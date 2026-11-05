وزارة التموين تعلن زيادة عدد منافذ مبادرة خفض الأسعار إلى 400 منفذ

إعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية عن جاهزية 116 منفذًا جديدًا لرفع إجمالي المشاركين في مبادرة خفض أسعار السلع إلى 400 منفذ على مستوى الجمهورية، بتخفيضات تصل إلى 25% لمدة 6 أشهر.

في خطوة استراتيجية لتعزيز الاستقرار ال اقتصاد ي وتقليل الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن زيادة كبيرة وجذرية في عدد منافذ بيع السلع الأساسية المشاركة في مبادرة خفض الأسعار.

وقد وصل العدد الإجمالي للمنافذ المشاركة في هذه المبادرة الوطنية الحيوية إلى أربعين منفذًا على مستوى الجمهورية، بعد أن كانت هذه الآرقام تقتصر سابقًا على مائتين وثمانية وأربعين منفذًا. تأتي هذه الزيادة الكبيرة والتي بلغت سبعين منفذًا جديدًا نتيجة للجاهزية التامة لأحد عشر وستين منفذًا جديدًا بدأت عملها اعتبارًا من اليوم مباشرة.

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توسيع نطاق المبادرة ليشمل منافذ جديدة

وتهدف هذه الخطوة إلى توسيع نطاق التغطية الجغرافية للمبادرة، مما يضمن وصول السلع المدعومة والمخفضة السعر إلى شريحة أوسع من المواطنين في مختلف المحافظات، وبالتالي الحد من الفجوة بين العرض والطلب وضمان عدالة توزيع الثروة الغذائية. وتتميز هذه المنافذ الجديدة، والتي تشمل فروعًا لشركات المجمعات الاستهلاكية بالإضافة إلى فروع لشركتي الجملة التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بتنوع السلع المعروضة فيها.

حيث تتوافر فيها ثلاثون صنفًا من السلع الاستراتيجية والحيوية التي تدخل في نطاق المبادرة، وهي معروضة بأسعار مخفضة تتراوح نسبة التخفيض فيها بين خمس عشرة وعشرين وخمسة وعشرين بالمائة مقارنة بأسعار السوق المحلية الحرة. وقد تم تحديد مدة زمنية ثابتة لهذه المبادرة لضمان استدامتها، حيث ستستمر لمدة ستة أشهر كاملة لتصل حتى شهر مارس من عام ألفين وسبعة وعشرين. ويؤكد المسؤولون أن هذا الإطار الزمني يسمح بمتابعة دقيقة لآثار المبادرة وتأثيرها المباشر على استقرار الأسعار وحركة السوق.

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ولضمان نجاح هذه الجهود، وجه الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتوجيهات صارمة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بضرورة تأمين احتياجات جميع المنافذ من السلع الغذائية بانتظام وبكميات كافية تلبي احتياجات الزبائن دون انقطاع. كما شدد الوزير على أهمية المتابعة المستمرة لأداء هذه المنافذ والتأكد من التزامها التام بنسبة التخفيضات المعلنة رسميًا، مع توفير المخصصات المالية اللازمة لضمان استمرارية المبادرة دون عوائق.

كشف تفصيلي بمواقع المنافذ المشاركة

وأكدت الوزارة أنها ستعمل على التنسيق المستمر مع الجهات المعنية لضمان توافر السلع بالكميات المناسبة، وانتظام صرفها للمواطنين، مع الحرص الشديد على الالتزام بالتخفيضات المقررة طوال فترة سريان المبادرة. كما تم إرفاق كشف تفصيلي بأسماء وأماكن المنافذ الجديدة المكونة من مائة ستة عشر منفذًا لتسهيل الوصول إليها من قبل المواطنين المستفيدين.