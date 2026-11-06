وزارة الموارد المائية والري: معلومات انهيار السدود بنويبع غير دقيقة

تنفي وزارة الموارد المائية والري انهيار السدود بنويبع، مؤكدة سلامة المنشآت وقدرتها على حجز المياه. تفاصيل الأضرار المحدودة والتكلفة التقديرية لمشاريع الحماية المستقبلية.

أكدت وزارة الموارد المائية والري المصرية، بصفة قطعية، أن المعلومات التي تداولتها بعض الصفحات الإلكترونية والصحف عبر منصات التواصل الاجتماعي، بخصوص انهيار سدود الحماية من السيول في منطقة نويبع، هي معلومات غير دقيقة تماماً. وأوضحت الوزارة، في تصريحات رسمية، أنه لم يسجل أي حالة انهيار للسدود الموجودة في المنطقة، مشيرة إلى أن جميع المنشآت المائية تعمل بكفاءة عالية وقد أدى دوره بنجاح في حجز الكميات المائية المصممة عليها وفقاً للمعايير الهندسية المطلوبة.

تفاصيل الأضرار الفعلية في منشآت الحماية

أكدت الوزارة أن المنشآت التي تأثرت فعلياً بالظروف الجوية تشمل حاجزاً خرسانياً يقع على مسافة 300 متر من الطريق الأسفلتي الرئيسي. كما تضرر الحاجز الجابيونى الأول الذي يبعد مسافة 600 متر، وهو الحاجز الذي تعرض لأكثر درجة من التأثير ويحتاج حتماً إلى عمليات صيانة جوهرية لاستعادة كامل كفاءته التشغيلية. بالإضافة إلى ذلك، تأثر الحاجز الثالث الواقع على مسافة 1600 متر، والذي يتداخل هندسياً مع الساتر الدائري الذي يحمي منطقة عرب حمدان بشكل مباشر.

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وأوضحت الوزارة، في تفصيلها للوضع الحالي، أن الصور التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي توضح بشكل واضح نحراً في التربة حول قواعد جسر تم إنشاؤه على طريق شرم الشيخ - طابا الساحلي، وتحديدًا عند مصب وادي وتير. وأكدت الوزارة أن هذا الجسر لا يخضع لإدارة أو مسؤولية وزارة الموارد المائية والري بأي شكل من الأشكال، مما ينفي مسؤولية الوزارة عن أي أضرار قد تطرأ عليه.

إحصائيات حصاد المياه وتكاليف المشاريع المستقبلية

تعتبر حوض وادي وتير الواقع في جنوب سيناء من الأحواض المائية الرئيسية في المنطقة، حيث نفذت الوزارة به عدداً من مشروعات الحماية والحصاد المائي تضمنت 14 سدًا و6 بحيرات و20 حاجزًا و3 معابر إيرلندية. تبلغ السعة التخزينية الإجمالية لهذه المنشآت نحو 32.9 مليون متر مكعب، بتكلفة تقديرية إجمالية تصل إلى نحو 660 مليون جنيه مصري، مما يعكس حجم الاستثمارات الحكومية في هذا المجال.

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أدت العاصفة المطرية التي تعرض لها حوض وادي وتير يوم 27 أكتوبر 2026 إلى حصاد نحو 13 مليون متر مكعب من مياه الأمطار والسيول من خلال 4 منشآت فقط. شملت هذه المنشآت بحيرة الزلجة بسعة 8 ملايين متر مكعب، وسد غليم بسعة مليون متر مكعب، وسد الزلجة بسعة 3 ملايين متر مكعب، وبحيرة مجرح بسعة مليون متر مكعب، مما يؤكد فعالية هذه المشاريع في إدارة الموارد المائية.

خطط التنمية المستدامة وآليات التحقق من السلامة

استناداً إلى الدراسات الفنية المعمقة التي أجراها الخبراء لاستكمال أعمال الحماية بوادي وتير، تستهدف الأعمال المستقبلية الوصول إلى حصاد نحو 76.37 مليون متر مكعب من إجمالي كمية المياه المتوقعة والبالغة 87 مليون متر مكعب. تتضمن هذه الخطط رفع كفاءة وتأهيل المنشآت القائمة، وتنفيذ مشروعات جديدة للحماية وحصاد المياه تشمل 9 سدود و15 بحيرة وحوض تهدئة و14 حاجزًا، بالإضافة إلى 20 حوض تهدئة و20 حاجز إعاقة لحماية الطرق بتكلفة تصل إلى نحو 10 مليارات جنيه.

تم تشكيل لجان متخصصة من الإدارات المعنية بوزارة الموارد المائية، بالتعاون مع جامعة القاهرة وجامعة عين شمس والمركز القومي لبحوث المياه. تتولى هذه اللجان، منذ انتهاء العاصفة، المرور الميداني على جميع المنشآت التابعة للوزارة وفحصها بدقة للتأكد من جاهزيتها لاستقبال السيول، وتأهيل أي منشآت تحتاج إلى أعمال صيانة فورية. كما ناشدت الوزارة جميع الجهات الإعلامية تحري الدقة وعدم تداول الشائعات التي لا تستند إلى حقائق.