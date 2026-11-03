وزارة التعليم العالي تعلن تمويل 231 مشروعاً بحثياً بميزانية 685 مليون جنيه لعام 2026

أعلنت وزارة التعليم العالي عن تمويل 231 مشروعاً بحثياً جديداً بقيمة 685 مليون جنيه لعام 2026، بمشاركة 48 جامعة، بهدف تحويل الابتكار العلمي إلى منتجات صناعية قابلة للتسويق وتعزيز التصنيع المحلي.

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الموافقة على تمويل 231 مشروعاً بحثياً جديداً خلال عام 2026، بإجمالي قيمة قدرها 685 مليون جنيه مصري. تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية واضحة لتعزيز الابتكار وتحويل المخرجات العلمية إلى تطبيقات صناعية قابلة للتسويق، مما يدعم جهود توطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي في مصر.

وشهدت هذه الخطوة مشاركة فعالة لـ 48 جامعة وجهية بحثية مختلفة، مما يضمن استفادة نحو 1500 باحث من هذه الفرص التمويلية. يهدف هذا الدعم إلى سد الفجوة بين الأوساط الأكاديمية والقطاع الإنتاجي، لضمان أن تكون النتائج البحثية ذات قيمة اقتصادية مضافة حقيقية.

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تفاصيل حزمة التمويل والمشاريع المقبولة

تضمنت القائمة النهائية للمشروعات المقبولة للتمويل تنوعاً كبيراً يعكس تغطية شاملة للمجالات العلمية والتقنية، حيث احتوت على 133 مشروعاً تطبيقياً يركز على حل مشاكل مباشرة.

كما شمل التمويل 27 مشروعاً بالشراكة الصناعية لربط الجامعات بالمصانع، بالإضافة إلى 17 مشروعاً دولياً لتعزيز التعاون العلمي العالمي. وفي خطوة تعزز الشراكات الاستراتيجية، تم تمويل 4 معامل بحثية مصرية صينية مشتركة بقيمة إجمالية بلغت 80 مليون جنيه، مما يعكس عمق التعاون التقني مع الصين.

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مبادرات دعم المبتكرين والربط الإنتاجي

جاء هذا الإعلان خلال احتفالية "آفاق جديدة للبحث والابتكار" التي نظمتها الوزارة تنفيذاً لمبادرة "دولة الابتكار". أقيمت الفعالية بالتعاون بين هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.

هدفت الفعالية إلى إطلاق مجموعة من البرامج والمبادرات الجديدة التي تهدف بشكل مباشر إلى دعم الباحثين والمبتكرين، وتعزيز الربط الوثيق بين البحث العلمي والقطاعات الإنتاجية الوطنية.

أولويات وزارة الصناعة والإنتاج الحربي

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الوزارة تضع تبني أحدث التكنولوجيات الصناعية وتوطينها وإنتاجها محلياً وتصديرها إلى الخارج على رأس أولوياتها. وأشار إلى ضرورة تحقيق التوازن بين التكنولوجيا المنتجة داخل مصر ونظيرتها المستوردة.

من جانبه، كشف الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن الوزارة تمتلك قاعدة صناعية متنوعة تضم نحو 260 خط إنتاج في مختلف المجالات الهندسية والصناعية. وهذه الإمكانات تتيح فرصاً واسعة للتعاون مع الجامعات لتطوير العمليات الإنتاجية.

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مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون المؤسسي

في خطوة عملية لترجمة التعاون إلى واقع، شهد الاحتفال توقيع مذكرتي تفاهم لتعزيز الربط بين المؤسسات البحثية والجهات الصناعية. وقعت المذكرة الأولى بين هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار والهيئة القومية للإنتاج الحربي.

كما وقعت الهيئة مذكرة تفاهم ثانية مع مركز تحديث الصناعة. من بين أبرز المبادرات الجديدة التي تم الإعلان عنها هو نداء "أستاذ لكل مصنع"، الذي يتيح للباحثين التواجد داخل المنشآت الصناعية لفترات تتراوح بين 4 و6 أشهر.