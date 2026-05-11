وزارة الصحة والسكان تطلق شراكة استراتيجية مع القطاع الخاص لدعم أطفال السكري عبر مبادرات رياضية وتوعوية موسعة

بحث وزير الصحة والسكان سبل التعاون مع شركة Dino Activations لإطلاق ماراثون رياضي توعوي يهدف إلى تحسين جودة حياة الأطفال المصابين بالسكري ونشر الوعي المجتمعي بأنماط الحياة الصحية.

في خطوة تعكس الرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية في تطوير القطاع الصحي وتقديم رعاية شاملة ومستدامة لكافة الفئات العمرية، استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، السيد محمد عامر، رئيس مجلس إدارة شركة Dino Activations، في لقاء موسع هدف إلى بحث آفاق التعاون المشترك وتعزيز الجهود الموجهة نحو دعم مبادرة رعاية أطفال السكري.

وقد ركز الاجتماع على ضرورة إيجاد حلول مبتكرة وغير تقليدية لتحسين جودة حياة الأطفال الذين يتعايشون مع مرض السكري، مع التأكيد على أن الرعاية الصحية لا تقتصر فقط على تقديم العلاجات الدوائية، بل تمتد لتشمل الجوانب النفسية والبدنية والاجتماعية، بما يضمن دمج هؤلاء الأطفال بشكل فعال في المجتمع وتوفير بيئة داعمة تساعدهم على ممارسة حياتهم الطبيعية بكل ثقة وأمان، وبما يتماشى مع المعايير العالمية في إدارة الأمراض المزمنة لدى الأطفال. وفي هذا السياق، أوضح السيد حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المناقشات خلال الاجتماع تركزت حول التخطيط لإطلاق ماراثون رياضي توعوي ضخم يتجاوز في أهدافه مجرد النشاط البدني، ليكون منصة مجتمعية شاملة تهدف إلى رفع مستوى الوعي العام بمرض السكري وتحدياته، خاصة في المراحل العمرية المبكرة.

ومن المقرر أن يشهد هذا الماراثون مشاركة واسعة من جهات شريكة وداعمة من مختلف القطاعات، لتعزيز الرسالة التي تؤكد على أهمية اتباع أنماط حياة صحية ونشطة بين الأطفال والشباب، حيث يلعب النشاط البدني دورا محوريا في تنظيم مستويات السكر في الدم وتحسين اللياقة البدنية العامة. كما تم التشديد على أهمية الاستدامة في تنفيذ هذه المبادرات، بحيث لا تكون مجرد فعاليات عابرة، بل برامج مستمرة تساهم في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات الصحية والرياضية، مما يؤدي في النهاية إلى رفع جودة الخدمات المقدمة للأطفال المصابين، وتحقيق نتائج إيجابية ملموسة تنعكس على صحتهم الجسدية وحالتهم النفسية، وتخفف من الأعباء والضغوط النفسية والمادية التي قد تواجه أسرهم في رحلة التعامل اليومي مع المرض.

من جانبه، أكد الدكتور خالد عبدالغفار أن تعزيز التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية وزارة الصحة والسكان الحالية، حيث تهدف الوزارة إلى بناء شراكات استراتيجية فاعلة تساهم في تسريع تنفيذ المبادرات الصحية والفعاليات التوعوية التي تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين، وبشكل خاص الفئات الأكثر احتياجاً مثل الأطفال المصابين بالسكري. وأشار الوزير إلى أن تضافر الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص يفتح آفاقاً جديدة لتقديم رعاية متكاملة تتسم بالكفاءة والابتكار والسرعة في التنفيذ.

وقد شهد الاجتماع حضور نخبة من القيادات والمسؤولين، منهم الدكتور محمد حساني، مساعد الوزير لشؤون مشروعات ومبادرات الصحة العامة، والسيد مصطفى إبراهيم، المدير العام لشركة Dino Activations، بالإضافة إلى مجموعة من الشباب المبتكرين من مؤسسي ماراثون 'Miles For Meaning'، الذين يقدمون رؤية شبابية طموحة في كيفية إدارة مثل هذه الفعاليات المجتمعية. إن هذا التعاون يجسد التزام الوزارة الراسخ بتوفير منظومة صحية متكاملة تتبنى الوقاية والنشاط البدني كعناصر أساسية في إدارة مرض السكري، مما يساهم في بناء جيل صحي وقوي قادر على العطاء والمشاركة الفعالة في بناء مستقبل الوطن، مع ضمان توفير كافة السبل التي تضمن لهم حياة كريمة وخالية من المضاعفات الصحية





