وزارة التربية والتعليم: بدء تقدير درجات امتحانات الدبلومات الفنية 2026 من 13 يونيو

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن جدول امتحانات وتقدير درجات الدبلومات الفنية 2026. الامتحانات انطلقت السبت 13 يونيو وتستمر حتى 18 يونيو بنظام البوكليت، بمشاركة أكثر من 821 ألف طالب في 2506 لجنة على مستوى الجمهورية.

أعلنت وزارة التربية وال تعليم وال تعليم الفني عن موعد بدء أعمال تقدير درجات امتحانات الدبلومات الفنية للعام 2026، حيث من المقرر أن تبدأ العمليات في جميع الكنترولات اعتبارًا من يوم السبت الموافق 13 يونيو 2026، وفقًا لكل نوعية.

وقد انطلقت أمس السبت رسميًا امتحانات الدبلومات الفنية للتحريرية لعام 2026 بمختلف أنواعها (الصناعي، الزراعي، التجاري، الفندقي) في جميع أنظمة التقدم، والتي تشمل نظام السنوات الثلاث، والإعداد المهني، ونظام السنوات الخمس، والتعليم والتدريب المزدوج، والتكنولوجيا التطبيقية. ومن المقرر أن تستمر هذه الامتحانات حتى يوم الخميس الموافق 18 يونيو 2026. وقد بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الدبلومات الفنية لعام 2026 بكافة أنواعها وأنظمة التقدم حوالي 821 ألف طالب وطالبة، موزعين على 2506 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

كما يبلغ عدد الطلاب المتقدمين في البرامج الدراسية المطورة ذات المناهج المبنية على منهجية الجدارات المهنية المطلوبة في سوق العمل حوالي 334 ألف و500 طالب وطالبة. تعقد جميع الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية للدور الأول لعام 2026 بنظام "البوكليت"، ما عدا بعض المواد التي تتطلب كراسة إجابة منفصلة، وذلك بهدف التيسير على الطلاب وضمان أعلى درجات الشفافية والدقة في عملية التصحيح وتقدير الدرجات. هذا النظام يهدف إلى توحيد ورقة الامتحان وتقليل فرص الغش، بالإضافة إلى تسهCntrolات التصحيح وضمان العدالة.

وقد أوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي في إطار التطوير المستمر لآليات الامتحانات والارتقاء بمستوى الخدمة التعليمية. يذكر أن امتحانات الدبلومات الفنية تمثل محطة مهمة للطلاب في المراحل المهنية والتقنية، حيث تمثل gateway لسوق العمل أو للالتحاق بالتعليم العالي. وتنقسم امتحانات الدبلومات الفنية إلى أربعة أنواع رئيسية هي الصناعي، الزراعي، التجاري، والفندقي، بالإضافة إلى البرامج المطورة التي تواكب متطلبات السوق.

وقد شهدت السنوات الأخيرة تحولات في نظام الامتحانات ليعتمد على البوكليت في معظم المواد، مما انعكس إيجابًا على جودة иصدق النتائج. وتؤكد الوزارة على استمرارها في تطوير المناهج وطرق التقويم لمواكبة التطورات العالمية والمحلية





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

امتحانات الدبلومات الفنية 2026 تقدير الدرجات الدبلومات الفنية نظام البوكليت الكنترولات الوزارةhuber التعليم

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

فيفا تتوقع عائدات قياسية تبلغ 13 مليار دولار من كأس العالم 2026يتوقع الاتحاد الدولي لكرة القدم تحقيق عائدات قياسية تبلغ 13 مليار دولار خلال دورة 2023-2026، مع زيادة كبيرة في عائدات التذاكر وحقوق البث والشراكات مقارنة بالنسخ السابقة.

Read more »

تبدأ غدا السبت.. فاضل كام يوم على امتحانات ثانوية عامة 2026 عام وأزهر؟ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق امتحانات الثانوية الأزهرية 2026 وفيما يلي جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 بالإضافة إلى جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي الأزهري - الوطن

Read more »

رسميا .. قائمة الجامعات الأهلية المعتمدة في تنسيق 2026تنسيق الجامعات الأهليىة 2026، مع قرب انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2026، وبدء إعلان عدد من الجامعات الأه

Read more »

مديرية التربية والتعليم بالجيزة تعلن عن ظهور نتيجة صفوف النقل 2026أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، عن ظهور نتيجة صفوف النقل 2026، من الصف الأول الابتدائي حتى الصف الثاني الإعدادي، للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025-2026.

Read more »

النيابة تستدعي صبري نخنوخ من محبسه للتحقيق معه في اتهامات جديدةنشر في السبت 6 يونيو 2026 - 12:50 م | آخر تحديث: السبت 6 يونيو 2026 - 12:51 م

Read more »

مواعيد مباريات اليوم الأحد 7-6-2026 والقنوات الناقلةتشهد ملاعب العالم اليوم الأحد 7 يونيو 2026 مجموعة من المباريات الودية والدولية في إطار استعدادات المنتخبات لنهائيات كأس العالم 2026، حيث تتوزع المواجهات

Read more »