وزارة السياحة والآثار تعلن عن تمديد ساعات عمل قلعة القاهرة لتعزيز السياحة الثقافية

أعلن الدكتور محمد عبد اللطيف، رئيس قطاع المتاحف في وزارة السياحة والآثار ، عن استمرار استقبال قلعة القاهرة للزوار يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثامنة مساءً، وذلك لمدة 11 ساعة متواصلة.

وأشار إلى أن شباك التذاكر يُغلق في السابعة مساءً، مما يتيح للزوار فرصة أكبر للاستمتاع بالموقع الأثري في أوقات مختلفة من اليوم. وأضاف أن تمديد ساعات العمل يهدف إلى استيعاب الزوار الذين لا يستطيعون الحضور في الفترة الصباحية، خاصة رحلات اليوم الواحد والسائحين القادمين عبر البواخر السياحية، مما يمنحهم فرصة زيارة أكبر عدد من المعالم الأثرية.

وأوضح أن هذه الخطوة أسهمت في زيادة أعداد الزوار بشكل ملحوظ، خاصة بعد تطبيق المواعيد الجديدة، حيث ساهمت في تقليل التكدس، خاصة خلال عطلات نهاية الأسبوع. من جانبه، أكد الدكتور عبد اللطيف أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز السياحة الثقافية في مصر، وتوفير بيئة مريحة للزوار من مختلف الفئات العمرية. كما أشار إلى أن قلعة القاهرة، التي تعتبر واحدة من أهم المعالم الأثرية في مصر، تستقبل آلاف الزوار يوميًا، حيث تشهد حركة سياحية نشطة طوال العام.

وأضاف أن الوزارة تعمل على تطوير خدمات الزوار، بما في ذلك توفير المرشدين السياحيين، وتسهيل إجراءات الدخول، وتعزيز تجربة الزائر بشكل عام. وفي سياق متصل، أشار الدكتور عبد اللطيف إلى أن وزارة السياحة والآثار تعمل على تنفيذ العديد من المشاريع السياحية في مختلف أنحاء مصر، بما في ذلك مشروع تحويل شرم الشيخ إلى أكبر مدينة خضراء في مصر، والذي يهدف إلى تعزيز السياحة البيئية والاستدامة.

كما أكد أن الوزارة تسعى إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص في مجال السياحة، بهدف تطوير البنية التحتية وتوفير خدمات أفضل للزوار. وفيما يتعلق بالسياحة الدينية، أشار الدكتور عبد اللطيف إلى أن مصر تستقبل أعدادًا كبيرة من الحجاج والمعتمرين كل عام، حيث تعمل الوزارة على توفير الخدمات اللازمة لهم، وتعزيز تجربة الحجاج والمعتمرين في مصر.

وأضاف أن الوزارة تعمل على تطوير مشاريع سياحية جديدة في مختلف أنحاء مصر، بما في ذلك المشاريع السياحية في الصعيد، والتي تهدف إلى تعزيز السياحة الثقافية والتاريخية في المنطقة. وفي ختام حديثه، أكد الدكتور عبد اللطيف على أهمية التعاون بين وزارة السياحة والآثار والجهات المعنية الأخرى، بهدف تعزيز السياحة في مصر، وتوفير بيئة مريحة وآمنة للزوار من مختلف أنحاء العالم





