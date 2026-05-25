وزارة الأوقاف تكشف تفاصيل تنظيم إيجارات الأراضي الزراعية ومبادرة تمليك صغار المزارعين

المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف يوضح فلسفة زيادة أسعار الإيجارات لمحاربة السمسرة وتقديم آلية استبدال تتيح للمزارعين تملك المساحات الصغيرة التي تقل عن 3 أفدنة.

في إطار السعي الدؤوب لتنظيم إدارة الأصول التابعة ل وزارة الأوقاف المصرية وتطوير آليات استغلالها بما يحقق المصلحة العامة، خرج الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم الوزارة بتصريحات هامة ومفصلة تهدف إلى توضيح الرؤية الجديدة للتعامل مع إيجارات الأراضي الزراعية، وذلك رداً على الموجة من التساؤلات التي ثارت مؤخراً في الأوساط الزراعية حول أسباب ارتفاع القيمة الإيجارية لهذه الأراضي.

وأكد رسلان خلال ظهوره الإعلامي في برنامج كلمة أخيرة عبر قناة أون أن هذه الأراضي لا تمثل مجرد أصول مالية أو عقارية عادية، بل هي أمانة شرعية وقانونية كبرى تقع على عاتق الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف بصفته ناظر الوقف، كما أنها مسؤولية مشتركة تقع على عاتق كل من يتعامل مع هذه الأراضي بما في ذلك المزارع والمستأجر وجهات الإدارة.

وشدد المتحدث الرسمي على أن الهدف الأساسي من مراجعة الأسعار وتعديلها هو الوفاء بهذه الأمانة وضمان وصول ريع الأوقاف إلى مصارفه الشرعية التي خُصص لها منذ تأسيس هذه الأوقاف، مشيراً إلى أن أي تهاون في تقدير القيمة العادلة للإيجارات يعتبر تقصيراً في أداء هذه المسؤولية الوطنية والدينية، حيث أن هذه الأموال تذهب لسد حاجات الفقراء والمساكين والمشاريع الخيرية التي تخدم المجتمع المصري بكافة أطيافه. وانتقل الدكتور أسامة رسلان في حديثه إلى تسليط الضوء على إحدى أخطر المشكلات الهيكلية التي تواجه إدارة أراضي الأوقاف في الوقت الراهن، وهي ظاهرة التفاوت الصارخ في أسعار الإيجارات التي أدت إلى حالة من الاضطراب في الأسواق الزراعية المحلية.

وأوضح أن هذا التفاوت خلق فرصاً غير عادلة على الإطلاق، حيث استفاد البعض من هذه الثغرات لمجرد امتلاكهم طرقاً أو علاقات تمكنهم من التعاقد مع هيئة الأوقاف بأسعار قديمة أو منخفضة جداً مقارنة بأسعار السوق الحالية، مما أدى إلى غياب مبدأ تكافؤ الفرص بين المزارعين. وأكد أن العلاقة بين الوزارة والمستأجر هي علاقة تعاقدية قانونية تقوم في الأصل على الإرادة الحرة والاتفاق المتبادل بين الطرفين، مؤكداً أن الوزارة ترحب بكل من يرغب في استئجار هذه الأراضي وفق الضوابط الجديدة التي تضمن العدالة والشفافية الكاملة.

وأشار إلى أن الوزارة رصدت بدقة متناهية انتشار ما أسماه طبقة السمسرة، وهم أفراد يقومون باستئجار مساحات واسعة من أراضي الأوقاف بأسعار منخفضة ثم يقومون بإعادة تأجيرها من الباطن لأشخاص آخرين دون وجود عقود رسمية في كثير من الأحيان، وهو ما يعد مخالفة صريحة للقانون المصري وللبنود الواردة في العقود المبرمة مع هيئة الأوقاف. هذه الفئة من السماسرة تحقق أرباحاً طائلة من خلال استغلال حاجة المزارعين الصغار دون بذل أي جهد زراعي حقيقي، مما يضر بمصلحة الدولة وبحقوق المزارعين الفعليين الذين يتحملون مشقة العمل في الأرض.

وفي لفتة إنسانية واقتصادية تهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجاً وحماية صغار المزارعين من تقلبات السوق، كشف المتحدث الرسمي عن وضع حلول جذرية ومبتكرة للتعامل مع المستأجرين الذين يمتلكون مساحات صغيرة جداً، تتراوح من أقل من قيراط واحد وصولاً إلى ثلاثة أفدنة. وأوضح أن الوزارة تعتبر هذه المساحات ملكية مفتتة، حيث أن إدارتها بشكل مباشر من قبل هيئة الأوقاف لن يحقق مكاسب مالية تذكر نظراً لصغر حجمها وارتفاع تكاليف إدارتها ومتابعتها.

ومن هنا جاءت فكرة نظام الاستبدال، وهو نظام رائد يقوم على مبدأ التمليك التدريجي للمزارع الذي توالت عليه وعلى أسرته أجيال في زراعة هذه القطعة من الأرض ورعايتها. وبموجب هذا النظام، يتم الاتفاق على قيمة إيجارية محددة يتم دفعها على مدار عدد من السنوات، بحيث تُعامل هذه المبالغ كأقساط تمليك بدلاً من كونها مجرد إيجارات سنوية.

وبمجرد انتهاء المدة الزمنية المتفق عليها، والتي قد تكون سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات حسب كل حالة على حدة، تتحول ملكية الأرض بشكل كامل ونهائي إلى المزارع الصغير، مما يمنحه استقراراً نفسياً واقتصادياً ويدفعه لزيادة الإنتاجية. تهدف هذه المبادرة الطموحة إلى تحقيق الاستقرار الاجتماعي في الريف المصري وتخفيف العبء الإداري عن كاهل الوزارة في إدارة القطع الصغيرة، مع ضمان تحصيل حقوق الوقف بطريقة عادلة تخدم الصالح العام وتحول دون استمرار ظواهر السمسرة غير القانونية التي تستنزف موارد الدولة وتظلم المزارع البسيط





