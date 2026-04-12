وزارة الصحة المصرية تشدد على أهمية الصحة النفسية وتدعو إلى طلب المساعدة

أكدت وزارة الصحة والسكان على أولوية دعم الصحة النفسية للمواطنين، مع توفير خدمات علاجية ووقائية شاملة، بما في ذلك الخط الساخن 16328 والعيادات المتخصصة، مع التركيز على التعامل مع الأفكار الانتحارية وتقديم الدعم النفسي على مدار الساعة.

أكدت وزارة ال صحة والسكان على أن صحة المواطنين النفسية ودعمهم يمثلان أولوية قصوى للدولة المصرية، وذلك كركيزة أساسية لا غنى عنها لل صحة العامة. هذا التوجه ينطلق من الإيمان العميق بأن الاهتمام بالإنسان يشمل الحفاظ على سلامته الجسدية والنفسية والعاطفية على حد سواء. وعليه، تواصل الوزارة جهودها من خلال الأمانة العامة لل صحة النفسية وعلاج الإدمان، حيث تقدم منظومة شاملة ومتكاملة من الخدمات الوقائية والعلاجية المتخصصة.

هذه الخدمات مصممة خصيصًا لتوفير الاكتشاف المبكر والتدخل السريع للحالات التي تعاني من ضغوط نفسية حادة أو من الأفكار التي تهدد بالإيذاء الذاتي. تهدف هذه الجهود إلى توفير الدعم اللازم للمواطنين في أوقات الشدة، وضمان حصولهم على الرعاية المناسبة في الوقت المناسب، مع التركيز على الوقاية من تفاقم المشاكل النفسية.\تعتمد منظومة الصحة النفسية على شبكة واسعة من 24 منشأة طبية متخصصة تنتشر في جميع أنحاء الجمهورية. تقدم هذه المنشآت خدمات تشخيصية وعلاجية ودعم نفسي شامل من خلال العيادات الخارجية وأقسام الحجز الداخلي. بالإضافة إلى ذلك، توفر هذه المنشآت عيادات نوعية متخصصة في التعامل مع الصدمات النفسية والأفكار الانتحارية، وذلك بالاعتماد على أحدث المعايير الطبية العالمية. تجدر الإشارة إلى عيادات «واحة» كمثال بارز على التطور في هذا المجال، فهي تعتمد على تقييم دقيق للحالات ووضع خطط علاجية فردية، مع ضمان سرعة الوصول إلى الخدمة من خلال نظام إحالة منظم. كما تلتزم هذه العيادات بتقديم الرعاية المتكاملة لجميع الفئات دون تمييز، مع الحفاظ التام على كرامة المريض وخصوصيته، مما يضمن بيئة آمنة وداعمة للمرضى.\تتعامل وزارة الصحة مع حالات الأفكار الانتحارية بمنهجية علمية دقيقة، تبدأ بتقييم فوري لمستوى الخطورة، يليه تدخل علاجي مناسب، وإشراك الأسرة عند الحاجة وفقًا للقانون، مع وضع خطط أمان لحماية المريض وضمان استقراره النفسي. وتُقدم الوزارة الدعم النفسي على مدار الساعة من خلال الخط الساخن 16328، الذي شهد نشاطًا ملحوظًا، حيث استقبل في الربع الأول من عام 2026 نحو 8808 مكالمات، وأسفر عن تقديم 3874 استشارة نفسية. من بين هذه الحالات، تم التعامل مع 252 حالة طارئة بشكل فوري وتوجيهها إلى المسار العلاجي المناسب. بالإضافة إلى ذلك، توفر المنصة الإلكترونية للصحة النفسية خدمات العلاج «عن بُعد» بسهولة وخصوصية، حيث تم تقديم آلاف الجلسات العلاجية للمواطنين في مختلف المحافظات. تشدد الوزارة على أن الأفكار الانتحارية قابلة للعلاج والتجاوز عند طلب المساعدة في الوقت المناسب، داعيةً جميع المواطنين إلى عدم التردد في التواصل مع خدمات الصحة النفسية المتاحة، سواء عبر الخط الساخن أو بالتوجه إلى أقرب منشأة متخصصة. كما تناشد الوزارة وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي بتحمل المسؤولية المهنية والإنسانية عند تناول قضايا الصحة النفسية، وتجنب نشر المحتوى الذي ينتهك خصوصية الأفراد أو يزيد من تأثير الأزمات النفسية. تؤكد الوزارة أن خدمات الصحة النفسية متاحة للجميع دون تمييز، وأن الدولة مستمرة في تطوير هذه المنظومة، إيمانًا بأن الصحة النفسية حق أصيل، ودعم الإنسان في أوقات ضعفه مسؤولية وطنية مشتركة





الصحة النفسية وزارة الصحة دعم نفسي أفكار انتحارية علاج نفسي الخط الساخن منشآت صحية وعي نفسي

