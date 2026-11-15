وزارة العمل تنفذ حملات تفتيشية في بورسعيد والمنيا وأسيوط لتعزيز السلامة المهنية

تواصل وزارة العمل حملاتها لرقابة تطبيق قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 وحماية الأطفال العاملين في بورسعيد والمنيا وأسيوط، مع عقد ملتقيات لتوعية عمال قناة السويس وحظر استغلال الأطفال.

أعلنت وزارة العمل عن أبرز الأنشطة التنفيذية التي نفذتها مديريات العمل في مختلف المحافظات المصرية، خلال اليوم الأحد الموافق 15 نوفمبر 2026، حيث شملت تلك الجهود تنفيذ حملات تفتيشية مكثفة، وعقد ملتقيات وندوات توعوية تستهدف مختلف فئات العمالة، ومتابعة دقيقة لتطبيق أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 ، إلى جانب دعم التدريب المهني و حماية الأطفال العاملين.

ملتقى السلامة المهنية في بورسعيد لقناة السويس

عقدت مديرية العمل ببورسعيد ملتقى السلامة والصحة المهنية "سلامتك تهمنا" الخاص بشركة قناة السويس للحاويات، في فندق هلنان بورفؤاد، بحضور 19 شركة و60 مشاركاً، برعاية وزير العمل حسن رداد ومحافظ بورسعيد.

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شهد الملتقى حضور المهندسة إيمان مسعد، مدير مديرية العمل ببورسعيد، والمهندسة هالة الجندي، مدير إدارة السلامة، إلى جانب ممثلي الوزارة الدكتور أيمن منير والمهندس مدحت كامل، ومسؤولي الشركة المهندس هشام ناجي ومحمد خطاب والمهندس رمزي ماهر والمهندس زياد نصر.

وتضمنت الفعاليات استعراض مبادرات الشركة للحد من التلوث وتطوير التدريب، بالإضافة إلى محاضرتين؛ الأولى تناولت مخاطر الأماكن المغلقة وألقاها المهندس مدحت كامل، والثانية استعرضت مستجدات قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 وألقاها المهندس فايز شحاتة، أخصائي أول السلامة بمكتب بورفؤاد.

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حميات تفتيشية وتدريب في المنيا

في محافظة المنيا، أجرت مديرية العمل الاختبارات النظرية والعملية لـ11 متدربة على مهنة التفصيل والخياطة بالعربة المتنقلة بقرية بني روح بمركز ملوي، برعاية وزير العمل حسن رداد ومحافظ المنيا عماد كدواني.

كما نفذت إدارة العمالة غير المنتظمة بالمديرية، برئاسة مدير الإدارة، حملة تفتيشية مشتركة مع مكاتب العمل والسلامة والصحة المهنية بالمنيا الجديدة، استهدفت مزرعتين بمنطقة جبانة النويرات لحصر العمالة غير المنتظمة والتأكد من تطبيق اشتراطات السلامة.

وشهد المنيا أيضاً مشاركة الدكتورة ماجدة صلاح، مدير مديرية العمل، في اليوم التثقيفي الذي نظمته جمعية "أخبار البلاد" بقرية نزلة حسين، والذي استهدف تعريف الأطفال العاملين وأسرهم بأحكام حظر تشغيل الأطفال في الأعمال الخطرة وعقود التدرج المهني.

إنذارات وتوعية في أسيوط

في أسيوط، نفذ مكتب عمل أبوتيج بقيادة عادل ميخائيل حملة شاملة على مصنع للحلويات يعمل به 16 عاملاً بينهم 4 أطفال، أسفرت عن تحرير محضر بشأن تشغيل الأطفال بالمخالفة للمادة 64 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 وإنذار المنشأة.

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وعقد مكتب عمل ديروط ندوة توعوية بمقر شركة "معاك لتمويل المشروعات"، حاضر فيها محمود أحمد رياض مستعرضاً حقوق وواجبات المرأة العاملة ومبدأ المساواة بين الجنسين، فيما نفذ مكتب تفتيش عمل ديروط حملة لمتابعة الالتزام بأحكام القانون.

اجتماعات في الوادي الجديد

عقدت اللجنة المشكلة بقرار المحافظ رقم 559 لسنة 2026 اجتماعاً برئاسة أسامة إبراهيم، مدير عام مديرية العمل، لتنفيذ توجيهات وزير العمل حسن رداد والكتاب الدوري رقم 257 لسنة 2026 حول حصر العمالة وتأمين انتقالها.

وانتهى الاجتماع إلى توصيات بتشديد الرقابة على وسائل نقل العمالة في المناطق النائية وشرق العوينات والفرافرة، وإلزام المنشآت بتوفير وسائل انتقال آمنة لضمان سلامة العاملين وتسهيل تنقلاتهم بين المناطق.