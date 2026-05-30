وزارة الأوقاف المصرية تطلق 26 قافلة دعوية للواعظات تحت شعار نظافة الأبدان والبلدان

أطلقت وزارة الأوقاف المصرية 26 قافلة دعوية للواعظات في جميع المحافظات باستثناء السويس، بهدف تعزيز القيم وتكريس الفكر الوسطي ومحاربة التطرف. تركز القوافل على مفهوم النظافة كقيمة إسلامية ومجتمعية، وتربط بينها وبين إتمام فرحة العيد، في إطار مبادرة "صحح مفاهيمك".

أطلقت وزارة الأوقاف المصرية اليوم الجمعة 29 مايو 2026م ستة وعشرين قافلة دعوية للواعظات في جميع المديريات الإقليمية على مستوى الجمهورية، باستثناء مديرية أوقاف السويس.

تحمل القوافل عنوان "نظافة الأبدان والبلدان من تمام فرحة العيد"، وتأتي ضمن جهود الوزارة الدعوية والعلمية والتثقيفية، وكجزء من مبادرة "صحح مفاهيمك". تسعى القوافل لتحقيق أهداف الخطة الدعوية للوزارة، لا سيما ترسيخ الفكر الوسطي المستنير، ومواجهة الإرهاب والتطرف، ومحاربة صور التطرف الفكري واللاديني، واستعادة منظومة القيم والأخلاق، وبناء الشخصية المصرية الوطنية على أساس ديني ووطني واعٍ. كما تهدف إلى تعزيز الانتماء الوطني وترسيخ القيم الإنسانية والأخلاقية في المجتمع.

وتسلط القوافل الضوء على مكانة النظافة كقيمة عظيمة في الإسلام، فهي تعكس رقي الإنسان وتحضر المجتمعات، وتشمل نظافة البدن والثياب والمكان والطرق والبيئة المحيطة. وذكرت الوزارة أن إظهار فرحة العيد لا يكتمل إلا بالمحافظة على النظافة والجمال والنظام، مما يعزز الصورة الحضارية للمجتمع ويعكس تعاليم الإسلام السمحة في العناية بالإنسان والبلدان. سبق إطلاق القوافل عقد مقرأة للواعظات بهدف دعم دورهن العلمي والتثقيفي في نشر صحيح الدين، وترسيخ المفاهيم الأخلاقية والسلوكية السليمة، ونشر الوعي الديني الرشيد بين أفراد المجتمع.

هذا الإجراء يتماشى مع جهود الوزارة المتواصلة لتوسيع نطاق القوافل الدعوية والبرامج التوعوية في مختلف المحافظات، مما يسهم في نشر الوعي الرشيد وتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ القيم الإنسانية والأخلاقية





Shorouk_News / 🏆 13. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

وزارة الأوقاف مصر قوافل دعوية واعظات نظافة مبادرة صحح مفاهيمك فكر وسطي

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

الحرس الثوري: طهران تسيطر وتدير مضيق هرمز وأي تعطيل سيقابل برد حاسمأعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، عبور 26 سفينة عبر مضيق هرمز خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مؤكداً استمرار الرقابة المشددة على حركة الملاحة في الممر البحري الاستراتيجي.

Read more »

إيران تعلن عبور 26 سفينة من مضيق هرمز خلال 24 ساعةأعلن الحرس الثوري الإيراني عبور 26 ناقلة نفط وسفينة تجارية مضيق هرمز خلال الساعات الـ24 الماضية، بتنسيق وإذن من القوات البحرية الإيرانية. وأوضح بيان للقوات

Read more »

إيران تعلن عبور 26 سفينة من مضيق هرمز خلال 24 ساعةإيران تعلن عبور 26 سفينة من مضيق هرمز خلال 24 ساعة، وترامب يوجه تحذيرا لسلطنة عُمان بشأن المضيق، بينما توصلت المفاوضون الأمريكيون والإيرانيون إلى اتفاق بشأن مذكرة تفاهم مبدئية.

Read more »

إيران تعلن عن عبور 26 سفينة من مضيق هرمز خلال 24 ساعة، وهددت بتفجيرها. نتنياهو يعلن عن عبور القوات الإسرائيلية نهر الليطاني في لبنان.تعهدت إيران بتفجير 26 سفينة من مضيق هرمز خلال 24 ساعة. كما أعلن نتنياهو عن عبور القوات الإسرائيلية نهر الليطاني في لبنان، وتصعيد هجماتها على قطاع غزة.

Read more »

إيران تعبر 26 سفينة لمضيق هرمز وترامب يهدد عُمان بالتخريبأعلنت إيران نجاح 26 سفينة في عبور مضيق هرمز خلال 24 ساعة، في وقت هدد فيه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب السلطنة العُمانية بـ"تفجير" المضيق إذا لم تتحرك للسيطرة على النشاط الإيراني، مما يعكس تصعيدا في التوترات الإقليمية حول الممر الاستراتيجي.

Read more »

وزارة الأوقاف تطلق 26 قافلة دعوية للواعظات بعنوان نظافة الأبدان والبلدانأطلقت وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة الموافق 29 من مايو 2026م، 26 قافلة دعوية للواعظات بجميع المديريات الإقليمية على مستوى الجمهورية .. المزيد

Read more »