وزارة الأوقاف تحيي ذكرى ميلاد القارئ الشيخ سيد عبدالشافي هلال

تحتفي وزارة الأوقاف المصرية بذكرى ميلاد أحد أعلام قراءة القرآن الكريم، الشيخ سيد عبدالشافي هلال، المعروف بلقب سفير دولة التلاوة، وتستعرض سيرته الحافلة بالعطاء في نشر وخدمة القرآن داخل مصر وخارجها.

تحتفل وزارة الأوقاف ال مصر ية بذكرى ميلاد القارئ الشيخ سيد عبدالشافي هلال ، أحد أعلام مئة التلاوة القرآنية في مصر والعالم الإسلامي، والذي وُلد في التاسع والعشرين من مايو عام ألف وتسعمائة وخمسة وأربعين بمنطقة دمنهور شبرا الخيمة في محافظة القليوبية.

يسلط هذا التقرير الضوء على سيرة هذا الإمام الجليل الحافلة بالعطاء في مجال تعليم وقراءة وخدمة كتاب الله تعالى، منذ نشأته في أسرة محبة للعلم والقرآن، مرورًا بتحصيله العلمي في معهد القراءات بالأزهر الشريف، وبروزه كقارئ متميز يمتلك صوتًا قويًا وأداءً مؤثرًا جعله ينال لقب سفير دولة التلاوة، ووصوله إلى العالمية من خلال تمثيل مصر في عشرات الدول وتسجيله القرآن كاملًا مرتين، وانتهاءً بوفاته في الثامن عشر من يوليو عام ألفين وثلاثة عشر، تاركًا إرثًا قرآنيًا عظيماً. نشأ الشيخ سيد عبدالشافي هلال في بيئة روحانية ملتزمة، فحفظ القرآن الكريم وهو لا يزال في سن مبكرة، وأتم حفظه كاملًا في الثانية عشرة من عمره.

بعد ذلك، انكب على دراسة علوم التجويد والقراءات على يد نخبة من علماء القرآن، كان على رأسهم الشيخ محمد عبدالغني الذي وجهه إلى الالتحاق بمعهد القراءات بالأزهر الشريف ليكمل دراسته الشرعية والعلمية المتخصصة. برزت موهبته الصوتية والفنية في التلاوة منذ صغره، فكان يشارك في إحياء المناسبات الدينية والليالي القرآنية قبل أن يبلغ السابعة عشرة من عمره، وذاع صيته بين القراء والمستمعين، وتميز بأداء يجمع بين القوة والتأثير والتدقيق، مما أهله لينضم إلى كوكبة كبار قراء القرآن في مصر والعالم الإسلامي.

وقد لُقّب لاحقًا بسفير دولة التلاوة نظرًا للجهود الكبيرة التي بذلها في نشر القرآن الكريم داخل مصر وخارجها، من خلال الحفلات والمشاركات والبرامج الإعلامية. في عام ألف وتسعمائة وستة وسبعين، اجتاز الشيخ هلال اختبارات الإذاعة المصرية، مما مكنه من الوصول إلى قاعدة صوتية وإذاعية واسعة. حرص طوال حياته على أن يكون له بصمته الخاصة في الأداء، متجنبًا التقليد الأعمى، وطوّر طريقة متميزة أثرت في مستمعيه وأصبحت مرجعًا للعديد من القراء الشباب.

مثّل الشيخ مصر في أكثر من عشرين دولة عربية وأوروبية وأفريقية وأمريكية، وقرأ القرآن الكريم في كبرى المحافل والمساجد، كما سجل القرآن كاملًا مرتين، مرة في الولايات المتحدة الأمريكية ومرة في سويسرا، وكان لتلاوته الأثر الكبير في إسلام عدد من الأشخاص من مختلف الجنسيات بعدما استمعوا إلى صوته المؤثر. كما كان له حضور بارز في دولة الإمارات العربية المتحدة حيث أحيى ليالي شهر رمضان المبارك في عدد من المساجد الكبرى. شغل منصب نقيب قراء محافظة القليوبية لسنوات طويلة، وكان معروفًا بحرصه الشديد على توجيه القراء وتأهيلهم، والاهتمام بإتقان أحكام التجويد والقراءات.

واصل أداء رسالته في خدمة القرآن الكريم وتربية الأجيال حتى انتقل إلى جوار ربه في الثامن عشر من يوليو عام ألفين وثلاثة عشر، تاركًا إرثًا قرآنيًا خالدًا وسيرة طيبة بين أهل القرآن ومحبيه. وتستعيد وزارة الأوقاف المصرية هذه المناسبة للتأكيد على اعتزازها بالعلماء والقّراء الذين أفنوا حياتهم في خدمة كتاب الله تعالى، ونسأل الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يجزيه عن القرآن وأهله خير الجزاء





