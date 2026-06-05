وزارة التنمية المحلية والبيئة تُظهر إنجازاتها الأسبوعية 191 بين التمويل المناخي والتدريب والحوكمة المحلية

ملخص أسبوعي للأنشطة التي قادتها وزيرة التنمية المحلية والبيئة منال عوض بين 29 مايو و4 يونيو 2026، شمل متابعة صندوق المناخ الأخضر، انطلاق دورة تدريبية، اجتماعات مع محافظين ومشروعات ممولة من الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأممي الإنمائي، وتعاون مع منظمة المدن العربية لتطوير الخدمات البيئية والتنموية.

أصدر المركز الإعلامي لوزارة التنمية ال محلية و البيئة الإصدار 191 من "الانفوجراف الأسبوعي" الذي يلخص أهم الأنشطة والفعاليات التي قادتها الوزيرة منال عوض خلال الفترة من 29 مايو إلى 4 يونيو 2026.

تجلّى دور الوزارة في مؤتمرات متعددة، حيث تابعت الدكتورة عوض نتائج الاجتماع الثاني للجنة صندوق المناخ الأخضر في 30 مايو، مؤكدة على ضرورة تسريع عمليات التمويل المناخي وتعظيم استفادة مصر من المنح المتاحة. كما تلقت تقارير من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ حول استجابة الشكاوى التي يتقدم بها المواطنون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب متابعة الخدمات الحيوية في المحافظات.

في 31 مايو أعلن الوزير عن انطلاق الأسبوع التدريبي السادس والثلاثين بمركز التنمية المحلية بسقارة، الذي امتد من 1 إلى 4 يونيو، في إطار الخطة التدريبية للعام 2025/2026. هدفت الدورات إلى رفع كفاءة العاملين في الإدارة المحلية وتعزيز قدراتهم الإدارية والفنية لتطوير الأداء المؤسسي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وفي 1 يونيو استقبلت الوزيرة اللواء مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، لبحث سير المشروعات التنموية والخدمية وتقييم تنفيذ التكليفات الحيوية.

كما ترأست اجتماع لجنة تسيير مشروع الدعم الفني الممول من الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي يغطي أربع محافظات (الفيوم، بني سويف، الأقصر وأسوان) في مجالات اللامركزية والتنمية المتكاملة. خلال 2 يونيو ترأست الوزيرة اجتماع لجنة مشروع "جرين شرم" لتطوير شرم الشيخ إلى مدينة خضراء مستدامة، بحضور محافظ جنوب سيناء وممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. تم مراجعة الإنجازات الميدانية وتحديد خطوات المرحلة القادمة.

وفي نفس اليوم عقدت لقاءات مع مدير مركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا (سيداري) وشركة استشارية هندسية لطرح رؤية تطوير محمية أبو جالوم بغرب سيناء، سعيًا لتحقيق توازن بين الحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز الفوائد الاقتصادية من السياحة البيئية. وفي 3 يونيو التقى وزير التنمية المحلية بالآمين العام لمنظمة المدن العربية وفريقه لبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات في مجال الإدارة المحلية والبيئة.

شمل اليوم أيضًا ترؤس المهندس شريف عبد الرحيم للاجتماع الرابع لمجلس إدارة مشروع تحويل الأنظمة المالية المتعلقة بالمناخ (TFSC) ومتابعة التقدم التقني والمالي. اختتمت الفعاليات باستقبال وزير الداخلية في القاهرة ومتابعة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتحسين الخدمات العامة في العاصمة





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

التنمية المحلية التمويل المناخي البيئة التدريب المؤسسي التعاون الدولي

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

موعد عيد الفطر 2026 رسميًا.. الحسابات الفلكية تكشف مدة رمضان وعدد ساعات الصيامكشفت الحسابات الفلكية التي أعدها المعهد القومي للبحوث الفلكية أن شهر رمضان لعام 2026 سيكون 29 يومًا فقط، على أن يبدأ الخميس 19 فبراير 2026

Read more »

محافظة القاهرة: الهدف من نزع ملكية مدرسة المنيرة هو حماية مستقبل الطلاب وضمان انتظام اليوم الدراسيفي ضوء ما تم تداوله عبر بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن ما نُشر في الوقائع المصرية حول قرار محافظ القاهرة رقم 191 لسنة 2026، أكدت محافظة الق

Read more »

محاكمة المتهم بإنهاء حياة الفتاة ضحية الغدر بالخصوص.. في هذا الموعدتنظر محكمة جنايات شبرا الخيمة، الأحد المقبل 29 مارس 2026، أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل الفتاة

Read more »

بعد التأجيل بسبب الأمطار.. محافظة القاهرة تعلن الموعد الجديد للامتحاناتأكدت محافظة القاهرة أنه تم ترحيل الامتحان الذى تم تأجيله اليوم الأحد الموافق ٢٩ / ٣/ ٢٠٢٦ بسبب تعليق الدراسة لسوء الأحوال الجوية ، ليعقد يوم الاثنين الموافق ٦/ ٤/ ٢٠٢٦ للمرحلتين الابتدائية والإعدادية،

Read more »

أسعار صرف الدولار منتصف تعاملات اليوموصعدت أسعار صرف الدولار اليوم الاحد 29 مارس 2026، بنحو 87 قرشا.

Read more »

سعر الذهب في الإمارات اليوم.. عيار 21بـ 480.50 درهميستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الذهب، وتحركاته في الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد 29 مارس 2026

Read more »