، وإذاعة هذا التسجيل الحصري عبر قناة "مصر قرآن كريم"، مما يضمن بقاء إسهامات الشباب في الذاكرة السمعية للأمة.

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التحديات الفنية وأهداف الوزارة في رعاية المواهب

تتضمن المنافسات الفنية تقسيم المتسابقين إلى فرعين رئيسيين يقيسان المهارات القرآنية بدقة، وهما فرع الترتيل وفرع التجويد، حيث يتطلب كل فرع معايير تقييم مختلفة تعكس الإتقان في الأداء الصوتي والدقة في قواعد علم التجويد. يهدف برنامج "دولة التلاوة" بشكل صريح إلى اكتشاف الأصوات القرآنية المتميزة بين الشباب، وتنمية مهاراتهم الفنية في تلاوة كتاب الله، مع التركيز الكبير على إحياء المدرسة المصرية الأصيلة التي اشتهرت بها مصر عبر التاريخ في فنون الترتيل والتجويد.

جدول البث الدوري واستراتيجية الوزارة للتواصل مع الأجيال

يتم عرض حلقات برنامج "دولة التلاوة" بشكل أسبوعي ثابت في يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة مساءً على القنوات والمنصات المتعاونة، مما يضمن حضوراً جماهيرياً مستمراً ومتابعة دقيقة لأداء المتسابقين. تؤكد وزارة الأوقاف أن هذا البرنامج ينطلق ضمن جهودها الحثيثة لرعاية المواهب القرآنية الشابة، وتعزيز ارتباط الأجيال الجديدة بالقرآن الكريم، بالإضافة إلى نشر ثقافة التلاوة الصحيحة والتدبر في معاني آياته الكريمة في المجتمع المصري.