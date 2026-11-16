وزارة الأوقاف تحيي ذكرى وفاة الشيخ نصر الدين طوبار وتأريخ مسيرته الفنية

أحيت وزارة الأوقاف المصرية ذكرى وفاة الشيخ نصر الدين طوبار، مستذكرة مسيرته مع الإنشاد الديني وابتهالاته الخاشعة التي أثرى بها الفن في مصر والعالم الإسلامي.

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية عن إحياء ذكرى وفاة الشيخ نصر الدين طوبار ، الذي وافق تاريخها 16 نوفمبر، في خطوة ترمي إلى استذكار مسيرة أحد أبرز رموز الإذاعة العربية وأعلام فن الإنشاد الديني في مصر والعالم الإسلامي. وقد جاءت هذه الخطوة لتؤكد على أهمية توثيق تاريخ الفن الديني واحترام الشخصيات التي تركت أثراً بارزاً في وجدان الجمهور من خلال صوتها الذي ارتبط بمشاعر الخشوع والتأمل.

نشأة الشيخ نصر الدين طوبار وتربيته على القرآن

وُلد الشيخ نصر الدين طوبار في 7 يونيو 1920 بمدينة المنزلة التابعة لمحافظة الدقهلية، حيث نشأ وسط بيئة أسرية تكرم القرآن الكريم وتشجع على حفظه. بدأ مسيرته التعليمية والدينية منذ صغره، حيث أتم حفظ القرآن الكريم كاملاً في سن السابعة من عمره، وهي مرحلة مبكرة تشير إلى نبوغه المبكر واستعداده الفطري لهذا الفن.

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واستمر في دراسته للعلوم الشرعية واللغوية، حيث اتقن اللغة العربية ودرس القراءات المختلفة والحديث الشريف، مما وسع مداركه الدينية وأغنى فهمه للنص القرآني. وسرعان ما ذاع صيته في بلدته ومحافظته نظراً لتميزه الصوتي وفهمه العميق للمعاني، مما جعله شخصية محورية في المجال الديني محلياً قبل الانتقال إلى القاهرة.

مسيرة الإذاعة المصرية وإسهاماته الفنية

شجعه أصدقاؤه وزملاؤه على الانتقال إلى العاصمة القاهرة والتقدم للامتحان في الإذاعة المصرية، وهي المحطة التي أعتمدته مبتهلاً رسمياً عام 1956، لتبدأ رحلة فنية امتدت لقرابة ثلاثة عقود من العطاء المستمر. خلال هذه الفترة، أصبح صوت طوبار مألوفًا في البيوت المصرية والعربية، حيث قدم إسهامات فنية غنية أثرت خزائن الإذاعة والتلفزيون.

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أثرى الشيخ نصر الدين طوبار فن الابتهال بنحو 200 ابتهال ديني متنوع، من أشهرها ابتهال "يا مالك الملك"، و"مجيب السائلين"، و"جل المنادي"، و"كل القلوب إلى الحبيب تميل"، و"يا مؤنسي في وحدتي"، و"ومن لي سواك". وتتميز هذه الابتهالات بعمق المعاني وجمالية الألحان، مما جعلها خالدة في ذاكرة المستمعين.

كما قدم طوبار مجموعة من الابتهالات الخاصة بالجنود المصريين خلال حرب أكتوبر 1973، من بينها "سبح بحمدك الصائمون"، و"انصر بفضلك يا مهيمن جيشنا". هذه الابتهالات كانت لها وقع خاص في نفوس القوات المسلحة والجمهور، حيث عبرت عن الروح الوطنية والمعنوية العالية في تلك الفترة التاريخية الحرجة.

تجارب دولية ومهرجانات عالمية

تميز الشيخ نصر الدين طوبار بصوت رخيم يجمع بين القوة الفيزيائية والروحانية العميقة، مما أهله للأداء في مناسبات دينية وسياسية مهمة. وأدى الابتهالات في أجواء بيت المقدس التاريخية خلال زيارة الرئيس الراحل محمد أنور السادات إلى المسجد الأقصى عام 1977، حيث كبّر للعيد وردد خلفه المصلون في مشهد مهيب أعاد الإحساس بالروحانية والوحدة الإسلامية.

في عام 1980، سافر طوبار إلى العاصمة البريطانية لندن، حيث أنشد في قاعة ألبرت هول المعروفة خلال حفل المؤتمر الإسلامي العالمي. كما زار العديد من الدول العربية والأجنبية، وانتشر صيته عالميًا لدرجة أن الصحافة الألمانية قد وصفته بأنها: "صوت الشيخ نصر الدين طوبار يضرب على أوتار القلوب"، مما يعكس التأثير الإنساني لفنه الذي تجاوز الحدود اللغوية.

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الوظائف الرسمية ووفاة الشيخ

شارك الشيخ نصر الدين طوبار عام 1978 في تسجيل المصحف المرتل لصالح التلفزيون السعودي، بالتعاون الوثيق مع الشيخ محمود البجيرمي، مما يضيف بابًا مهمًا في سيرته الحافلة بالإنجازات الفنية والدينية. وفي عام 1980، اختير مشرفًا وقائدًا لفرقة الإنشاد الديني بأكاديمية الفنون، وهي وظيفة تعكس ثقة المؤسسات الأكاديمية والفنية في كفاءته.

كما عُيّن طوبار قارئًا للقرآن الكريم ومنشدًا للتواشيح بمسجد الخازندارة في منطقة شبرا بالقاهرة، حيث استمر في خدمة المسجد والجماعة حتى آخر حياته. وبعد مسيرة حافلة بالعطاء في فنون الابتهال والإنشاد الديني وتلاوة القرآن الكريم، ودّع الشيخ نصر الدين طوبار الحياة في 16 نوفمبر 1986، عن عمر ناهز 66 عامًا.

تاركًا وراءه تراثًا صوتيًا لا يزال حاضرًا بقوة في وجدان محبيه، وإسهامًا بارزًا في إثراء الفن الديني في مصر والعالم الإسلامي. وأكدت وزارة الأوقاف في بيانها عن إحياء هذه الذكرى اعتزازها الكبير برموز الدعوة والإنشاد الديني الذين أسهموا بشكل فعّال في خدمة رسالة الإسلام، سائلةً الله عز وجل أن يتغمد الشيخ نصر الدين طوبار بواسع رحمته وأن يجزيه خير الجزاء عن عطاؤه المتواصل.