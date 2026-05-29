وزارة التنمية المحلية والبيئة: أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة خلال الفترة (22 : 28 مايو 2026)

أصدر المركز الإعلامي ل وزارة التنمية المحلية والبيئة "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ 190 حول أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة بقيادة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، حيث تضمن مجموعة من الفعاليات والاجتماعات ومتابعة المشروعات التنموية والبيئية المهمة خلال الفترة (22 : 28 مايو 2026).

وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع استعدادات المحافظات لعيد الأضحى المبارك لضمان استقرار الخدمات العامةوزيرة التنمية المحلية تهنئ الرئيس السيسي ورئيس الوزراء وشيخ الأزهر بعيد الأضحى*أبرز الأنشطة والفعاليات:* *الجمعة 22 مايو 2026:* وجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، برفع درجة الاستعداد فى كافة المديريات والقطاعات الخدمية بالمحافظات لاستقبال عيد الأضحى المبارك وتوفير الخدمات اليومية للمواطنين وضمان سلامتهم وعدم حدوث ما يعكر احتفالاتهم مع أسرهم بإجازة العيد.

أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن مصر تشارك العالم الاحتفال باليوم العالمي للتنوع البيولوجي لعام 2026، والذي يوافق 22 مايو من كل عام، تحت شعار"العمل المحلي ذو التأثير العالمي" ، من خلال منصات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، وذلك في إطار الجهود الدولية الرامية إلى حماية التنوع البيولوجي والحفاظ على النظم البيئية وتعزيز تنفيذ أهداف الإطار العالمي للتنوع البيولوجي "كونمينغ - مونتريال".

*السبت 23 مايو 2026:* أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن الانتهاء من تنفيذ المرحلة الرابعة من المبادرة الرئاسية لزراعة "100 مليون شجرة"، والتي شملت أعمال زراعة وتوريد وتشجير أكثر من 200 ألف شجرة بمختلف المحافظات، إلى جانب دعم وتوسيع أعمال التشجير بالمحاور الحيوية، بما يسهم في تحسين جودة الهواء وخفض درجات الحرارة وتعزيز المشهد الحضاري داخل المدن. وشاركت وزارة التنمية المحلية والبيئة فى الوفد الرسمى الذى قاد الحوار الإقليمي الثاني عشر لدول إفريقيا والدول العربية، الذي نظمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) من خلال مبادرة تمويل التنوع البيولوجي (BIOFIN)، وذلك بمشاركة واسعة ضمت 56 دولة من ممثلي الحكومات والخبراء والمؤسسات المالية والشركاء التنمويين.

كما تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا، حول جهود مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة في التعامل مع شكاوى المواطنين خلال الفترة من 1/5/2026 حتى 20/5/2026، حيث أوضح التقرير الذي تلقته الوزيرة أن المركز قام بمتابعة عدد (108) شكوى واردة من المواطنين، مع التنسيق الفوري مع المحافظات والأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية المختصة .

*الأحد 24 مايو 2026:* تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، بضرورة تعزيز العمل البيئي وزيادة الموارد الاقتصادية المستدامة، نظمت مؤسسة فريدريش إيبرت، ورشة عمل بعنوان"الحرف اليدوية كفرصة اقتصادية مستدامة"، وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والبيئة بحضور نوران المرصفي مدير برامج بمؤسسة فريدريش إيبرت، و سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتعاون والعلاقات الدولية والدعم الفني بالوزارة، وبمشاركة من قيادات الوزارة والجمعيات الأهلية والمجتمع المدني والعديد من الخبراء البيئين.

كما تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، تقريراً من الوحدة المركزية لمبادرة"حياة كريمة" بالوزارة حول متابعة جهود تنفيذ مشروع الإتحاد الأوروبي من أجل"حياة كريمة" و الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة وبالتنسيق مع وزارات الزراعة والتضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والعمل ويستهدف 120 قرية من القرى المستفيدة بالمبادة الرئاسية"حياة كريمة" بمحافظات أسيوط وسوهاج وقنا .

*الأثنين 25 مايو 2026:* تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، تقريراً من قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة حول جهود تنفيذ البروتوكول المبرم بين وزارات (التنمية المحلية والبيئة - المالية - الإنتاج الحربي - البترول والثروة المعدنية) وهيئتي النقل العام بالقاهرة والإسكندرية، بشأن تحويل عدد (2262) أتوبيسًا للعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من السولار، بما يسهم في تحسين كفاءة التشغيل، وتقليل استهلاك الوقود، ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين وذلك في إطار توجه الدولة نحو التوسع في استخدام الطاقة النظيفة داخل منظومة النقل الجماعي، وخفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن وسائل النقل التقليدية .

كما شاركت وزارة التنمية المحلية والبيئة في فعاليات"الدورة التاسعة لمنتدى البحر المتوسط للتنمية المستدامة" ، والذي عقد خلال الشهر الجاري في العاصمة اليونانية أثينا، بمشاركة واسعة من ممثلي الحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بقضايا البيئة والتنمية المستدامة. *الثلاثاء 26 مايو 2026:* وجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، جهاز تنظيم إدارة المخلفات وغرفة العمليات المركزية بالوزارة برفع درجة الاستعداد والتأهب على مدار أيام عيد الأضحى المبارك، و التنسيق مع الجهات المعنية والأجهزة التنفيذية بالمحافظات وتكثيف عمليات رفع كفاءة تقديم خدمات النظافة والتجميل في الشوارع الرئيسية والفرعية، و تواجد الحملات المركزية للطوارئ خلال فترة العيد، لمواجهة مشكلة المخلفات وخاصة مخلفات الأضاح





