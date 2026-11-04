وزارة الثقافة تعلن تفاصيل المهرجان القومي للمسرح المدرسي غداً

وزارة الثقافة تعقد مؤتمراً صحفياً للإعلان عن إطلاق الدورة الأولى من المهرجان القومي للمسرح المدرسي، برعاية السيدة انتصار السيسي في الفترة من 10 إلى 22 نوفمبر.

تستعد وزارة الثقافة المصرية لعقد مؤتمر صحفي هام غدًا الخميس بمركز المؤتمرات ب العاصمة الجديدة ، وذلك للإعلان الرسمي عن تفاصيل انطلاق الدورة الأولى من المهرجان القومي للمسرح المدرسي. يأتي هذا الإعلان التوجيهي تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مما يعكس الاهتمام الحكومي المباشر بالشأن الثقافي والتعليمي.

التفاصيل الرسمية للمهرجان القومي للمسرح

يحضر المؤتمر كل من الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، بالإضافة إلى محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. يهدف الحدث إلى تسليط الضوء على الآليات التنظيمية والفنية التي ستحكم المسابقة، والتي تُعد خطوة استراتيجية نحو دمج الفنون في المناهج التعليمية.

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تم تحديد موعد انطلاق فعاليات المهرجان رسميًا للفترة الممتدة من 10 إلى 22 نوفمبر الجاري. سيتركز النشاط الرئيسي خلال هذه الأسبوعين في العاصمة القاهرة، حيث ستشهد المدينة نهائيات حاسمة تجمع الفرق الفائزة من مختلف المحافظات، لتختتم الدورة الأولى بالتزامن مع الاحتفاء باليوم العالمي للطفل.

الهيكل التنظيمي والشراكة الاستراتيجية

تنظم الوزارة المهرجان من خلال تعاون وثيق بين عدة جهات حكومية متخصصة. يتولى المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية التابع لقطاع المسرح مهمة التنسيق الفني، بينما تعمل الهيئة العامة لقصور الثقافة كشريك استراتيجي أساسي يدعم البنية التحتية للفنون.

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إلى جانب ذلك، تتعاون وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ممثلة في الإدارة المركزية للأنشطة لضمان مشاركة واسعة وشاملة للطلاب. يهدف هذا التعاون المؤسسي إلى بناء قاعدة وطنية للمواهب الطلابية وربطها بشكل مباشر وممنهج بالمؤسسات الثقافية والفنية التابعة للدولة.

الأهداف التربوية واكتشاف المواهب

يركز المهرجان بشكل جوهري على اكتشاف ورعاية المواهب في مختلف عناصر العمل المسرحي، بما في ذلك الكتابة والإخراج والتمثيل. يسعى المشروع إلى الارتقاء بالمسرح المدرسي ليصبح أداة فعالة للتربية وبناء الشخصية، وتعزيز قيم الهوية والانتماء لدى النشء.

كما يهدف المهرجان إلى تنمية الإبداع والتفكير النقدي والعمل الجماعي لدى الطلاب. تؤكد الدولة من خلال هذا الحدث اهتمامها ببناء الإنسان ورعاية الأطفال والنشء، مستخدمة الفنون كوسيلة لتنمية شخصية طلاب المدارس وترسيخ القيم الإيجابية في نفوسهم.

مراحل التصفيات والجداول الزمنية

بدأت مراحل المهرجان بالفعل داخل المدارس والإدارات والمديريات التعليمية على مستوى الجمهورية. مرت الفرق المشاركة بعدة جولات من التصفيات الإقليمية لتحديد الهويات الفنية القادرة على المنافسة في المرحلة النهائية.

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ستشهد العاصمة القاهرة فعاليات النهائيات التي تضم أفضل الفرق المتأهلة. من المقرر أن تختتم فعاليات الدورة الأولى في 22 نوفمبر المقبل، وهو تاريخ يتوافق مع اليوم العالمي للطفل، مما يعزز الرسالة الإنسانية والاجتماعية للمشروع الوطني.