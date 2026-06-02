وزارة السياحة تُطلق حملات ترويجية عالمية لتسليط الضوء على تنوع مصر السياحي

أطلقت وزارة السياحة والآثار حملة ترويجية شاملة تستهدف أسواقاً أوروبية وأمريكية لاتينية لتبرز تنوع المنتجات السياحية في مصر وتستهدف جذب شرائح مختلفة من السائحين.

أطلقت وزارة ال سياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، سلسلة من الحملات الترويجية الموجهة إلى مجموعة من الأسواق السياحية المستهدفة في أوروبا وأمريكا اللاتينية.

تشمل هذه الحملات أسواقاً رئيسية مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والبرازيل وروسيا، وتستهدف إبراز المقومات الفريدة للوجهة المصرية من حيث التراث الثقافي، المناظر الطبيعية، الشواطئ الخلابة، والمنتجعات الفاخرة. جاءت هذه الخطوة تحت شعار "مصر.. تنوع لا يُضاهى" لتسليط الضوء على تعدد{



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} الوجهات السياحية داخل البلاد وتعزيز صورتها كوجهة عالمية تقدم تجارب متميزة لكل فئة من المسافرين.

وعبر المتحدث باسم الوزارة، شريف فتحي، في تصريحات صحفية صادرة اليوم الثلاثاء، أكد أن هذه الحملات تشكل جزءاً من الاستراتيجية الشاملة للوزارة الرامية إلى رفع مكانة مصر في خريطة السياحة العالمية. وأوضح أن التركيز ينصب على توظيف أدوات التسويق الحديثة، بما في ذلك الحملات الرقمية على منصات التواصل الاجتماعي، الإعلانات المتخصصة على محركات البحث، وتعاونات مع مؤثرين عالميين، وذلك للوصول إلى الجمهور المستهدف بصورة أكثر فاعلية وتوجيه الرسالة السياحية بدقة.

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} أضاف شريف فتحي أن الهدف الأساسي هو تعزيز تدفق السياح الوافدين إلى مصر، مع ضمان توفير بيئة آمنة ومتنوعة تلائم احتياجات وأذواق مختلف شرائح السائحين، من الباحثين عن التاريخ والثقافة إلى عشّاق الشواطئ والرياضات المائية، ومن العائلات إلى رحلات الأعمال. وأشار إلى أن تنوع المنتجات السياحية في مصر يتيح للزائر اختيار ما يناسبه من رحلات، مثل جولات العصور الفرعونية، رحلات النيل الفاخرة، مغامرات الصحراء، وجولات التراث الإسلامي، ما يجعل من مصر وجهة شاملة ومتكاملة.

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} من جانبه، أوضح الدكتور أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن تنفيذ هذه الحملات يعكس توجه الهيئة نحو تنويع الأسواق المستهدفة وعدم الاعتماد على مجموعة محدودة من الوجهات التقليدية. شدد على أن الأسواق التي شملتْها الحملات الحديثة تشهد نمواً ملحوظاً في الطلب على السياحة إلى مصر، وهو ما يتماشى مع جهود الدولة لتحقيق نمو مستدام في قطاع السياحة.

وأضاف أن التعاون مع شركاءات دولية ومحلية سيسهم في تحسين جودة الخدمات السياحية وتعزيز التجربة الشاملة للزائر، مع التركيز على تطوير البنية التحتية، تحسين معايير السلامة، وتوفير عروض تنافسية تلبي توقعات السياح المتنوعة. وفي الختام، أكدت وزارة السياحة والآثار أن هذه الحملات الترويجية ليست مجرد مبادرة مؤقتة، بل هي جزء من خطة طويلة الأمد تسعى إلى تعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية رائدة في المنطقة والعالم، مع الالتزام بتحقيق أهداف النمو المستدام والرفع من مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي





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