تحتل وزارة الداخلية الأسبق صفحة الوزارة المركز الثاني عالميا للحسابات الحكومية الأعلى أداء، وذلك وفقا لمكاسب مادية وترويجية للأهلي من انتقال حمزة عبد الكريم إلى برشلونة. وقد رصدت وزارة الدفاع الوطني في تايوان خمس سفن حربية وسفينتين رسميتين وطائرة عسكرية واحدة تابعة للصين بين الساعة السادسة صباح أمس السبت والسادسة صباح اليوم الأحد، وذلك ردا على زيادة استخدام الصين لتكتيكات المنطقة الرمادية لتعزيز حضورها العسكري حول تايوان. وقد نشرت تايوان طائرات وسفنا حربية وأنظمة صاروخية لمراقبة نشاط جيش التحرير الشعبي الصيني، وذلك منذ سبتمبر 2020، حيث زادت الصين استخدامها لتكتيكات المنطقة الرمادية بشكل تدريجي.

تحتل وزارة الداخلية الأسبق صفحة الوزارة المركز الثاني عالميا للحسابات الحكومية الأعلى أداء، وذلك وفقا ل مكاسب مادية وترويجية للأهلي من انتقال حمزة عبد الكريم إلى برشلونة.

وقد رصدت وزارة الدفاع الوطني في تايوان خمس سفن حربية وسفينتين رسميتين وطائرة عسكرية واحدة تابعة للصين بين الساعة السادسة صباح أمس السبت والسادسة صباح اليوم الأحد، وذلك ردا على زيادة استخدام الصين لتكتيكات المنطقة الرمادية لتعزيز حضورها العسكري حول تايوان. وقد نشرت تايوان طائرات وسفنا حربية وأنظمة صاروخية لمراقبة نشاط جيش التحرير الشعبي الصيني، وذلك منذ سبتمبر 2020، حيث زادت الصين استخدامها لتكتيكات المنطقة الرمادية بشكل تدريجي





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