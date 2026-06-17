وزارة التعليم العالي المصرية تعزز التعاون الدولي لتدويل الجامسات وبناء 경제 قائم على المعرفة

تقرير شامل عن إنجازات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر خلال العام المالي 2025/2026 في ملف التعاون الدولي، بما في ذلك توسيع الشراكات مع مؤسسات عالمية، افتتاح جامعة سنجور الجديدة، التعاون مع المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وروسيا، ودعم التعليم العابر للحدود والبحث العلمي والابتكار.

تعمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر على تعزيز مكانة البلاد كمركز إقليمي رائد في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. وتركز الجهود خلال العام المالي 2025/2026 على تطبيق رؤية استراتيجية للتحول إلى منصة تعليمية جاذبة للطلاب الوافدين، ورفعمكانة النظام التعليمي المصري على الخريطة الدولية.

ويسعى هذا التوجه إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة من خلال تدويل التعليم العالي، وتوسيع الشراكات الاستراتيجية المستدامة مع مؤسسات أكاديمية وبحثية عالمية مرموقة. وتتماشى هذه الجهود مع أولويات التنمية الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، مما يعزز تنافسية منظومة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية ويوسع فرص التعاون الأكاديمي والبحثي. كما تستهدف استقطاب نماذج تعليمية عالمية والاستفادة القصوى من الخبرات الدولية لدعم مسيرة الابتكار وبناء القدرات البشرية ليس فقط في مصر بل في قارة أفريقيا بأسرها.

شهد العام المالي 2025/2026 إنجازات ملموسة في ملف التعاون الدولي، حيث تم توسيع الشراكات الأكاديمية والبحثية مع مؤسسات رائدة في مختلف أنحاء العالم. وكان أبرز الأحداث افتتاح المقر الدائم الجديد لجامعة سنجور في مدينة برج العرب الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مما يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والمنظمة الدولية للفرنكوفونية، ويعزز الدور الإقليمي لمصر كمركز لبناء القدرات في أفريقيا.

此外، استمرت الوزارة في دعم التعاون مع الدول الأفريقية من خلال المشاركة في احتفالية "يوم أفريقيا" بجامعة القاهرة، والمشاركة في أعمال اللجنة المشتركة بين مصر وجزر القمر. وعلى صعيد الفضاء الفرنكوفوني، استقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي مبعوث رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية والمرشح لمنصب الأمين العام للمنظمة الدولية للفرنكوفونية، بالإضافة إلى المبعوث الروماني المرشح لنفس المنصب، مما يؤكد على الدور المحوري لمصر في هذا الإطار.

تواصلت الإنجازات على مستوى الشراكات الثنائية مع دول أخرى، حيث شهد التعاون المصري الفرنسي متابعة تنفيذ الحرم الجامعي الجديد للجامعة الفرنسية في مصر بمدينة الشروق. أما في التعاون مع المملكة المتحدة، فقد دعمت الوزارة التوسع في التعليم العابر للحدود عبر متابعة مشروع فرع جامعة إيست لندن، والتوسعات الجديدة لجامعة هيرتفوردشاير، وتعزيز التعاون مع جامعات برنموث وأكسفورد بروكس وإكستر، مما يسهم في استحداث برامج أكاديمية مشتركة في تخصصات المستقبل.

كما تم تطوير نماذج تعليمية عالمية حديثة من خلال تعزيز التعاون مع جامعة IE الإسبانية، وجامعة بون الألمانية والمؤسسة الألمانية للتبادل الأكاديمي (DAAD)، بما يفتح آفاقًا جديدة لدعم الباحثين المصريين. وفي إطار الشراكة المصرية اليابانية، دعمت الوزارة الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا كنموذج رائد، حيث أطلقت الجامعة برنامج ماجستير بالتعاون مع جامعة هيروشيما، واتفق على تأسيس مركز تميز لصناعة أشباه الموصلات.

كما شهدت العلاقات المصرية الروسية دفعة جديدة من خلال تعزيز التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والعلمية الروسية، وبعض الدول العربية والأفريقية. ومن ناحية أخرى، وبعد انضمام مصر رسميًا إلى برنامج الاتحاد الأوروبي "أفق أوروبا"، أطلقت الوزارة مرحلة جديدة لتعظيم العائد الوطني من الشراكات البحثية الدولية، حيث تم تفعيل دور مكتب التعاون الأوروبي للبحث والابتكار، واستكمال منظومة نقاط الاتصال الوطنية، وإطلاق شبكة نقاط الاتصال المؤسسية بالجامعات والمراكز البحثية، وتوسيع التعاون البحثي ليشمل التنسيق مع جهات قطاعية مختلفة وإشراك القطاع الخاص ورواد الابتكار.

وأكد المتحدث الرسمي للوزارة أن هذه الجهود تعزز تنافسية التعليم العالي المصري وتوسع آفاق التعاون مع المؤسسات الأجنبية ذات المكانة الدولية





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