وزارة التعليم تعلن جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 قريباً

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للإعلان عن جدول امتحانات الثانوية العامة لعام 2026، وتحدد مواعيد بدء الامتحانات ومواعيد الدور الثاني، بالإضافة إلى المواد الدراسية لكل من الشعب العلمية والأدبية.

تستعد وزارة التربية وال تعليم وال تعليم الفني للإعلان قريباً عن جدول امتحانات الثانوية العامة لعام 2026 . تعمل الوزارة حالياً على الانتهاء من الإجراءات اللازمة لإعداد الجدول، تمهيداً لاعتماده رسمياً من قبل وزير التربية وال تعليم وال تعليم الفني، الدكتور محمد عبد اللطيف. يأتي هذا الإعلان في إطار استعدادات الوزارة لتجهيز الطلاب والطالبات لاجتياز هذه المرحلة الهامة من ال تعليم الثانوي، وتوفير كافة المتطلبات اللازمة لضمان سير الامتحانات بسلاسة ويسر. كما تتضمن استعدادات الوزارة تفعيل رابط تحديد المسار لطلاب البكالوريا على موقعها الرسمي، بالإضافة إلى منح شهادات الصلاحية لعدد كبير من المعلمين، حيث وافقت الوزارة على ترقية 67299 معلماً، مما يعكس حرص الوزارة على تطوير الكوادر ال تعليم ية وتحسين جودة العملية ال تعليم ية.

من المقرر أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة لعام 2026 اعتباراً من يوم السبت الموافق 20 يونيو 2026. هذا التاريخ يمثل بداية مهمة للطلاب، حيث سيخوضون غمار الامتحانات التي تحدد مسارهم المستقبلي. أما بالنسبة لامتحانات الدور الثاني، فقد تقرر أن تبدأ في يوم السبت الموافق 22 أغسطس 2026. ستشمل جداول الامتحانات مواعيد اختبارات المواد الأساسية لكل من شعب علمي علوم، علمي رياضة، وأدبي. بالإضافة إلى ذلك، ستتضمن الجداول مواعيد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع، وهي التربية الدينية، التربية الوطنية، واللغة الأجنبية الثانية. تجدر الإشارة إلى أن نسبة النجاح في مادة التربية الدينية تحدد بـ 70%. تسعى الوزارة من خلال هذه الجداول إلى تنظيم عملية الامتحانات بشكل فعال، وتوفير الوقت الكافي للطلاب لمراجعة المواد الدراسية، والتأكد من استعدادهم التام لخوض الامتحانات.

تولي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اهتماماً كبيراً بتوفير بيئة امتحانية مناسبة للطلاب، وتشمل هذه الجهود توفير اللجان الامتحانية المجهزة بالكامل، وتأمين سير الامتحانات بشكل آمن، وتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان صحة وسلامة الطلاب. كما تعمل الوزارة على تحديث وتطوير المناهج الدراسية، وتوفير أحدث التقنيات التعليمية لدعم الطلاب في رحلتهم التعليمية. تعتبر امتحانات الثانوية العامة نقطة تحول هامة في حياة الطلاب، وتفتح لهم الباب نحو التعليم الجامعي والفرص المهنية المستقبلية. لذا، تسعى الوزارة جاهدة لتقديم كافة الدعم والمساندة للطلاب، وتذليل العقبات التي قد تواجههم، لتحقيق أفضل النتائج وتمكينهم من تحقيق طموحاتهم وأحلامهم. يمثل هذا الجدول الزمني للإمتحانات خطوة هامة في تحقيق هذه الأهداف، ويوفر للطلاب إطاراً واضحاً للاستعداد والتحضير.





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

امتحانات الثانوية العامة وزارة التربية والتعليم جدول الامتحانات 2026 مواعيد الامتحانات

United States Latest News, United States Headlines

