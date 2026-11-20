وزارة الأوقاف تفتتح 27 مسجداً في مصر وتحذر من إهمال حقوق الأطفال في خطبة الجمعة، مع تحديث إحصائيات الإعمار التي بلغت 411 مسجداً منذ يوليو.

أعلنت وزارة الأوقاف ال مصر ية عن خططها المحدثة للارتقاء بالمؤسسات الدينية والخدمية عبر البلاد، حيث شهدت الفترة الأخيرة نشاطاً كبيراً في افتتاح صروح دينية جديدة. ووفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة، فإن العدد الإجمالي للمساجد التي تم افتتاحها منذ الأول من يوليو عام 2026 حتى تاريخه قد بلغ 411 مسجداً. وتهدف هذه الخطوة إلى توسعة الرقعة العمرانية للعبادة وتوفير بيئة روحانية مريحة للمواطنين في مختلف المحافظات ال مصر ية، مما يعكس حرص الدولة على تعزيز البنية التحتية للعبادة.

تفاصيل فتح 27 مسجداً جديداً في المحافظات

كشفت الوزارة عن قائمة محددة للمساجد التي تم افتتاحها اليوم الجمعة، وهي 27 مسجداً جديداً ضمن مبادرة إعمار بيوت الله عز وجل. شملت القائمة إنشاء مسجدين جديدين بالكامل، بالإضافة إلى عملية إحلال وتجديد لـ11 مسجداً، وصيانة وتطوير لـ14 مسجداً آخر. وتوزيع هذه المشاريع الجغرافي يغطي عدة مناطق استراتيجية، مما يضمن وصول الخدمات الدينية لمناطق كانت تعاني من نقص في البنية التحتية للمساجد.

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في محافظة سوهاج تحديداً، تم إحلال وتجديد مسجد آل طه الواقع في قرية فزارة التابعة لمركز المراغة، وكذلك مسجد الخوارف في قرية مزاته شرق مركز دار السلام. كما شملت عملية الصيانة تطوير مسجد عبد الله أبو زيد في نجع العمامرة بقرية القرعان بمركز جرجا، ومسجد عمر مكرم في قرية دمنو بمركز سوهاج. بالإضافة إلى ذلك، تم إحلال وتجديد مسجد أسمه في قرية الغنيمية ببني حميل بمركز البلينا، مما يؤكد الاهتمام المتزايد بتطوير المناطق الريفية في الصعيد.

على الصعيد المركزي، تم إحلال وتجديد مسجد أبو بكر في قرية زليتم بمركز نجع حمادي، ومسجد المحطة بمدينة أبو تشت. فيما تم التركيز على الصيانة والتطوير في مسجد العامري بجزيرة الطوابية بقرية أولاد عمرو بمركز قنا، والمسجد الكبير بقرية المراشدة بمركز الوقف. هذه الجهود الموزعة تعكس استراتيجية شاملة لتحديث المرافق الدينية في صعيد مصر وتحسين جودة العبادات المقدمة لأهالي القرى والمدن الصغيرة.

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الإحصائيات التاريخية وتكلفة مشاريع الإعمار

تقدم وزارة الأوقاف إحصائيات دقيقة ومفصلة حول حجم الاستثمار في قطاع الأوقاف على مدار سنوات طويلة، حيث أشارت البيانات الرسمية إلى وصول إجمالي عدد المساجد التي تم إحلالها وتجديدها وصيانتها وفرشها منذ يوليو عام 2014 إلى 15090 مسجداً. وقد تم تمويل هذه المشاريع الضخمة بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 29 ملياراً و747 مليون جنيه مصري. هذا الرقم يعكس التزاماً مادياً ومالياً كبيراً من قبل الدولة لدعم القطاع الديني وتحديثه وفق أحدث المعايير المعمارية والهندسية.

توضح هذه الأرقام أن عملية الإعمار ليست حدثاً عابراً، بل هي مشروع مستمر وممنهج يمتد لسنوات. توزيع الميزانيات على أكثر من خمسة عشر ألف مسجد يدل على تركيز الوزارة على الصيانة الوقائية والتطوير الشامل، وليس فقط البناء الجديد. هذا الاستثمار الكبير يصب في صالح تحسين تجربة المصلين وتوفير مرافق صحية وخدمية متكاملة داخل دور العبادة، مما يسهم في رفع المستوى الثقافي والديني للمجتمع.

موضوع خطبة الجمعة وحقوق الطفل

خصصت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة اليوم، الموافق 20 نوفمبر 2026، للتأكيد على تأصيل حقوق الطفل شرعاً داخل المجتمع المصري. يأتي هذا الموضوع بهدف تعزيز وعي أفراد المجتمع بمسؤولياتهم تجاه رعاية الأطفال وتربيتهم وصيانة حقوقهم الأساسية. أكدت الوزارة أن تكامل الجهود على المستويات الأسرية والمجتمعية والوطنية هو السبيل الوحيد للنهوض بواقع الطفولة المصرية وحمايتها من المخاطر المحتملة التي قد تعيق نموها السليم.

يركز موضوع الخطبة أيضاً على أهمية العناية بالأطفال بالرحمة والرفق، مؤكدة أن صيانة حقوقهم تُعد أساساً لبناء أجيال صالحة وركيزة حقيقية لتقدم الوطن واستقراره الاجتماعي. شدد الخطباء على ضرورة غرس الفضائل والقيم الأخلاقية في نفوس الأطفال منذ الصغر، وتقديم القدوة الحسنة لهم من خلال سلوكيات الكبار. كما سلط الضوء على أهمية توفير بيئة آمنة نفسياً واجتماعياً للأطفال، مع تحذير صارم من خطورة الإهمال والتفريط في حقوق الأبناء، نظراً لما يمثله ذلك من تهديد مباشر لتماسك الأسرة واستقرار المجتمع ككل.

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فيما يتعلق بمحافظة شمال سيناء، تم افتتاح مسجد الوادي الأخضر بمنطقة الوادي الأخضر بمدينة الشيخ زويد، ومسجد آل العزائم في نفس المدينة، بالإضافة إلى مسجد الزهراء بحي الكوثر بمدينة الشيخ زويد. هذه الافتتاحات تعيد الحياة للقرى والمدن في سيناء وتعزز الوجود المؤسسي للدولة في هذه المناطق الحيوية، مما يدعم الاستقرار والتنمية الشاملة في شمال سيناء.