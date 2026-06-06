وزارة التربية ويونيسف توقعان بياناً تاريخياً لدعم التحول الشامل في التعليم الفني بمصر

شهدت الجلسة الختامية لمنتدى التعليم التقني والمهني لدول البحر المتوسط توقيع بيان مشترك بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومنظمة يونيسف مصر، يهدف إلى دعم 100 مدرسة فنية و100 ألف طالب وتطوير مهارات المعلمين، في إطار رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

في خطوة تعد الأولى من نوعها في تاريخ منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ب مصر ، وقع محمد عبد اللطيف وزير التربية وال تعليم وال تعليم الفني، ونتاليا روسي ممثلة المنظمة في القاهرة، بياناً مشتركاً يهدف إلى دعم التحول الشامل في منظومة ال تعليم الفني وتنمية مهارات المستقبل.

وجرى التوقيع خلال الجلسة الختامية لمنتدى التعليم التقني والمهني لدول البحر المتوسط، الذي شهد حضور الدكتور جوزيبي فالديتارا وزير التعليم والاستحقاق الإيطالي، إلى جانب وزراء التعليم ورؤساء وفود الدول المشاركة. ويأتي هذا البيان في إطار الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين الوزارة واليونيسف، وبما يتسق مع أجندة الإصلاح التحولي التي تنفذها الوزارة لتطوير التعليم الفني، ورؤية مصر 2030، والأولويات الوطنية لتنمية رأس المال البشري وتعزيز قابلية توظيف الشباب.

ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز جودة التعليم والتدريب الفني والمهني، وإعداد أجيال قادرة على مواكبة متطلبات المستقبل وسوق العمل، وذلك من خلال دعم تطوير نموذج وطني شامل يجمع بين تعزيز التعلم الأساسي، وتنمية المهارات الحياتية، ومهارات المعلمين، وتوسيع مسارات الحصول على الشهادات والاعتمادات الدولية. وانطلاقاً من التوافق مع إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، ووثيقة برنامج يونيسف القطري، تركز الاتفاقية على دعم 100 مدرسة للتعليم الفني لتعزيز جودة العملية التعليمية ورفع جاهزيتها لتطبيق المعايير الدولية عبر إطلاق المرحلة الأولى من نموذج دولي للاعتماد المزدوج.

كما تستهدف دعم 100 ألف طالب وطالبة من خلال تنمية قدراتهم في التعلم الأساسي والمهارات الحياتية والرقمية وكفاءات التوظيف، لتأهيلهم للانتقال الناجح إلى سوق العمل والاستمرار في التعلم مدى الحياة. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن التعاون تنفيذ برامج للتنمية المهنية وبناء القدرات تستهدف 2000 معلم ومدير مدرسة وكادر تعليمي، لتعزيز جودة التدريس والقيادة المدرسية ورفع القدرات المؤسسية.

وتركز الاتفاقية أيضاً على دعم جهود تطوير منظومة التعليم والتدريب الفني والمهني من خلال التوسع في التحول الرقمي، وإصلاح السياسات القائمة على الأدلة، وتحسين آليات المتابعة والتنفيذ، وتعزيز التوسع المستدام في تقديم تعليم فني عالي الجودة يواكب أفضل الممارسات الدولية. وسيتم تفصيل النتائج المستهدفة وأطر التنفيذ والأدوار والمسؤوليات وآليات التمويل والمتابعة ضمن خطة العمل المشتركة بين الوزارة واليونيسف، على أن تُعتمد وتُتابع من قبل الممثلين الفنيين لدى الطرفين.

ويُعد هذا البيان خطوة غير مسبوقة في مسار شراكات يونيسف مصر في مجال التعليم الفني والتدريب المهني، ويعكس التزام الجانبين بمواصلة العمل من أجل تطوير منظومة تعليم وتدريب فني ومهني أكثر جودة وشمولاً وارتباطاً بمتطلبات المستقبل. وأكدت الوزارة واليونيسف أن هذا الالتزام المشترك يجسد عزمهما على دعم جيل جديد من الشباب المصري يمتلك المهارات التقنية والكفاءات المهنية والثقة والاستعداد للمستقبل، بما يمكنه من الإسهام بفاعلية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، ودفع مسيرة التقدم الاجتماعي والاقتصادي





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