وزارة التموين تؤكد توفير أضاحى العيد بأسعار مخفضة وإجراءات رقابية مشددة

يعلن وكيل وزارة التموين عن إمداد مستمر للحموب والدواجن بأسعار أقل 30٪ من السوق، وتوفير رؤوس خراف الضاني مجانًا عبر 20 شادرًا، مع حملات تفتيش بيطري ورقابة سعرية لضمان سلامة المستهلكين خلال عيد الفطر.

أكد الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين ، أن الحكومة مستمرة في توفير اللحوم المبردة والطازجة للمواطنين عبر شبكة واسعة من المنافذ تشمل فروع وزارة التموين ، الشركة القابضة ومجمعات المصارف الاستهلاكية في جميع أنحاء الجمهورية.

وأوضح أن عمليات الضخ والإمداد تسير بصورة دورية ومنظمة، مع إرساء 20 شادرًا مخصصًا لتوزيع الأضاحى في المحافظات المختلفة، ليتسنى للمواطنين الحصول على رؤوس خراف الضاني المجانية خلال موسم العيد، مستثنياً الجاموس الحي الذي لا يُدرج في القائمة. وتابع مختار أن هذه الأضاحى تخضع لرقابة صارمة من قبل مديريات الطب البيطري، التي تقوم بعمليات تفتيش دورية للتأكد من خلوها من الأمراض وضمان مطابقتها للمعايير الصحية المطلوبة.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، صرح مختار بأن أسعار اللحوم المعروضة في منابر الوزارة أقل بنحو ثلاثين بالمائة مقارنة بالأسعار السائدة في السوق الخارجي. حيث تتراوح أسعار القطع المتنوعة بين ثلاثة مئة وخمسين وثلاثمئة وتسعين جنيهًا للكيلوغرام الواحد، بحسب نوع اللحم (لحم بقر، غنم أو دجاج).

وشدد على أن هذه الأسعار تُطبق في جميع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ التموين على مستوى الجمهورية، مع مراقبة مستمرة من قبل هيئة سلامة الغذاء لضمان عدم تجاوز الحدود السعرية وتأمين إمدادات كافية طوال فترة العيد. أوضح المتحدث أن وزارة التموين تعمل بالتنسيق مع وزارة الزراعة والبيئة لإجراء حملات توعوية حول علامات سلامة الأضاحى وطرق كشف الغش، مشدداً على ضرورة تجنب الإفراط في استهلاك أضحية العيد التي قد تؤدي إلى مشاكل صحية مثل النقرس وارتفاع مستويات الكوليسترول.

كما أشار إلى إطلاق مشروع "النقل الذكي" لتتبع صكوك الأضاحى وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات، مع تحذير من سوء الاستخدام. وأكد وجود خط ساخن برقم 16528 لتلقي شكاوى المواطنين بشأن جودة اللحوم أو أي مخالفات أخرى، مؤكدًا أن أي ذبح خارج المجازر الرسمية ممنوع خلال فترة العيد، مع إتاحة الذبح داخل المجازر مجانًا لتقليل المخاطر وضمان سلامة الأغذية للمجتمع





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

التموين أضاحى العيد أسعار اللحوم الرقابة البيطرية خدمات المواطنين

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

الأوقاف: 30 قارئا يختمون القرآن في يوم واحد بمسجد الحسين 20 مايوالأوقاف 30 قارئا يختمون القرآن في يوم واحد بمسجد الحسين 20 مايو | مصراوى

Read more »

جامعة «بنى سويف» أضافت ٢٠ كلية ومعهدا منذ ٣٠ يونيوجامعة,«بنى,سويف»,أضافت,٢٠,كلية,ومعهدا,منذ,٣٠,يونيو

Read more »

تموين بورسعيد يتابع معرض أهلا مدارس بتخفيضات تصل إلى 30%المعرض يوفر جميع الاحتياجات الدراسية بتخفيضات تبدأ من 20 إلى 30%

Read more »

استطلاع: ارتفاع نسبة الأمريكيين المؤيدين لقيام دولة فلسطينية مستقلةأظهرت نتائج استطلاع للرأي ارتفاع نسبة الأمريكيين المؤيدين لقيام دولة فلسطينية مستقلة، من 20 إلى 30%.

Read more »

فتح باب مشاركة الناشرين العرب بمعرض الكويت الدولى.. اعرف تفاصيلينطلق معرض الكويت الدولى للكتاب في دورته السابعة والأربعين في الفترة من 20-30 نوفمبر.

Read more »

30 دقيقة.. منتخب الشباب يفرض التعادل السلبي على المغرب بأمم إفريقيامرت 30 دقيقة من زمن لقاء منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، أمام نظيره المغربى، ولا زال التعادل السلبي قائما في المباراة التي تجمع المنتخبين، اليوم الخميس، على استاد الدفاع الجوي

Read more »