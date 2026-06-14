وزارة التربية والتعليم تنفي نشر قرار إنهاء خدمة المعلمين وتؤكد عدم تعديل جدول الثانوية العامة 2026

الوزارة تحذر من أخبار مفبركة على فيسبوك حول إنهاء خدمة المعلمين، وتؤكد أن جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 الرسمي لم يشمل أي تغييرات. توضيح كامل للجداول الامتحانيةolver النظام الجديد والنظام القديم ومدارس ستيم والمكفوفين.

نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية وال تعليم وال تعليم الفني شادي زلطة ، جميع ما تم تداوله على منصة فيسبوك بخصوص صدور قرار بإنهاء خدمة المعلمين الذين تم تعيينهم في الوزارة وإخلاء طرفهم في 30 يونيو 2026.

وأوضح المتحدث أن المنشور المتداول مفبرك وليس له أي صفة رسمية، محذرا جميع المعلمين من الانسياق وراء مثل هذه الأخبار غير الموثقة. كما ناشد المتحدث باسم الوزارة جميع المعلمين وأولياء الأمور والطلاب بعدم نشر أو تصديق أي معلومات غير صادرة عن البيانات الرسمية للوزارة، مؤكدا أن جميع القرارات والتعديلات يتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية فقط. في ذات السياق، نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني صحة أي أقوال حول تعديل جدول امتحانات الثانوية العامة لعام 2026.

وأكدت الوزارة أن الجدول المعلن رسميا من قبل وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف لم يشمل أي تغييرات. وقد انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي عدةistaniقات تتضمن جداول امتحانية مختلفة لأنظمة الثانوية العامة، مما أثار قلق لدى الطلاب وأولياء الأمور. وسعت الوزارة إلى توضيح الجداول الرسمية للامتحانات لكافة الفئات: النظام الجديد، النظام القديم، مدارس ستيم الفرصة الثانية، وطلاب المكفوفين. تضمنت الجداول مواعيد محددة لكل مادة على حدة مع التأكيد على أنها جاهزة ومعلنة رسميا منذ فترة.

وقد خصصت الوزارة جداول خاصة لكل مسار تعليمي، حيث تشمل مواعيد امتحانات المواد الأساسية والاختيارية، بالإضافة إلى اختبارات القبول بالجامعات ومقاييس المفاهيم لمدارس ستيم. كما أعلنت الوزارة عن خريطة أماكن تقديم الاعتذارات للطلاب الذين لا يستطيعون أداء الامتحان في المواعيد المقررة. وتضمنت الجداول تواريخ محددة لأيام الامتحان من 21 يونيو حتى نهاية يوليو 2026 لكل نظام على حدة، مما يضمن وضوح الجدول للجميع. وقد أكدت الوزارة مجددا على أن أي تغيير سيعلن عبر بياناتها الرسمية فقط





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