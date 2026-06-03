وزارة الزراعة: منظومة توفير وتوزيع الأسمدة مستمرة دون تغيير

أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على استمرار منظومة توفير وتوزيع الأسمدة المدعمة، دون أي تغيير أو مساس لحصص محاصيل القمح والأرز والذرة وغيرها. وأشار إلى أن 5 ملايين مزارع يحملون الكارت الذكي للحصول على مقرراتهم السمادية المدعمة. كما وجهت الوزارة المزارعين لاستخدام طريقة التسميد الذكي وفق خريطة سمادية شاملة.

أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن منظومة توفير وتوزيع ال أسمدة المدعمة مستمرة بالكامل دون أي تغيير أو مساس لحصص محاصيل القمح والأرز والذرة وغالبية المحاصيل الحقلية الأخرى؛ لضمان وصول الدعم لمستحقيه، إذ يوجد اليوم 5 ملايين مزارع يحملون الكارت الذكي للحصول على مقرراتهم السمادية المدعمة.

النيتروجينية، لما له من آثار سلبية على صحة التربة وصحة الإنسان، خاصة وأن العالم اليوم يتجه نحو تعزيز الصحة العامة، كما أظهر تحليل التربة في مصر تراكمًا كبيرًا من اليوريا والنترات، ما يستدعي إعادة توجيه عملية التسميد بشكل علمي لكل الأراضي الزراعية؛ إذ يؤدي هذا التراكم إلى تدهور جودة الحاصلات الزراعية ويخل بالتوازن الكيميائي في التربة لأن التربة لا تعتمد على عنصر النيتروجين فقط بل تحتاج عناصر أخرى متوازنة. أو النيتروجينية تعتبر أحد العناصر السمادية وليست كل أنواع الأسمدة، فهناك أنواع أخرى مثل البوتاسي والفوسفوري والعناصر الصغرى التي يجب مراعاتها في عمليات التسميد.

وفي حالة سيادة عنصر أو زيادة عنصر على حساب العناصر الأخرى، يتأثر امتصاص النبات للعناصر الغذائية الأخرى، ما يقلل جودة الحاصلات الزراعية المصرية، كما أن الإسراف في الأسمدة النيتروجينية يؤثر على جودة الحاصلات الزراعية ويقلل قيمتها الغذائية والتسويقية. ووجهت الوزارة المزارعين لاستخدام طريقة التسميد الذكي وفق خريطة سمادية شاملة لكل الأراضي وفقًا للاحتياجات الفعلية بناءً على التحليل الكيميائي؛ منعًا لهدر الأسمدة وزيادة التكلفة، وبما يضمن استدامة القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي للدولة





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