وزارة العمل تعلن توافق المجلس القومي للأجور وتوضح إجراءات الرقابة

وزير العمل حسن رداد يكشف عن توافق المجلس القومي للأجور لرفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي وشرح آليات التفتيش الميداني وحماية حقوق العمالة.

أعلن وزير العمل حسن رداد عن تحقيق توافق عام خلال الاجتماع الأول للمجلس القومي للأجور بتشكيله الجديد، والذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء. جاء هذا الإعلان في سياق جهود الدولة المستمرة لمعالجة الفجوات الموجودة بين مستويات الأجور المختلفة، وذلك في إطار خطة شاملة لتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين في مختلف القطاعات الاقتصادية. يهدف هذا التوافق إلى تعزيز الاستقرار النقابي والاقتصادي من خلال ضبط الحد الأدنى للأجور بشكل عادل بين القطاعين العام والخاص.

توافق المجلس القومي للأجور على رفع الرواتب

كشف الوزير حسن رداد أن هذا التوافق يقضي بمواءمة الأجور في القطاعين الحكومي والخاص، مع تحديد موعد لبدء تطبيق الارتفاع في الرواتب الحكومية. أشار الوزير خلال مداخلته مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج مساء جديد على قناة المحور إلى أن الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي سيرتفع إلى 8 آلاف جنيه، وذلك بدءاً من يوليو 2026. هذا الارتفاع يأتي مقارنة بـ7 آلاف جنيه للقطاع الخاص، وهو المبلغ الذي كان مطبقاً منذ مارس 2025. يعد هذا الفصل الزمني بين القطاعين جزءاً من استراتيجية الدولة لتمكين القطاع الخاص من التكيف التدريجي مع المتطلبات الاقتصادية الجديدة.

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دور مديريات العمل في الرقابة والتفتيش

استعرض الوزير حسن رداد الدور الحيوي لمديريات وزارة العمل المنتشرة في المحافظات الـ27، والتي تضم إدارات متخصصة لعلاقات العمل والتفتيش الميداني. أوضح أن مهام هذه الإدارات لا تقتصر فقط على تلقي الشكاوى الفردية من العمال، بل تمتد لتشمل النزول الميداني المستمر على مختلف المنشآت والشركات والمناطق الصناعية. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان الالتزام بالمعايير القانونية واللوائح التي تحمي حقوق العاملين وتفرض الامتثال الكامل للقوانين المحلية والدولية المعمول بها في سوق العمل.

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حماية العمالة والحقوق المضمونة بالقانون

أكد الوزير أن منظومة التفتيش الجديدة تراعي البعد الإنساني والنفسي للعمال الذين قد يخشون التقدم بشكاوى رسمية خوفاً على مستقبلهم الوظيفي. من خلال الحملات الدورية، تضمن الوزارة الرقابة الاستباقية التي تكشف عن أي مخالفات قبل تفاقمها. الآلية المتبعة للتعامل مع المخالفات ترتكز في المقام الأول على التواصل الفعال مع أصحاب الأعمال، وتوضيح النصوص القانونية والأحكام المنظمة لتوجيههم نحو تصحيح الأوضاع بالطرق السليمة، خصوصاُ في حال جهل صاحب العمل ببعض الالتزامات القانونية المقررة.

تطبيق القانون على العمالة المؤقتة والمستخدة

شدد الوزير حسن رداد على أن العاملين بشركات التعهيد يستحقون بالكامل التمتع بالحد الأدنى للأجور، شريطة وجود علاقة وعقد عمل رسمي. أكّد أن هذه الفئة تتمتع بالحماية الكاملة وتدخل بوضوح ضمن نطاق تطبيق القانون والرقابة المؤسسية. ختم الرداد تصريحاته بالتأكيد على أن حقوق العمالة المؤقتة والعاملين بعقود وتأمينات تحكمها ضوابط قانونية صارمة تضمن إخضاعهم لآليات الرقابة والتفتيش الميداني، مشيرا إلى أن الوزارة تتعامل بكل جدية مع كافة البلاغات والشكاوى المرتبطة بهذه الفئات.