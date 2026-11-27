وزارة الصحة تكشف عن استمرار عمليات تحديد هوية الحالات المتبقية وتحديث خريطة النقل للمستشفيات، مع التركيز على رعاية المصابين بعد حادث بولاق الدكرور المميت.

أعلن قطاع الطب العلاجي ب وزارة الصحة والسكان عن استمرار الجهود المكثفة لتحديد هويات الضحايا الذين لقيوا حتفهم في حادث بولاق الدكرور ، وذلك بالتنسيق الوثيق مع وزارة العدل ممثلة في مصلحة الطب الشرعي والنيابة العامة. وقد تم التوصل إلى هوية أحد الضحايا وهو أحمد الشناوي، الذي توفى في مستشفى الوراق بمحافظة الجيزة، بعد إتمام كافة الإجراءات القانونية والفنية اللازمة وتأكيد هويته من خلال نتائج تحاليل البصمة الوراثية (DNA).

آليات تحديد الهوية والتنسيق المؤسسي

تعمل الجهات المعنية بشكل متكامل لضمان استكمال إجراءات تحديد الهوية لجميع الحالات المتبقية بدقة تامة، مع الالتزام الصارم بالبروتوكولات المعتمدة دولياً ومحلياً في مجال الطب الشرعي. وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة أن هناك تنسيقاً مستمراً بين وزارة الصحة ووزارة العدل والنيابة العامة لضمان سير العملية بسلاسة، وذلك بالاستناد إلى النتائج الدقيقة لتحاليل البصمة الوراثية والإجراءات الفنية المعمول بها في مثل هذه الحالات الحساسة.

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أما فيما يخص الهوية المؤكدة حالياً، فقد تم إعلان أن الضحية هي أحمد الشناوي، وقد تم إصدار تصاريح الدفن الخاصة به بالتنسيق الكامل مع النيابة العامة المختصة. ويشير هذا الإعلان الرسمي إلى أن الوزارة تولي أهمية كبرى لكرامة المتوفين، وتحرص على مراعاة مشاعر ذويهم من خلال إتمام الإجراءات بسرعة واحترافية عالية، مما يعزز من ثقة المواطنين في كفاءة المؤسسات الحكومية المعنية.

توزيع المصابين ورعايتهم الطبية

في تطور آخر يتعلق بالمصابين، أكدت الوزارة استمرار تقديم الرعاية الطبية المتخصصة للحالات التي تتلقى العلاج في مختلف المستشفيات، وذلك بناءً على التقييم الطبي الدقيق لحالة كل مصاب. وقد شمل هذا الجهد الطبي المكثف نقل حالتين من مستشفى الوراق إلى مستشفي بولاق العام ومستشفى أهل مصر لضمان تلقي العلاج اللازم في أماكن أكثر ملاءمة.

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وعلى صعيد آخر، جارٍ حالياً استكمال إجراءات نقل حالة ثالثة من مستشفى إمبابة العام إلى مستشفى بولاق، وذلك لتوحيد الرعاية الطبية تحت مظلة واحدة تسهل عملية المتابعة والعلاج. ويؤكد الأطباء المختصون أن جميع الإجراءات اتخذت لضمان عدم توقف الرعاية الصحية عن أي من المصابين، وأن كل حالة تتلقى العلاج وفقاً لاحتياجاتها السريرية المحددة.

حالة المستشفيات وتوزيع الإصابات

تستمر جهود الرعاية الطبية في مستشفى بولاق لاستقبال ورعاية أربعة مصابين من حادث بولاق الدكرور، حيث تتابع الفرق الطبية حالتهم عن كثب. بالإضافة إلى ذلك، يتلقى مصاب آخر يعاني من كسور متعددة الرعاية الطبية اللازمة في مستشفى زايد التخصصي، مما يوضح التوزيع الجغرافي للعلاج بين مختلف المرافق الصحية الكبرى في المنطقة.

ومن الجدير بالذكر أن الحادث المأساوي أسفر عن وفاة ثلاثين مواطنًا وإصابة ستة وعشرين آخرين، حيث بادرت وزارة الصحة والسكان بنشر ثلاثين وتسعة سيارة إسعاف فور وقوع الكارثة لنقل المصابين وتأمين الإسعافات الأولية. ورغم مرور بعض الوقت على الحادث، إلا أن وزارة الصحة تواصل متابعة أوضاع المصابين عن كثب وتوفير كافة أوجه الدعم الطبي والنفسي لهم.

الحالات المتبقية والمستشفيات المعنية

أكدت الوزارة أن أعمال الفحص واستكمال إجراءات تحديد الهوية لا تزال جارية لحالات الوفاة المتبقية في مستشفي العجوزة التخصصي ومستشفى بولاق الدكرور. وتعمل الفرق المتخصصة على استكمال هذه الإجراءات بالتنسيق الكامل بين وزارة العدل ممثلة في مصلحة الطب الشرعي والنيابة العامة، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات القانونية والفنية المنظمة لهذا النوع من القضايا.

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وأوضحت الوزارة أن هناك خمسة حالات متبقية تتطلب تحديد هويتها بدقة ضمن قوائم الضحايا في مستشفيي العجوزة وبولاق الدكرور، وهي الحالات التي لا تزال الجرائم الطبية والأدلة القانونية قيد المعالجة. كما أكد المتحدث باسم الوزارة أن جميع الجهات المعنية تعمل بصورة متكاملة لاستكمال الإجراءات اللازمة بدقة متناهية، مع إيلاء الاعتبار الكامل لكرامة المتوفين.