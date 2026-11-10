وزارة الإسكان تعلن تفاصيل الطرح الثالث لمبادرة بيتك في مصر للمصريين بالخارج

تطرح وزارة الإسكان الطرح الثالث من مبادرة بيتك في مصر بنحو 4 آلاف وحدة سكنية، مع خصم 10% عند السداد الكامل، ويبدأ التسجيل والتحويلات من 10 نوفمبر 2026.

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تفاصيل الطرح الثالث من الوحدات السكنية المطروحة ضمن مبادرة بيتك في مصر ، الموجهة إلى المصريين المقيمين بالخارج. ويتضمن الطرح نحو 4 آلاف وحدة سكنية متنوعة في عدد من المدن الجديدة، مع بدء التسجيل وإجراء التحويلات البنكية اعتبارًا من 10 نوفمبر 2026، على أن يبدأ التسجيل والدخول إلى الحسابات الشخصية من مساء 11 نوفمبر 2026.

وأوضحت الوزارة أن الإعلان يأتي في إطار الاستعداد لمرحلة التسجيل والتحويل المالي، مع تأجيل إتاحة الموقع الإلكتروني الخاص بهذا الطرح لحين الانتهاء من أعمال التحديث والتطوير الجارية على المنصة.

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آليات السداد المتاحة للوحدات السكنية

تتيح وزارة الإسكان للراغبين أنظمة سداد متعددة للوحدات المطروحة في الطرح الثالث من مبادرة بيتك في مصر. ويأتي في مقدمتها خصم 10% عند استكمال سداد 100% من قيمة الوحدة، إلى جانب بدائل تقسيط أخرى تختلف وفقًا لكل مشروع.

وتُحدَّد قيمة الوحدات بالجنيه المصري، على أن يتم سداد ما يعادلها بالدولار الأمريكي من خلال تحويلات واردة من الخارج. وتبلغ قيمة جدية الحجز 5 آلاف دولار أمريكي، بالإضافة إلى 50 دولارًا مصاريف دراسة غير مستردة.

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كما يمكن إجراء السداد عبر التحويل البنكي الدولي (SWIFT) أو من خلال شركات الصرافة، وفقًا للضوابط المقررة لكل وسيلة. وتسمح هذه الآليات للمصريين بالخارج بتحويل المبالغ من دول إقامتهم دون الحاجة إلى الحضور إلى مصر.

وقبل التسجيل وتحويل المبالغ المالية، أتاحت الوزارة ملفًا إلكترونيًا عبر الموقع الخاص بالمبادرة. ويتضمن هذا الملف المشروعات المتاحة في المرحلة الثالثة، بما يتيح للراغبين الاطلاع عليها ودراسة الفرص المتاحة قبل اتخاذ قرار الشراء.

مراحل الحجز وأولويات الشرائح

تؤكد وزارة الإسكان أن اختيار الوحدات وتأكيد الحجز سيتم على مراحل زمنية متتالية، تُخصص كل مرحلة منها لشريحة محددة من العملاء وفقًا لنسبة السداد المستهدفة. وتبدأ المرحلة الأولى بالراغبين في استكمال سداد 100% من قيمة الوحدة.

ويلي ذلك الراغبون في استكمال سداد 50% من القيمة، ثم الراغبون في الاستفادة من باقي بدائل السداد المتاحة. وتُخصص لكل شريحة يوم أو أكثر وفقًا للجدول الزمني الذي ستعلن عنه الوزارة لاحقًا.

وتهدف هذه الترتيبات، بحسب الوزارة، إلى منح الأولوية للراغبين في السداد النقدي الكامل. كما أكدت الوزارة أن التسجيل وإجراء التحويلات لا يعنيان حجز الوحدات أو تخصيصها للعميل.

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وأوضحت الوزارة أن اختيار الوحدة إلكترونيًا لا يُعد حجزًا نهائيًا، إلا بعد استكمال المبالغ المطلوبة وفقًا لبديل السداد المختار، ودخول قيمة التحويل فعليًا إلى حساب الهيئة. ويكون ذلك خلال المدة التي ستحددها كراسة الشروط.

موعد التسجيل وأثر الطرح على المصريين بالخارج

يبدأ التسجيل والدخول إلى الحسابات الشخصية على الموقع الإلكتروني للمبادرة من مساء 11 نوفمبر 2026، بعد تأجيل الإتاحة الأولى للمنصة. وكانت الوزارة قد أعلنت سابقًا بدء التسجيل وإجراء التحويلات الدولارية اعتبارًا من 10 نوفمبر 2026.

ويستهدف الطرح المصريين بالخارج الراغبين في امتلاك وحدة سكنية في مدن جديدة داخل مصر، مع توفير آلية سداد بالعملة الأجنبية تعادل قيمة الوحدة بالجنيه. ويتيح ذلك للمستفيدين تحويل مدخراتهم بالدولار مباشرة، مع الاطلاع المسبق على المشروعات قبل التحويل.

وتشدد الوزارة على حرصها على إتاحة المنصة بصورة تضمن سهولة الاستخدام وانتظام إجراءات التسجيل والتحويلات. ويُنصح الراغبون بمراجعة كراسة الشروط والجدول الزمني للشرائح عند الإعلان عنهما، لضمان استكمال المبالغ المطلوبة في المدة المحددة.