وزارة الإنتاج الحربي تطلق منصة رقمية لإدارة التدريب الصيفي للطلبة

إطلاق منصة إلكترونية جديدة لتنظيم البرامج التدريبية الصيفية للطلبة في المجالات الهندسية والتكنولوجية والإدارية، لتسهيل التسجيل والمتابعة وتعزيز الشفافية وتطوير الكوادر الوطنية.

أعلنت وزارة الإنتاج الحربي اليوم عن إطلاق منصة إلكترونية متكاملة تهدف إلى تنظيم وإدارة برامج التدريب الصيفي للطلبة الجامعيين والدارسين في الأكاديميات والمعاهد المتخصصة في المجالات الهندسية والتكنولوجية والإدارية داخل جميع الجهات التابعة للوزارة.

تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الوزارة لتعزيز ربط التعليم الأكاديمي بالتطبيق العملي، وتوفير بيئة تدريبية حديثة تدعم تأهيل الكوادر الشابة وإكسابهم المهارات اللازمة لمواكبة تحديات سوق العمل المتسارعة وتطورات التكنولوجيا الحديثة. وقد صرح وزير الدولة للإنتاج الحربي، الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط، أن المنصة تمثل استجابة مباشرة لتوجيهاته بتوفير الدعم الكامل للطلبة خلال فترات التدريب داخل مؤسسات الوزارة، مشددًا على أهمية إعداد جيل من المتدربين يمتلك كفاءة تقنية وإدارية عالية تساهم في رفع القدرة الإنتاجية للدولة وتلبية احتياجات القطاعات الدفاعية والصناعية.





توفر المنصة للطلبة إمكانية التسجيل في برامج التدريب المختلفة ومتابعة طلباتهم وإجراءات القبول عبر واجهة إلكترونية سهلة الاستخدام، ما يضمن تسهيل الإجراءات وتجنب التعقيدات البيروقراطية. كما تضمن المنصة أعلى مستويات الشفافية والعدالة في إتاحة فرص التدريب، حيث يتم تقييم الطلبات وفق معايير واضحة ومتساوية للجميع. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن المنصة منظومة رقمية شاملة لإدارة العملية التدريبية، تشمل متابعة الأداء وتقييم المتدربين، وجمع آرائهم عبر استبيانات، وتحليل البيانات لاستخلاص الدورات الأكثر طلبًا وتوجيه الموارد بشكل أمثل لزيادة كفاءة الخدمة التدريبية المقدمة.





تسهم هذه الأداة الرقمية في تعزيز التواصل الفعال بين الجهات التدريبية والطلبة، وتطبيق أساليب إدارة حديثة تضمن تحقيق أقصى استفادة للمتدربين وتنمية قدراتهم العملية والفنية. وتعكس هذه المبادرة حرص وزارة الإنتاج الحربي على الاستثمار في العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية الوطنية، مؤكدةً دورها الريادي ليس فقط في دعم القدرات الدفاعية، بل أيضًا في إعداد كوادر وطنية مؤهلة لقيادة مسيرة التطور الصناعي والتكنولوجي في مصر.

وتندرج المنصة ضمن استراتيجية الوزارة الداعمة للتحول الرقمي في الدولة، ومتوافقة مع رؤية القيادة السياسية التي تسعى إلى بناء الإنسان المصري وتطوير مهارات الشباب، لتمكينهم من المشاركة الفعالة في جهود التنمية الشاملة وبناء الجمهورية الجديدة. وفي سياق آخر، شدد نائب رئيس مجلس الوزراء، المهندس مدبولي، على ضرورة التنسيق المستمر مع وزارة الإنتاج الحربي لتوفير احتياجات الوزارات المختلفة، مع تجديد الالتزام بتوطين الصناعة وتعزيز القدرات المحلية في جميع القطاعات





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