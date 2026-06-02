وزارة التربية والتعليم تحدد الفئات المسموح لها بدخول مقار لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2026

حددت وزارة التربية والتعليم الفئات المخولة بدخول لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2026 بعد التحقق من هوياتها، ضمن إجراءات صارمة لتنظيم سير الامتحانات وتوفير الجو المناسب للطلاب.

أعلنت وزارة التربية وال تعليم وال تعليم الفني عن تحديد الفئات المسموح لها بالدخول إلى مقار لجان سير امتحانات الدبلومات الفنية للعام 2026، بعد التحقق الكامل من هوياتهم، وذلك لضمان حسن سير الامتحانات وتوفير بيئة مناسبة للطلاب.

وشملت القائمة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، ورئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني، ورئيس لجنة الإدارة المركزية لامتحانات الدبلومات الفنية، بالإضافة إلى مدير مديرية التربية والتعليم، ووكيل المديرية، ومدير عام التعليم الفني بالمديرية، ومدير عام الإدارة التعليمية، بعد استلام خطاب معتمد من الجهات الرقابية العليا. كما أكدت الوزارة على ضرورة تسجيل هذه الفئات في سجل الأمن الإلكتروني الخاص ببوابات اللجان، وإخطار رئيس لجنة الامتحان لمرافقتهم من بوابة المدرسة إلى داخل اللجنة.

تأتي هذه الإجراءات ضمن الاستعدادات المكثفة لعقد امتحانات الدبلومات الفنية للدور الأول من عام 2026، والتي تغطي التخصصات الصناعية والزراعية والتجارية والفندقية. وقد اعتمد وزير التربية والتعليم مواعيد الامتحانات لتبدأ من السادس من يونيو 2026 وتستمر حتى الثامن عشر من نفس الشهر للامتحانات التحريرية. وتهدف الوزارة من خلال هذه الترتيبات إلى تعزيز الرقابة على اللجان وضمان تطبيق جميع القرارات الوزارية والتعليمات المنظمة للامتحانات، بما يضمن الشفافية والعدالة





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