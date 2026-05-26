وزارة الأوقاف تعلن عن فتح باب التقديم للموسم الثاني لمسابقة دولة التلاوة

تُقام المسابقة في إطار دعم ريادة مصر القرآنية وإحياء المدرسة المصرية الأصيلة في التلاوة، وتتarget المسابقة جميع الأعمار من الأئمة وأصحاب الأصوات الحسنة في أنحاء الجمهورية.

أعلنت وزارة الأوقاف عن فتح باب التقديم للموسم الثاني ل مسابقة دولة التلاوة ، حيث تهدف المسابقة إلى اكتشاف وتقديم المواهب المتميزة في تلاوة القرآن الكريم . وسيتم استبعاد جميع المتسابقين الذين شاركوا في الموسم الأول من المسابقة، بما في ذلك القارئ محمد القلاجي الذي وصل للمراحل النهائية.

وسيتم فتح باب التقديم حتى 30 يونيو المقبل، وسيتم منح جائزة قيمتها مليون جنيه لكل فائز من فرع التجويد وفرع الترتيل، بالإضافة إلى جائزة تصويت الجمهور. وسيتم اختيار الفائزين من خلال تصويت الجمهور، وسيتم منح الجوائز خلال احتفال وزارة الأوقاف





