وزارة الكهرباء تطلق مشروعات طاقة متجددة وضخمة بتمويل محلي لتأمين الشبكة والاستدامة

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن خطة شاملة لإنشاء مشروعات طاقة رياح وتخزين ضخمة بتمويل كامل بالجنيه المصري، بهدف ربطها بالشبكة القومية بحلول 2028 وتعزيز الاستقرار الكهربائي وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

تشهد مناطق غرب مصر عواصف رعدية شديدة، وقد حذرت الأرصاد الجوية من حدوث انقلاب مفاجئ في الأحوال الجوية اليوم، مما استدعى اتخاذ تدابير احترازية لضمان سلامة المواطنين والبنية التحتية.

وفي ظل هذه الظواهر الجوية المتقلبة، تجددت صُخب الجهود الحكومية لتأمين إمدادات الطاقة الكهربائية، حيث أطلقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة سلسلة من الخطوات التنفيذية الواسعة لتطوير مشروعات عملاقة في قطاع الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة، وتخطط لتمويلها بالكامل بالجنيه المصري في إطار استراتيجية مزدوجة تهدف إلى تعزيز الشبكة القومية للكهرباء وتخفيف الضغط على العملة الصعبة. جاءت هذه الخطوة في ظل اجتماع موسع عُقد برئاسة الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع وفد من شركة "تحيا مصر القابضة للاستثمار والتنمية" بقيادة محمود نور، لمتابعة الجداول الزمنية لتصميم وبناء وربط المشروعات بالشبكة القومية خلال عامي 2027 و2028.

وقد شارك في اللقاء المهندس عادل الحريري، العضو المتفرغ للدراسات والتصميمات في الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمهندس عربي مصطفى، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، لتحديد أولويات التنفيذ ومراجعة التقدم في كل مرحلة. تم التركيز على تسريع إجراءات تنفيذ مشاريع طاقة الرياح وتوسعة السعة التخزينية لتصل إلى 7470 ميجاوات من القدرة الإنتاجية، إضافة إلى بطاريات تخزين بطاقة 7000 ميجاوات‑ساعة موزعة في مواقع استراتيجية تشمل خليج السويس، رأس شقير، الزعفرانة، جبل الجلالة، نجع حمادي، الواحات، حلوان، دمنهور، وادي النطرون، وديروط.

أكد المسؤولون خلال الاجتماع على ضرورة الالتزام بالمخطط الزمني لكل مشروع وربطها بالشبكة القومية في المواعيد المحددة، لاسيما أن أنظمة التخزين المستقلة تلعب دوراً محورياً في تحقيق استقرار الشبكة وتعظيم العوائد من مصادر الطاقة المتجددة. وتأتي مبادرة التمويل بالجنيه المصري لتقليل الاعتماد على القروض الأجنبية وتخفيف الضغوط على الاحتياطي من العملات الصعبة، ما يعكس التزام الدولة بتحقيق أهداف التحول الطاقي وزيادة حصة الطاقة النظيفة إلى 45٪ من مزيج الطاقة بحلول عام 2028.

كما يهدف المشروع إلى خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وضمان استقرار التوريد الكهربائي، وتعزيز الاستفادة من الثروات الطبيعية المتوفرة في البلاد. المبادرة تشمل إقامة عدد من المحطات المنفصلة لتقليل الفاقد الطاقي وتعزيز كفاءة التخزين، بالإضافة إلى تسريع تنفيذ الأعمال الإنشائية للحد من استهلاك الوقود الأحفوري ودعم التنمية المستدامة. وتؤكد الخطة الوطنية للطاقات المتجددة أن توسعة سعة التخزين ستساهم في تحسين مرونة الشبكة، وتوفير طاقة نظيفة بأقل تكلفة ممكنة، مع تعزيز القدرة على تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في جميع القطاعات.

وفي ضوء هذه الجهود، تم الإعلان عن موعد صرف الزيادة السنوية للمعاشات لعام 2026 خلال أيام قليلة، في خطوة تعكس التزام الحكومة بتحسين الوضع المعيشي للمواطنين إلى جانب تعزيز البنية التاحية للطاقة





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