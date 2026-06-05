وزارة الزراعة تطلق حملة وطنية لمكافحة دودة الحشد الخريفية في محاصيل الذرة

أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حملة ميدانية شاملة لرصد ومكافحة آفة دودة الحشد الخريفية التي تهدد زراعات الذرة في مصر. تأتي الحملة ضمن خطة استباقية لحماية المحاصيل الاستراتيجية وتعزيز الأمن الغذائي، وتهدف إلى الاكتشاف المبكر للبؤر وحراستها قبل الانتشار. أكد مسؤول بالوزارة أن دودة الحشد الخريفية من أخطر الآفات العابرة للحدود، وقد تم احتواؤها في مصر منذ ظهورها عام 2019 عبر برنامج مراقبة متكامل. بدأت أعمال الرصد بالفعل في سوهاج والمنوفية مع التوسع لاحقًا في كافة المحافظات، مع توفير المبيدات المعتمدة والدعم الفني للمزارعين. من المقرر عقد اجتماع تنسيقي مع مديري المكافحة في المحافظات لضمان فعالية الحملة خلال الموسم الحالي.

أطلقت وزارة ال زراعة واستصلاح الأراضي حملة ميدانية مكثفة لرصد ومكافحة آفة دودة الحشد الخريفية في زراعات الذرة بمختلف المحافظات، تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير ال زراعة واستصلاح الأراضي، وذلك ضمن خطة الدولة الاستباقية لحماية المحاصيل الاستراتيجية وتعزيز منظومة الأمن الغذائي .

وأكد الدكتور أحمد رزق، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بالوزارة، أن الحملة تستهدف الاكتشاف المبكر لأي بؤر إصابة والتعامل الفوري معها قبل انتشارها، مشيرًا إلى أن دودة الحشد الخريفية تُعد من أخطر الآفات الزراعية العابرة للحدود ومتعددة العوائل، والتي تسببت في خسائر كبيرة للعديد من الدول حول العالم. وأوضح أن مصر رصدت هذه الآفة لأول مرة عام 2019 على محصول الذرة، إلا أن وزارة الزراعة تمكنت من احتواء انتشارها من خلال تنفيذ برنامج متكامل للمراقبة والمكافحة، شاركت فيه الجهات الفنية المختصة، وفي مقدمتها الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، بما أسهم في الحد من تأثيرها وتقليل أضرارها إلى أدنى مستوى دون تسجيل خسائر مؤثرة في المحاصيل.

وأشار رزق إلى أن الوزارة أعدت خرائط زمنية ومكانية لتتبع حركة وانتشار الآفة، بما يساعد على سرعة التدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة في التوقيت المناسب، لافتًا إلى أن أعمال الرصد الميداني بدأت بالفعل في زراعات الذرة المبكرة بمحافظتي سوهاج والمنوفية، مع استمرار التوسع في أعمال المتابعة بباقي المحافظات بالتزامن مع موسم زراعة الذرة الصيفية. وأضاف أن الوزارة توفر للمزارعين المبيدات المعتمدة والموصى بها من خلال الجمعيات والإدارات الزراعية بأسعار مناسبة، إلى جانب تقديم الدعم الفني والإرشادي اللازم لضمان الاستخدام الآمن والفعال لوسائل المكافحة المختلفة.

وشدد رئيس قطاع الخدمات الزراعية على أهمية تكثيف المرور الميداني لمهندسي المكافحة والإرشاد الزراعي خلال الفترة الحالية، خاصة أن الفترة الممتدة من بداية الإنبات وحتى عمر 60 يومًا تُعد المرحلة الأكثر حساسية وخطورة بالنسبة للمحصول، حيث تساهم المكافحة المبكرة في القضاء على الإصابة ومنع تفاقمها. وأكد أن أعمال الفحص لا تقتصر على محصول الذرة فقط، بل تشمل أيضًا مختلف المحاصيل الصيفية تحسبًا لانتقال الآفة إليها، في إطار خطة متكاملة تهدف إلى حماية الإنتاج الزراعي والحفاظ على استقرار منظومة الأمن الغذائي.

وكشف رزق عن عقد اجتماع تنسيقي مرتقب مع مديري المكافحة والإرشاد الزراعي بجميع المحافظات لمراجعة آليات التنفيذ والجدول الزمني للحملة، ومتابعة تطبيق التعليمات والإجراءات الوقائية على أرض الواقع، بما يضمن رفع كفاءة الاستجابة السريعة لأي إصابات محتملة خلال الموسم الحالي





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دودة الحشد الخريفية محصول الذرة مكافحة الآفات وزارة الزراعة الأمن الغذائي

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