وزارة الشباب والرياضة تكشف عن خطتها الشاملة لمواجهة ظاهرة المراهنات في مصر

أعلن محمد الشاذلي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، عن خطة حكومية شاملة لمواجهة ظاهرة المراهنات في مصر، تشمل جوانب تشريعية ومالية ورياضية، بهدف حماية المجتمع من آثارها السلبية.

أكد محمد الشاذلي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة ، أن ملف المراهنات يُعد من القضايا الخطيرة التي تهدد المجتمع المصري ، خاصة مع انتشار هذه الظاهرة عالميًا وتأثيراتها السلبية المتزايدة على الأسرة والمجتمع.

خلال مداخلته في برنامج "ستوديو إكسترا" على قناة إكسترا نيوز، قدم الشاذلي تحليلًا معمقًا للوضع، مشيرًا إلى أن الوزارة، بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية، رصدت تعقيدات كبيرة في هذا الملف، بما في ذلك التدفقات المالية العابرة للحدود والتعاقدات الدولية غير الرسمية المرتبطة بترويج المراهنات. وأوضح أن الدولة، كعضو في المنظومة الرياضية العالمية، تتأثر بهذه الممارسات، ما استدعى تحركًا حكوميًا شاملًا على عدة مسارات متوازية.

الأول هو الجانب التشريعي، حيث تعمل الحكومة على إصدار قوانين ولوائح تهدف إلى منع الترويج أو المشاركة في المراهنات بشكل كامل. أما المسار الثاني، فيتعلق بالتنسيق مع البنك المركزي المصري والجهات الرقابية المالية لوضع ضوابط صارمة لمراقبة التدفقات المالية المرتبطة بهذه الأنشطة، سواء داخل البلاد أو خارجها. وفي المسار الثالث، أكد الشاذلي على أهمية التواصل مع المؤسسات الرياضية المصرية للتأكيد على رفض أي ممارسات تتعلق بالمراهنات أو الترويج لها في إطار البطولات والفعاليات الرياضية داخل مصر.

وأشار إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار الجهود المستمرة لحماية المجتمع المصري من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بهذه الظاهرة. كما لفت إلى أن هذه التدابير تهدف إلى تعزيز الشفافية والنزاهة في المجال الرياضي، وحماية الشباب من الوقوع في فخ المراهنات، التي قد تؤدي إلى آثار سلبية على الصحة النفسية والمالية للأفراد.

وفي السياق نفسه، أكد الشاذلي على أهمية التعاون الدولي في مواجهة هذه الظاهرة، حيث أن المراهنات لا تقتصر على الحدود الوطنية، بل تمتد إلى المستوى العالمي، مما يتطلب جهودًا مشتركة بين الدول والمنظمات الدولية. وأضاف أن الوزارة تعمل على تعزيز الوعي المجتمعي حول مخاطر المراهنات من خلال الحملات التوعوية والبرامج التعليمية، بهدف تقليل انتشار هذه الظاهرة وتعزيز القيم الأخلاقية في المجتمع.

كما أشار إلى أن الوزارة تتعاون مع الجهات الأمنية والرقابية لضبط أي محاولات غير قانونية للترويج للمراهنات أو تنظيمها داخل البلاد. وفي ختام مداخلته، أكد الشاذلي على التزام الوزارة بمواجهة هذه الظاهرة بكل الوسائل المتاحة، معربًا عن ثقة الوزارة في قدرتها على تحقيق ذلك من خلال التعاون مع جميع الجهات المعنية





