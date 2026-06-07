وزارة الإسكان تعلن طرح قطع الأراضي الاستثمارية في 6 أكتوبر والسويس الجديدة والعبور وناصر الجديدة

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية طرح عدد من قطع الأراضي الاستثمارية المتميزة في مدن 6 أكتوبر والسويس الجديدة والعبور و Nasir الجديدة، وذلك حتى يوم 15 يونيو الجاري، بهدف تشجيع الاستثمار وتوفير فرص جديدة للمستثمرين والراغبين في بدء مشاريعهم في المدن الجديدة. ويمكن الاطلاع على تفاصيل الطرح والاشتراطات البنائية وآليات السداد وكافة الإجراءات الخاصة بالحجز من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، طرح عدد من قطع الأراضي ال استثمار ية المتميزة بمدن 6 أكتوبر و السويس الجديدة وال عبور و ناصر الجديدة ، وذلك حتى يوم 15 يونيو الجاري، تنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، بالتوسع في إتاحة الفرص ال استثمار ية المتنوعة، ودعم الأنشطة الخدمية والتعليمية والتجارية والعمرانية بها.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجهات الدولة لتنشيط الاستثمار بالمدن الجديدة، واستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يدعم توفير خدمات متكاملة للمواطنين، ويعزز جهود التنمية العمرانية المستدامة، ويسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي بمختلف المدن الجديدة. ويمكن الاطلاع على تفاصيل الطرح والاشتراطات البنائية وآليات السداد وكافة الإجراءات الخاصة بالحجز من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة





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وزارة الإسكان تطوير المدن الجديدة استثمار 6 أكتوبر السويس الجديدة عبور ناصر الجديدة

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