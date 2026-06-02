وزارة التضامن الاجتماعي تعلن شروط مسابقة الأب القدوة لعام 2026 لتعزيز القيم الأسرية

تفاصيل وشروط التقديم لمسابقة الأب القدوة التي تطلقها وزارة التضامن الاجتماعي لتكريم الآباء المتميزين في التربية والرعاية والدمج الأسري.

في إطار جهود الدولة المصرية المستمرة لتعزيز الروابط الأسرية وتوطيد قيم التكافل الاجتماعي، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن إطلاق مبادرة وطنية رائدة تتمثل في مسابقة الأب القدوة لعام 2026.

تهدف هذه المبادرة إلى تسليط الضوء على الدور الجوهري الذي يقوم به الأب في بناء شخصية الأبناء وتوجيههم نحو القيم الإيجابية، وتكريم أولئك الذين استطاعوا أن يكونوا نماذج ملهمة في التربية والرعاية، خاصة في الحالات التي تتطلب جهداً مضاعفاً من الصبر والعطاء والمحبة غير المشروطة. تسعى الوزارة من خلال هذه المسابقة إلى نشر ثقافة الرعاية البديلة والاحتضان، وإبراز النماذج المشرقة للآباء الذين احتضنوا أطفالاً ليسوا من صلبهم، وقدموا لهم كل سبل الدعم النفسي والمادي والتعليمي، مما يساهم في بناء مجتمع أكثر تلاحماً ورحمة.

وقد حددت الوزارة بدقة فئات المتقدمين لهذه المسابقة، حيث فتحت الباب للأب البديل أو الكافل، وهو ذلك الأب الذي تولى رعاية أسرة كافلة من الأطفال كريمي النسب في منزله، ودمجهم بشكل كامل مع أطفاله البيولوجيين لضمان عدم شعورهم بأي فرق. كما شملت المسابقة زوج الأم الذي قام بدور الأب الفعلي في رعاية أبناء زوجته، ووفّر لهم الحماية والرعاية، بالإضافة إلى الخال أو العم أو الجد الذين تولوا مسؤولية التربية والرعاية في غياب الأب.

وتأتي هذه الشمولية في التحديد لتعكس إدراك الوزارة بأن مفهوم الأبوة لا يقتصر فقط على الرابطة البيولوجية، بل يمتد ليشمل كل من بذل جهداً صادقاً في تربية طفل وتوجيهه نحو مستقبل أفضل، مؤكدة أن الرعاية النفسية والاجتماعية هي الركيزة الأساسية التي يقوم عليها مفهوم القدوة. أما فيما يتعلق بالشروط والمعايير الفنية للتقييم، فقد اشترطت وزارة التضامن الاجتماعي أن يكون الابن البديل حاصلاً على مؤهل جامعي، وهو ما يعكس حرص الوزارة على قياس نجاح الأب في دفع أبنائه نحو التحصيل العلمي والتميز الأكاديمي.

ومن أهم المعايير التي سيتم التركيز عليها هي تحقيق المساواة المطلقة بين جميع الأبناء داخل الأسرة الواحدة، سواء في فرص التعليم، أو الرعاية الصحية، أو المعاملة اليومية. ويشمل ذلك منح جميع الأبناء نفس القدر من الاهتمام والحب والحنان، بما يضمن لهم حياة نفسية واجتماعية سليمة تخلو من التمييز أو الشعور بالدونية، وهو التحدي الأكبر الذي يواجه الأسر الكافلة أو أسر زوج الأم.

علاوة على ذلك، أشارت الوزارة في مستنداتها الرسمية إلى وجود تفضيلات معينة عند عملية المفاضلة بين المتقدمين، حيث يُفضل أن يكون لدى الأسرة الكافلة للابن البديل أطفال بيولوجيون، وذلك لضمان اندماج الطفل البديل في بيئة أسرية طبيعية ومتنوعة. وبالمثل، يُفضل في حالة زوج الأم أن يكون لديه أبناء إلى جانب أبناء الزوجة، لتعزيز مفهوم الأخوة والمساواة.

كما يتم إعطاء أفضلية قصوى للأسر التي تمكن أبناؤها البدلاء أو أبناء الزوجة من الوصول إلى أعلى المراتب التعليمية والدرجات العلمية المرموقة، حيث يعتبر ذلك دليلاً ملموساً على نجاح الأب في أداء رسالته التربوية على أكمل وجه. وفي ختام تفاصيل المبادرة، أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن التقديم في مسابقة الأب القدوة مستمر حتى يوم الاثنين الموافق 15 يونيو 2026.

وتأمل الوزارة أن تشهد المسابقة إقبالاً واسعاً من الآباء الذين يمتلكون قصص نجاح في التربية، ليكونوا قدوة لغيرهم من الآباء في المجتمع المصري. إن هذه الخطوة ليست مجرد تكريم رمزي، بل هي رسالة مجتمعية تؤكد أن الاستثمار في البشر هو أغلى أنواع الاستثمار، وأن التربية الصالحة هي الضمان الوحيد لاستقرار المجتمع ورقيّه، داعية كل من تنطبق عليه الشروط إلى المبادرة بالتقديم لتوثيق هذه التجارب الإنسانية الراقية التي تعكس وجه مصر الحضاري في التراحم والتكافل الأسري





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وزارة التضامن الاجتماعي الأب القدوة الرعاية البديلة التكافل الأسري تربية الأبناء

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