تؤكد وزارة الأوقاف جواز إنشاء الوقف التعليمي والصحي استجابة لدعوة فخامة الرئيس، مما يفتح آفاقًا جديدة للتمويل المستدام في القطاعين التعليمي والصحي بجمهورية مصر العربية.

أكدت وزارة الأوقاف جمهورية مصر العربية جواز إنشاء الوقف التعليمي والصحي بشكل كامل، وذلك استجابة مباشرة لدعوة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مما يعكس توجهاً مؤسسياً قوياً نحو دعم القطاعات الحيوية في المجتمع.

يأتي هذا الموقف الرسمي من أجهزة الوزارة كخطوة استراتيجية لتعزيز المنظومة الوقفية التي تعتبر ركيزة أساسية في الاقتصاد غير الربطي، حيث تسعى المؤسسات الدينية إلى توفير مصادر تمويل مستدامة ومتجددة تخدم مصلحة الأمة وتلبي احتياجات الأجيال القادمة.

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التفاصيل القانونية والآلية

تشير المواقف الرسمية إلى أن إنشاء الوقف على التعليم والصحة لا يخضع لموانع شرعية أو قانونية، بل هو مكفول بموجب الفقه الإسلامي والقواعد النحوية التي تحكم أوقاف الخير، مما يسمح للأفراد والمؤسسات بتخصيص عوائد ممتلكاتهم لدعم المؤسسات التعليمية والمستشفيات.

تعمل هذه الآلية على ضمان استمرارية المشاريع التنموية في هذين القطاعين الحساسين، حيث يتم تخصيص جزء من الأرباح أو العوائد الناتجة عن العقارات أو الأصول الموقوفة لدعم المدارس والجامعات والعيادات الطبية، مما يضمن بقاء هذه المرافق قادرة على تقديم خدماتها بجودة عالية.

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مواقع الجهات المعنية والآراء

من جانبها، أكدت أجهزة وزارة الداخلية أنها لا علاقة لها بموضوع الأوقاف، وأن تركيزها منصب على الأمن العام فقط، حيث كشف المتحدثون باسم الوزارة عن ملابسات منشور آخر تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي متعلقاً بخلافات عائلية.

أوضحت الأجهزة الأمنية أن المنشور تضمن مقطع فيديو يدعي صاحبه تضرره من زوجته خاله، والتي اتهمها بإجباره على دفع مبالغ مالية مقابل التنازل عن محاضر كيدية صدرت ضد شقيقته، والزعم بتواطؤ أفراد شرطة مركز شرطة تلا بالمنوفية معها.

الآثار المترتبة على المواطنين

يسهم هذا التوجه الرسمي في تعزيز الثقة بين المؤسسات الحكومية والشعب، حيث تظهر وزارة الأوقاف مرونة في التعامل مع قضايا الوقف بما يخدم المصلحة العامة، في وقت تركز فيه الدولة على الجدارة والجودة في شتى المجالات.

في سياق متصل، شدد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن تركيز الدولة لا يقتصر على أعداد المنشآت والخريجين فحسب، بل يمتد بشكل كبير للتركيز على الجدارة والجودة كأولوية قصوى في بناء الإنسان وتطوير المؤسسات.