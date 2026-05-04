وزارة العمل تتابع تنفيذ مشروع دعم إدماج النوع الاجتماعي في بورسعيد

زيارة ميدانية لوزارة العمل لمتابعة مشروع تدريب وتمكين المرأة في بورسعيد، يهدف إلى توفير فرص عمل وريادة الأعمال للفئات الأولى بالرعاية.

نظمت وزارة العمل المصرية زيارة ميدانية هامة إلى محافظة بورسعيد ، وذلك في إطار متابعة دقيقة لتنفيذ مشروع وطني طموح بعنوان دعم إدماج النوع الاجتماعي في مجال العمل.

هذا المشروع الحيوي ليس مجرد مبادرة عابرة، بل هو تجسيد حقيقي لرؤية وزارة العمل الاستراتيجية، التي ترتكز على تمكين المرأة المصرية اقتصاديًا واجتماعيًا وصحيًا، وإطلاق طاقاتها الكامنة للمساهمة الفعالة في بناء مستقبل أفضل للوطن. المشروع يمتد ليشمل عدة محافظات مصرية، ويستهدف الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا، مع التركيز بشكل خاص على المرأة المعيلة، والنساء ذوات الإعاقة، والسيدات اللاتي يواجهن تحديات خاصة بسبب انخراط أطفالهن في سوق العمل.

يركز المشروع على الفئة العمرية بين 20 و 60 عامًا، مع التأكد من أن المستفيدات لديهن القدرة والرغبة في العمل، مما يضمن تحقيق أقصى استفادة من التدريب المقدم. الزيارة الميدانية إلى بورسعيد كانت فرصة لمتابعة سير البرامج التدريبية على أرض الواقع، والاطمئنان على جودة التدريب المقدم، والتأكد من أنه يلبي احتياجات سوق العمل المتغيرة.

البرنامج التدريبي في بورسعيد يهدف إلى تأهيل 150 سيدة على مجموعة متنوعة من الحرف والمهارات الإنتاجية، بما في ذلك الخياطة والمفروشات، والتطريز اليدوي، وهي مهارات تقليدية تحظى بطلب كبير في السوق المحلي. بالإضافة إلى ذلك، قام المشروع بإدخال تدريب جديد ومبتكر في مجال صناعة الريزن، وهو ما يعكس حرص المشروع على تنويع مصادر الدخل، وفتح آفاق جديدة للعمل الحر أمام المستفيدات. هذه الخطوة تساهم في تمكينهن من الاعتماد على الذات، وتحقيق الاستقلال المالي.

ولم يقتصر المشروع على الجانب التدريبي المهني فحسب، بل أولى اهتمامًا كبيرًا بالجانب التوعوي، من خلال تنظيم ورش عمل ومحاضرات تثقيفية تتناول قضايا المرأة المختلفة، وتعزز ثقافة ريادة الأعمال، وتشجع على التحول الرقمي. يهدف المشروع إلى تأهيل السيدات ليصبحن رائدات أعمال رقميات، قادرات على استخدام التكنولوجيا الحديثة في إدارة أعمالهن، والتسويق لمنتجاتهن وخدماتهن عبر الإنترنت. هذا الجانب من المشروع يتماشى مع رؤية الدولة المصرية للتحول الرقمي، وتعزيز الاقتصاد الرقمي.

كما حرص المشروع على تقديم خدمات الكشف الطبي المجاني للمستفيدات، وذلك في إطار حرص الدولة على توفير الرعاية الصحية الشاملة للمواطنين، وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا. هذه الخدمات الطبية تساهم في تحسين صحة المستفيدات، وزيادة قدرتهن على العمل والإنتاج. خلال الزيارة، قامت الوفود بتفقد مصنع بلازا للملابس الجاهزة بمنطقة الاستثمار الحر، وذلك بهدف ربط التدريب باحتياجات سوق العمل الفعلية.

وقد أبدت إدارة المصنع استعدادها لتوفير فرص عمل لـ20 سيدة من المتدربات، وهو ما يمثل نجاحًا كبيرًا للمشروع، ويؤكد على فعاليته في تحقيق أحد أهم أهدافه، وهو توفير فرص عمل لائقة للمرأة. هذه الخطوة تعكس ثقة القطاع الخاص في مهارات وقدرات المرأة المصرية، وتشجع على زيادة استثماراته في تدريب وتأهيل الكوادر النسائية. الزيارة الميدانية شهدت مشاركة فعالة من قيادات وزارة العمل، وعلى رأسهم المهندسة إيمان مسعد، مدير مديرية العمل ببورسعيد، ورشا توفيق، مسؤول شؤون المرأة، ومنار العوضي، مسؤول التدريب.

كما رافق الزيارة فريق من الإدارة العامة لشؤون المرأة والطفل، بقيادة هبة فتحي، باحث أول بالإدارة. وقد جرى خلال الزيارة استعراض تفصيلي لموقف التنفيذ، والتأكيد على أهمية تكامل الجهود بين جميع الجهات المعنية، لتحقيق المستهدفات بكفاءة وفعالية. هذا المشروع يأتي في إطار التزام وزارة العمل بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة ما يتعلق بزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتزويدها بالمهارات اللازمة لتحقيق الاستقلال الاقتصادي.

إن تمكين المرأة ليس مجرد هدف اجتماعي، بل هو ضرورة اقتصادية، حيث أن مشاركة المرأة في سوق العمل تساهم في زيادة الإنتاجية، وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام. المشروع يُعد نموذجًا عمليًا لجهود وزارة العمل في دعم وتمكين المرأة المصرية، باعتبارها شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. وزارة العمل تدرك أن المرأة المصرية لديها القدرة على تحقيق إنجازات كبيرة، وأنها قادرة على المساهمة في بناء مستقبل أفضل لمصر، ولذلك فإنها تولي اهتمامًا خاصًا بتمكينها، وتوفير الفرص المناسبة لها لتحقيق طموحاتها وأحلامها. هذا المشروع هو خطوة مهمة على طريق تحقيق هذا الهدف النبيل





