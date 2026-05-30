وزارة الزراعة: المعمل المركزي يواصل تحليل الأغذية خلال عيد الأضحى لدعم الصادرات

استمرار العمل بالمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية التابع لمركز البحوث الزراعية خلال عيد الأضحى، حيث تم معالجة أكثر من 1500 عينة وإصدار شهاداتها لدعم الصادرات الزراعية المصرية وضمان جودة الأغذية محليًا.

أعلنت وزارة ال زراعة واستصلاح الأراضي عن استمرار العمل ب المعمل المركزي ل تحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية التابع ل مركز البحوث الزراعية خلال أيام عيد الأضحى المبارك تحقيقًا لتوجيهات علاء فاروق وزير ال زراعة واستصلاح الأراضي بتكثيف ال رقابة على الأغذية وضمان تدفق الصادرات الزراعية المصرية دون انقطاع وإشراف الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية .

ذكرت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل أن المعمل استقبل خلال الثلاثة أيام الأولى من العيد أكثر من 1500 عينة من الحاصلات الزراعية والأغذية وأصدر الشهادات الخاصة بها بنجاح من خلال كل من المقر الرئيسي وفرع الإسماعيلية لدعم المصدرين. وأضافت أن التنسيق بين المقر الرئيسي وفرع الإسماعيلية مكّن من استيعاب العينات الواردة من مختلف المحافظات والمناطق الإنتاجية مع استمرار العمل على مدار الساعة بنظام الفترات المتناوبة بين الباحثين والفنيين والإداريين لضمان سرعة الفحص والالتزام بالمعايير الزمنية لإصدار الشهادات، مما ساهم في تجنب أي تكدس أو تأخير لعمليات الشحن والتصدير في الموانئ ومنافذ الحجر الزراعي.

وأوضحت أن هذا الدور الرقابي يهدف إلى الحفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق الدولية وضمان سلامة وجودة الأغذية المطروحة محليًا خلال العيد





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الصادرات الزراعية المصرية المعمل المركزي تحليل متبقيات المبيدات مركز البحوث الزراعية رقابة على الأغذية

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

سعر طن الأسمنت في السوق اليوم.. المسلح 1500 جنيه - بوابة الأهرامشهدت أسعار الأسمنت اليوم، استقرارًا سعريًا؛ حيث سجل أسمنت المسلح 1500 جنيه في الطن، كما سجل أسمنت النصر 1500 جنيه للطن، والعسكري سجل 1375 جنيهًا، وأسمنت الممتاز 1515 جنيهًا

Read more »

سعر الأسمنت في السوق اليوم.. وادي النيل 1500 جنيه - بوابة الأهرامشهدت أسعار الأسمنت اليوم، استقرارًا سعريًا، حيث سجل أسمنت المسلح 1500 جنيهً في الطن، كما سجل أسمنت النصر 1500 جنيه للطن، والعسكري سجل 1375 جنيهًا، وأسمنت الممتاز 1600 جنيه

Read more »

كارثة مناخية تسببت في انخفاض عدد سكان الدنمارك قبل 1500 عام.. اعرف قصتهاعثر علماء الآثار، على آثار كارثة مناخية وقعت قبل 1500 عام، وأطلق عليها أسطورة راجناروك الإسكندنافية، وتسببت في انخفاض عدد سكان الدنمارك قبل 1500 عام،

Read more »

رام 1500 إكسبريس 2026 تظهر لأول مرةكشفت شركة رام عن طرازها الجديد رام 1500 إكسبريس موديل 2026، وتنتمي 1500 إكسبريس لفئة السيارات البيك أب .

Read more »

سعر دودج رام 1500 موديل 2025 في الإماراتأعلنت شركة دودج عن سعر دودج رام 1500 موديل 2025 في الإمارات، وتنتمي رام 1500 لفئة السيارات البيك أب .

Read more »

رام 1500 موديل 2026 تظهر لأول مرةأعلنت شركة رام عن إصداراها الجديد رام 1500 موديل 2026، وتنتمي 1500 لفئة السيارات البيك أب، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .

Read more »