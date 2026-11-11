وزارة السياحة تنظم تدريبات متميزة لتعزيز أداء العاملين في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي

أكمل وزارة السياحة برنامج تدريبي بعنوان "المهارات الأساسية للأعمال والإدارة للقيادات التنفيذية" بمشاركة 80 موظفًا، مع التركيز على المهارات الشخصية والتقنية لتحسين الأداء المؤسسي.

في خطوة تعكس حرص وزارة السياحة المصرية على رفع كفاءة مؤسساتها، أُقيم اليوم في القاهرة جلسة ختامية لتدريب مخصص للقيادات التنفيذية ضمن برنامج " المهارات الأساسية للأعمال والإدارة للقيادات التنفيذية" الذي شمل 80 موظفًا من الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي. جاءت هذه الفعالية بالتعاون مع مركز التعليم المستمر ب الجامعة الألمانية بالقاهرة ، وبعد فاصل لحفل التكريم للمشارك الدكتور محمد مختار جمعة وزيادة الدافع للمؤسسة.

تجهيز الكوادر بمهارات متكاملة

أوضح المفخر الشريف فتحي، وزير السياحة والثقافة، في خطابه أن التدريب لا يقتصر على المهارات الفنية فقط، بل يُنص على تعزيز المهارات الشخصية والسلوكية مثل التواصل الفعّال والعمل الجماعي. يعد ذلك استثمارًا حقيقيًا في العنصر البشري، ويُعَدّ أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الوزارة لتطوير منظومة العمل.

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وأضاف الشريف فتحي أن الوزارة تسعى لعقد شراكات مع مؤسسات تدريبية محلية ودولية لضمان إعداد كوادر ذات خبرات ومهارات متميزة. خلص إلى شكر الجامعة الألمانية بالقاهرة على تعاونها في تنمية قدرات العاملين.

أهداف البرنامج وتعزيز الكفاءة المؤسسية

أشار الدكتور أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إلى أن البرنامج يدمج الجانب النظري بالتطبيقي، مع تركيز على أحدث الاتجاهات العالمية في التسويق الرقمي والترويج السياحي. جاء أن ذلك يضمن استفادة العاملين بأقصى درجة ممكنة.

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شدد الدكتور يوسف على أن التدريب لا يهدف فقط إلى تجهيز السير الذاتية، بل يركز عمليًا على تطبيق المعارف مهارات المستفيدين في بيئة العمل اليومية، ما يعزز إنتاجية المؤسسة بشكل ملموس.

مخرجات البرنامج وتوزيع المحاور

ذكر السيد محمد رمضان، مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية بالهيئة، أن البرنامج استمر لمدة خمسة أشهر شملت خمسة محاور رئيسية: الكفاءات الأساسية؛ المهارات الشخصية؛ الإدارة الاستراتيجية؛ التسويق لغير المتخصصين؛ والكتابة المؤسسية الاحترافية. ركز كل محور على أربع مجموعات، بحيث أُجري كل مجموعة على 20 متدربًا، مما يضمن تفاعلًا وتطبيقًا عمليًا عالي المستوى.

كشف محمد رمضان أن المشاركين أظهروا تفاعلًا إيجابيًا في الجلسات التطبيقية وورش العمل، مثل التواصل الفعَّال، والعرض والتقديم، والتحليل الاستراتيجي، وإدارة المشاريع، وإنشاء التقارير والمراسلات المؤسسية، بما ينعكس إيجابًا على الأداء المؤسسي للهيئة.

خطوات مستقبلية وخطط التوسيع

أعلنت الوزارة خلال الجلسة أن برامج التدريب ستستمر بقوة، مع التوسع في تقديم مواد أساسية وتقنية أكثر تعقيدًا لتلبية احتياجات القطاع السياحي المتزايد. ستُعقد ورش عمل متخصصة بإشراف خبراء عالميين في التسويق الرقمي وإدارة المشروعات عبر منصات رقمية عالمية، مما يعزز قدرات العاملين على التفاعل مع الأسواق العالمية والترويج لمقصد السياحة المصري بطريقة احترافية ومتجددة.

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بهذا، تسعى وزارة السياحة إلى تحقيق توازن بين تحسين الكفاءة الفنية والإنسانية للعاملين، مع تعزيز دور المهرجان الوطني للتنشيط السياحي في جذب السياح وتعزيز صورة مصر على الساحة الدولية.