وزارة الإسكان تعلن تفاصيل الطرح الثالث لمبادرة بيتك في مصر للمغتربين

وزارة الإسكان تكشف عن 4 آلاف وحدة جديدة بمبادرة بيتك في مصر، مع تحديد مواعيد التسجيل وقيمة الجدية والدولار الأمريكي للسداد.

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رسميًا عن انطلاق الاستعدادات النهائية للبدء في تسجيل الطلبات وإجراء التحويلات البنكية الخاصة ب الطرح الثالث من مبادرة " بيتك في مصر" الموجهة للمصريين بالخارج. يأتي هذا الإعلان تزامنًا مع استعداد الوزارة لاستقبال طلبات الشراء عبر قنوات إلكترونية محدثة، بهدف تسهيل عملية الاستثمار العقاري لهذه الشريحة من المواطنين الذين يقيمون خارج البلاد.

تفاصيل الوحدات وأنظمة السداد المتاحة

تشمل المرحلة الثالثة من المبادرة طرح نحو 4 آلاف وحدة سكنية متنوعة الموقع داخل عدد من المدن الجديدة على مستوى الجمهورية. وأكدت الوزارة أن أنظمة السداد المرنة التي تم اعتمادها تشمل خصمًا بنسبة 10% من قيمة الوحدة في حال استكمال سداد كامل القيمة، بالإضافة إلى بدائل تقسيط أخرى تتناسب مع طبيعة كل مشروع واحتياجات العملاء المختلفة.

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آليات الحجز والجدية المالية المطلوبة

يتم تحديد قيمة الوحدات بالجنيه المصري، لكن السداد يتم فعليًا بالدولار الأمريكي من خلال تحويلات واردة من الخارج وفقًا لضوابط مقررة. وتبلغ قيمة جدية الحجز 5 آلاف دولار أمريكي، بالإضافة إلى مصاريف دراسة غير مستردة بقيمة 50 دولارًا، حيث يمكن للمستفيدين إجراء السداد عبر التحويل البنكي الدولي (SWIFT) أو شركات الصرافة المعتمدة.

تسلسل الأولويات في اختيار الوحدات

يتم اختيار الوحدات وتأكيد الحجز على مراحل زمنية متتالية تُخصص لكل منها شريحة محددة من العملاء بناءً على نسبة السداد المستهدفة. تبدأ العملية بالراغبين في استكمال سداد 100% من قيمة الوحدة، يليهم الراغبون في سداد 50%، ثم باقي بدائل السداد، مع تخصيص يوم أو أكثر لكل شريحة لضمان منح الأولوية للنقد الكامل.

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موعد فتح المنصة الإلكترونية الرسمية

قررت الوزارة إرجاء إتاحة الموقع الإلكتروني لهذا الطرح لحين الانتهاء من أعمال التحديث والتطوير الجارية عليه لضمان استقرار النظام. وسيبدأ التسجيل والدخول إلى الحسابات الشخصية اعتبارًا من مساء الغد 11 نوفمبر 2026، بعد أن كان سبق الإعلان عن بدء الإجراءات من 10 نوفمبر الجاري تمهيدًا لفتح باب الاختيار النهائي.

إرشادات التواصل والمتابعة الرسمية

قال وزير الإسكان كامل الوزير خلال اجتماعه بنواب مجلس النواب: "إحنا مش جايين نتخانق أنا جاى أسمع تعليقاتكم ونصايحكم وأنفذها"، مؤكدًا حرص الوزارة على تيسير استفادة المصريين بالخارج من الفرص المطروحة عبر منصة موحدة.

ودعت الوزارة الراغبين في الاستفادة من الطرح إلى متابعة الموقع الرسمي عبر الرابط https://beitakfemisr.com/ أو الاستفسار عبر الخط الساخن 19010، مشددة على أن التسجيل الإلكتروني لا يعني حجزًا نهائيًا إلا بعد دخول المبالغ إلى حساب الهيئة خلال المدة المحددة في كراسة الشروط.