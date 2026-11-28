كشفت وزارة التضامن الاجتماعي عن تسهيلات قانونية وإجرائية لصرف مساعدات أسر ضحايا حريق دائري الوراق، الذي أسفر عن وفاة 31 مواطنًا وإصابة 26 آخرين.

كشف أيمن عبد الموجود ، المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي ، عن التسهيلات القانونية والإجرائية التي تتيحها الوزارة ل صرف المساعدات المالية لأسر ضحايا حادث دائري الوراق. وجاء الإعلان بعد الحريق الهائل الذي شب على الطريق الدائري بمنطقة الوراق وأودى بحياة 31 مواطنًا.

وأوضح المتحدث أن الوزارة تعمل على وضع آلية عادلة لتوزيع المبالغ على جميع الأسر المتضررة، سواء أسر المتوفين أو المصابين، في ضوء التقارير الطبية والإجراءات الرسمية المعتمدة.

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تفاصيل حريق دائري الوراق وحصيلة الضحايا

اشتعلت سيارة نقل محملة بالمواد البترولية أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق عقب تصادمها بسيارة أخرى، ما أدى إلى اندلاع حريق هائل. وامتدت النيران إلى عدد من السيارات المحيطة بموقع الحادث.

وأسفر الحادث، وفقًا للحصيلة المعلنة، عن وفاة 31 مواطنًا وإصابة 26 آخرين. وواجهت فرق الإنقاذ صعوبة بالغة في الوصول إلى المصابين والسيطرة على الموقع بسبب شدة النيران وطبيعة المواد المشتعلة.

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ودفعت هيئة الإسعاف المصرية بـ39 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، لنقل المصابين إلى المستشفيات وتقديم الإسعافات الأولية لهم. كما نقل عن البحيري أن فرق الهلال الأحمر المصري تحركت إلى المستشفيات فور وقوع الحريق.

آلية صرف مساعدات أسر الضحايا والمصابين

تعمل وزارة التضامن الاجتماعي على تسريع وصول المساعدات إلى المستحقين من أسر المتوفين والمصابين، وفق ما صرح به أيمن عبد الموجود خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 'اليوم' المذاع عبر قناة Dmc. وأكد أن الوزارة تحرص على تسهيل الإجراءات قدر الإمكان.

وذكر المتحدث أنه تم تخصيص فريق لخدمة المواطنين بمقر الوزارة في العجوزة، إلى جانب فريق قانوني يساعد الأسر على إنهاء الإجراءات، ومنها إصدار إعلام الوراثة بالتنسيق مع وزارة العدل. كما يتابع الفريق ملفات المصابين استنادًا إلى التقارير الطبية الصادرة عن المستشفيات.

وأشار المتحدث إلى أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات مع الجهات المعنية خلال الأسبوع الجاري، تمهيدًا لصرف المبالغ المستحقة للأسر.

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تعويض أصحاب السيارات ووديعة البنك المركزي

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس، سيتم تعويض جميع أصحاب السيارات التي فقدوها في الحادث بسيارات بديلة جديدة. وإذا لم يرغب المستحق في الحصول على سيارة بديلة، فسيتم صرف المبلغ المخصص لها نقدًا.

وأعلن البنك المركزي المصري عن مساهمات مالية مخصصة لأسر المتوفين والمصابين، على أن يتم وضع وديعة باسم المواطنين المستفيدين من هذا الدعم. وبذلك تتوزع الجهات المعنية بين تقديم الخدمات القانونية والإجرائية في وزارة التضامن الاجتماعي، والدعم المالي المخصص من البنك المركزي المصري.