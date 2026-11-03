وزارة الإسكان تعلن مواعيد حجز شقق الإيجار التمليكي و9 أكتوبر

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تحدد آخر moment للتقديم على وحدات الإيجار التمليكي في 19 أكتوبر 2026 ومبادرة سكن لكل المصريين 9 في 28 أكتوبر 2026.

تطلق وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية حملة واسعة لتوفير حلول سكنية ميسرة لمحدودي الدخل، من خلال طرح آلاف الوحدات الجديدة بنظامي الإيجار و الإيجار التمليكي. تهدف هذه الخطوة إلى معالجة缺口 السكني عبر تقديم خيارات مرنة تناسب الفئات المستهدفة وفق ضوابط دقيقة.

موعد نهائي لحجز وحدات الإيجار التمليكي

حدد قطاع الإسكان الاجتماعي بوزارة الإسكان يوم 19 أكتوبر 2026 كآخر موعد رسمي لقبول الطلبات الخاصة بوحدات نظام الإيجار التمليكي. يشمل هذا الطرح إجمالي عدد 10 آلاف وحدة سكنية، تم تقسيمها بشكل متساوٍ بين 5 آلاف وحدة جاهزة للتسليم الفوري، و5 آلاف أخرى مقررة التسليم خلال فترة زمنية تمتد لثلاث سنوات.

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تجري إجراءات التسجيل والحجز exclusively عبر المنصة الإلكترونية الرسمية التابعة للوزارة والمعروفة باسم منصة "مسكن". يتعين على المواطنين الراغبين في الاستفادة من هذه الفرصة الدخول إلى الموقع الإلكتروني واستكمال خطوات التقديم بدقة، مع ضرورة التحقق من صحة جميع البيانات المدخلة وتجهيز المستندات المطلوبة قبل غلق باب التسجيل.

إطلاق مبادرة سكن لكل المصريين 9

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن طرح 15 ألف وحدة سكنية جديدة ضمن المبادرة التاسعة لمشروع "سكن لكل المصريين". تعتمد هذه الوحدات على نظام الإيجار البحت وتُوزع جغرافيًا في عدة مدن جديدة ومحافظات مختلفة لضمان تغطية أوسع للاحتياجات السكنية.

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يهدف الإعلان بشكل خاص إلى دعم الفئات المستحقة بما في ذلك ذوي الهمم، مما يعكس التزام الدولة بتوفير مساكن ملائمة لجميع شرائح المجتمع. يتم تقديم طلبات الحجز لهذه الوحدات إلكترونيًا من خلال بوابة "مصر الرقمية"، والتي تعمل كمنصة موحدة لخدمات الحكومة الإلكترونية.

شروط الأهلية والدخل المحدد للمقدمين

تشترط الوزارة أن يكون المتقدم مصري الجنسية ويشخص طبيعيًا، مع تحديد سقف عمري صارم يختلف حسب نوع الوحدة؛ حيث لا يزيد عمر المتقدم على 35 عامًا لوحدات الإيجار، ويرتفع السقف إلى 45 عامًا لوحدات الإيجار التمليكي. كما يجب أن ينتمي المتقدم للفئات المستهدفة ذات الدخل المحدود.

يبلغ صافي الدخل الشهري للأسرة الحد الأقصى المقبول للطرح، والذي يتراوح بين 8 آلاف جنيه و16 ألف جنيه. يُرفض أي طلب إذا كان المتقدم أو زوجته أو أولاده القصر قد سبق تخصيص وحدة سكنية أو قطعة أرض لهم سابقًا، سواء في مشروعات مدعومة أو غير مدعومة من الدولة.

الأولوية الجغرافية والمستندات المطلوبة

تعطي قواعد التخصيص الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة أو المدينة الجديدة التي توجد بها الوحدات المعروضة للحجز. يتعين على المتقدمين مراجعة كراسة الشروط الخاصة بكل إعلان بعناية للتأكد من استيفائهم لحدود السن والدخل والباقي من الضوابط المنظمة لعملية الحجز.

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يتطلب إتمام إجراءات الحجز تجهيز مجموعة من المستندات الأساسية، تشمل وثيقة الزواج أو شهادة الوفاة للأرامل أو وثيقة الطلاق للمطلقات. بالإضافة إلى إيصال مرافق حديث لمحل الإقامة الحالي للكهرباء أو الغاز أو المياه، وشهادة معتمدة لإثبات صافي الدخل الشهري مختومة من جهة العمل.