وزارة الإسكان تعلن انطلاق الطرح الثالث لمبادرة بيتك في مصر للمغتربين

وزارة الإسكان والمرافق تفتح باب التسجيل للطرح الثالث من مبادرة بيتك في مصر للمقيمين بالخارج، متضمنة 4 آلاف وحدة سكنية تبدأ من نوفمبر 2026.

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن بدء استقبال طلبات التسجيل في الطرح الثالث من مبادرة بيتك في مصر ، والتي تستهدف بشكل رئيسي المصريين المقيمين بالخارج. وبدأت هذه العملية رسميًا اعتبارًا من 11 نوفمبر 2026 ، بعد أن تم تأجيل فتح المنصة الإلكترونية مؤقتًا لاستكمال أعمال التحديث والتطوير التقني. ويهدف هذا الإجراء إلى تجهيز البنية التحتية الرقمية لاستقبال طلبات الحجز والتحويلات المالية بالدولارات الأمريكية بشكل آمن وفعال، مما يعكس استعداد الدولة لتسهيل عملية التملك على المغتربين.

تفاصيل الطرح الثالث للوحدات السكنية

يتضمن هذا الطرح الثالث توفير نحو 4 آلاف وحدة سكنية متنوعة، موزعة على مجموعة من المدن الجديدة في مختلف أنحاء مصر. وقد أعلنت الوزارة عن توزيع هذه الوحدات لتشمل خيارات متعددة تتنوع في المساحات والأسعار وأنظمة السداد المرنة. وإتاحة هذه التنوعية تمنح المصريين المقيمين بالخارج فرصة واسعة لاختيار الوحدة السكنية التي تناسب إمكانياتهم المالية واحتياجاتهم العائلية. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لوزارة الإسكان لتوفير فرص تملك عادلة ومستدامة لفئة المغتربين الذين يلعبون دورًا اقتصاديًا حيويًا.

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إقبال مكثف على المنصة الإلكترونية

شهدت الساعات الأولى من إطلاق الموقع الإلكتروني إقبالاً ملحوظًا من قبل الراغبين في الاستفادة من مبادرة بيتك في مصر. وقد سجلت المنصة الرقمية حتى الآن عددًا قدره 2589 طلب حجز من المواطنين المهتمين بالوحدات المطروحة. ومن بين هؤلاء المتقدمين، رفع أصحاب حوالي 76 طلبًا مستندات التحويل البنكي الدولي المعروفة باسم "SWIFT"، مما يشير إلى جديتهم وسرعتهم في إتمام الإجراءات المالية الأولية. وهذا الرقم يعكس مستوى الاهتمام الكبير والطموحات العالية لدى شريحة المصريين بالخارج للاستثمار في العقارات المحلية.

شروط الحجز والضوابط المالية

حددت وزارة الإسكان مجموعة من الضوابط الصارمة لتنظيم عملية التقديم، لضمان الالتزام الكامل بكراسة الشروط الخاصة بالطرح الثالث. ويشترط على المتقدم أن يكون من المصريين المقيمين بالخارج، مع الالتزام بكافة الاشتراطات الواردة في الوثائق الرسمية للمبادرة. كما يجب على الراغبين في الحجز مراجعة تفاصيل الوحدات وأنظمة السداد ومستندات الهوية المطلوبة بعناية قبل البدء في الإجراءات لتجنب الأخطاء. ويجب سداد المبالغ المالية المحددة وفقًا للنظام الذي يختاره العميل، سواء كان دفعة واحدة أو على أقساط، لضمان سير العملية بسلاسة.

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آلية الاختيار وأولوية السداد

تنظم الوزارة عملية اختيار الوحدات وتأكيد الحجز بناءً على نسبة السداد التي يحددها العميل، مما يخلق نظامًا للأولويات. تمنح الوزارة الأولوية القصوى للراغبين في سداد 100% من قيمة الوحدة، يليهم مباشرة أصحاب نسبة السداد البالغة 50%. ثم تأتي بعد ذلك باقي شرائح السداد الأقل نسبيًا. وتخصص الوزارة يومًا أو أكثر لكل شريحة من هذه النسب، وفقًا لجدول زمني موثوق ومعلن مسبقًا. ويهدف هذا التنظيم الدقيق إلى إعطاء فرصة متكافئة ومنظمة للمتقدمين، وتقليل الفوضى في عملية الاختيار، بما يضمن حقوق جميع المستفيدين.

خطوات التسجيل والاستفسارات

يمكن للمصريين بالخارج إتباع خطوات إلكترونية محددة عبر الموقع الرسمي، تبدأ بإنشاء حساب شخصي أو تسجيل الدخول إلى حساب سابق. بعد الدخول، يمكن الاطلاع على ملف المشروعات وكراسة الشروط لمعرفة التفاصيل الدقيقة، ثم اختيار الوحدة المناسبة. يتضمن الإجراء التالي تنفيذ التحويل البنكي الدولي أو السداد عبر شركات صرافة معتمدة، ورفع مستند "SWIFT" على الموقع للمراجعة. ويمكن للمستفيدين الاستفسار عن أي تفاصيل إضافية عبر الخط الساخن المخصص رقم 19010. ويؤكد الخبراء أن التسجيل الإلكتروني لا يعني حجزًا نهائيًا إلا بعد وصول المبالغ إلى حساب الهيئة خلال المدة المحددة.