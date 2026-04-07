وزارة الأوقاف تحيل مظهر شاهين للتحقيق بسبب ظهوره الإعلامي وتشدد على ضوابط الأئمة

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية عن إحالة الإمام مظهر شاهين إلى التحقيق بسبب ظهوره الإعلامي دون تصريح رسمي، وتؤكد على ضرورة التزام الأئمة بالضوابط والمعايير التي تضمن تقديم خطاب ديني مسؤول. يتضمن الخبر تفاصيل عن سبب الإحالة وإجراءات الوزارة وتأكيداتها على أهمية تنظيم الظهور الإعلامي للأئمة.

أعلنت وزارة الأوقاف ال مصر ية عن إحالة الإمام مظهر شاهين إلى التحقيق بسبب ظهوره الإعلام ي دون تصريح رسمي وتقديم تصريحات اعتبرتها الوزارة 'غير لائقة' تتعارض مع رؤيتها ورسالتها ومكانة الإمام. جاء ذلك في بيان رسمي صدر يوم الثلاثاء، مشيرًا إلى مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه الإمام. ووفقًا للبيان، استدعت الوزارة الإمام مظهر شاهين ، إمام مسجد عمر مكرم، إلى ديوان عام الوزارة على خلفية ظهوره في إحدى القنوات الفضائية.

وقد صرح البيان بأن حديثه تضمن كلمات 'شابهت ما لا يليق برؤية الوزارة ورسالتها، وما لا يتناسب مع مكانة الإمام'. بعد استدعائه، مثل الإمام أمام الجهات المختصة وأقر بما بدر منه، معربًا عن أسفه لعدم توفيقه في تصريحاته التي أثارت لغطًا. وأشار أيضًا إلى ظهوره على الشاشة دون الحصول على تصريح مسبق أو ترشيح من الوزارة، وقدم اعتذاره عن ذلك، متعهدًا بعدم الظهور الإعلامي مجددًا إلا بعد استصدار التصاريح اللازمة.\تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الوزارة على تنظيم الظهور الإعلامي للأئمة والالتزام بالضوابط والمعايير التي تضمن تقديم خطاب ديني متزن ومسؤول. وشددت الوزارة على ضرورة التزام جميع الأئمة بحسن الظهور، سواء من حيث الشكل أو المضمون، سواء داخل المساجد أو عبر وسائل الإعلام المختلفة، التقليدية والحديثة. وتهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق رسالة الخطاب الديني الرشيد، وتعزيز قيم الوعي ومكارم الأخلاق، والإسهام في مواجهة التطرف وترسيخ الانتماء الوطني وصناعة الحضارة، مع الحفاظ على جلال الرسالة الدينية وسمو دور الوزارة. وشددت الوزارة أيضًا على تجديد التعميم على جميع منسوبيها، بغض النظر عن مناصبهم، بعدم جواز الظهور الإعلامي إلا بعد الحصول على تصريح مسبق وترشيح رسمي، وذلك في إطار التنسيق الكامل مع وسائل الإعلام المختلفة. ويأتي هذا القرار في سياق جهود الوزارة لتعزيز الانضباط والمسؤولية في الخطاب الديني والإعلامي، وضمان تقديم رسالة إيجابية ومؤثرة للمجتمع.





وزارة الأوقاف مظهر شاهين الإعلام الأئمة التحقيق تصريحات ضوابط خطاب ديني مصر

