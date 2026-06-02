وزارة التربية والتعليم تعلن عن تسليم أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 ونشر الجداول الامتحانية

تسليم أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 في المدارس واطرافها إلكترونيًا، مع نشر جداول امتحانات النظامين الجديد والقديم وجداول مدارس STEM.

أعلنت وزارة التربية وال تعليم وال تعليم الفني عن بدء تسليم أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة لعام 2026 والمقرات الامتحانية في المدارس اعتبارًا من اليوم الثلاثاء الموافق 2 يونيو 2026.

كما أتيحت الأرقام إلكترونيًا على الموقع الرسمي للوزارة منذ يوم الإثنين 1 يونيو 2026، حيث يمكن للطلاب الاستعلام عنها باستخدام البريد الإلكتروني المدرسي الموحد عبر الرابط https://moe-register.emis.gov.eg. أكدت الوزارة حرصها على تيسير كافة الإجراءات لضمان سلاسة العملية الامتحانية وتوفير بيئة مناسبة للطلاب. وقد تم نشر جداول الامتحانات الرسمية للثانوية العامة، بما فيها نظام التعليم العام الجديد والقديم، بالإضافة إلى جداول مميزة لمدارس STEM.

تشمل الجداول مواعيد الامتحانات للمواد الأساسية والمواد التخصصية، مع تحديد تواريخ خاصة لفرصتي الامتحان الأولى والثانية في برامج STEM، التي تتضمن اختبارات استعداد القبول بالجامعات ومقاييس المفاهيم في مواد مثل العلوم والرياضيات واللغات





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الثانوية العامة 2026 أرقام الجلوس جداول الامتحانات وزارة التربية والتعليم STEM مدارس اللغات

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