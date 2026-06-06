وزارة الزراعة الأمريكية ترصد حالة ثانية للدودة الحلزونية آكلة اللحم في تك萨斯 وتتخذ إجراءات عاجلة للاحتواء

تسارع وزارة الزراعة الأمريكية جهودها للسيطرة على تفشي الدودة الحلزونية آكلة اللحم بعد رصد حالة ثانية في تكساس، مع إغلاق المنافذ الجنوبية وتوقعات بخسائر قد تبلغ 1.8 مليار دولار.

أعلنت وزارة الزراعة الأمريكية عن رصد ثاني حالة إصابة ب الدودة الحلزونية آكلة اللحم الحي في ولاية تكساس ، مما يحفز السلطات على تسريع جهود احتواء المرض الخطير الذي يتسبب في نفوق الأبقار.

ووفقاً لبيان صادر عن دودلي هوسكينز، وكيل الوزارة لبرامج التسويق والتنظيم، فإن الاستجابة السريعة للرصد الثاني تؤكد استعداد الوزارة الكامل للسيطرة على التفشي. واستخدمت الوزارة حسابها الرسمي على منصة (إكس) للتأكيد على إنشاء مناطق لمراقبة الحركة وتكثيف المراقبة وتوفير مستلزمات العلاج، مؤكدة: "لقد هزمنا هذه الآفة من قبل، وسنفعل ذلك مرة أخرى". وتعد هذه الحالة الثانية المؤكدة في تكساس منذ عام 1966، حيث أظهرت الفحوصات الإضافية للمنطقة المحيطة نتائج سلبية.

شرحت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الطبيعة الخطيرة لهذه الآفة، حيث توصف الدودة الحلزونية آكلة اللحم بأنها نوع من الذباب الطفيلي يتغذى على الأنسجة الحية لحيوانات ذوات الدم الحار، بما في ذلك البشر. وعند فقس البيض، تخرج مئات اليرقات التي تستخدم أفواهها الحادة لالتهام اللحم الحي مباشرة، مما يؤدي في النهاية إلى muerte المضيف إذا لم يتلقى العلاج الفوري.

وتقليدياً كانت هذه الحشرة منتشرة في أمريكا الجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي، لكن هيئة خدمات الصحة الحيوانية والنباتية الأمريكية تحذر من توغل مستمر شمالاً نحو أمريكا الوسطى والمكسيك منذ عام 2023. وبناءً على هذا التهديد المتزايد، أصدرت وزيرة الزراعة الأمريكية بروك رولينز أمراً في يوليو الماضي بإغلاق جميع منافذ الدخول الجنوبية للولايات المتحدة أمام تجارة الماشية.

توقعت هيئة الصحة الحيوانية والنباتية العام الماضي خطر انتشار واسع النطاق للمرض، محذرة من أنه قد يلحق خسائر فادحة باقتصاد ولاية تكساس تبلغ نحو 1.8 مليار دولار. هذه التوقعات усилиت من حدة الإجراءات الوقائية المتخذة، وتحرك الوزارة يتماشى مع تجارب سابقة ناجحة في احتواء similares التفشي. ومع ذلك، يبقى التحدي كبيراً نظراً لسهولة انتشار الذباب الطفيلي وقدرته على التكيف مع مناخات جديدة، مما يتطلب مراقبة دقيقة وتعاوناً دولياً对于 لمنع وصوله إلى مزيد من المناطق الزراعية الحساسة في الولايات المتحدة





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الدودة الحلزونية آكلة اللحم وزارة الزراعة الأمريكية تكساس الذباب الطفيلي السيطرة على الأمراض

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